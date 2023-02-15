Брюгге - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Дуже добрий матч ми спостерігаємо. Бажання, інтенсивність, атаки в обидва боки. Брюгге сьогодні грає краще за очікування вболівальників та експертів, а от від футболу Бенфіки враження неоднозначні: багато хто думав, що "орли" замкнуть кризового суперника на його половині, але ні - "фермери" тримають удар.