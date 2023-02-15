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Брюгге - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 лютого 2023, 22:00 - Ян Брейдел . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Брюгге
Брюгге
0 - 1
Оновити
62'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
9' Odoi, Denis 29' Sowah, Kamal 43' Ніколас Отаменді
51' Жоау Маріу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
34%
Нічия
29%
Бенфіка
37%
Цікаві факти
  • Club Brugge haven't lost in their last 6 games.
  • Club Brugge have played 6 home matches in a row without winning.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 4 matches.
  • Benfica Lisbon haven't lost in their last 7 games.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Benfica Lisbon have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Club Brugge wins 1st half in 51% of their matches, Benfica Lisbon in 47% of their matches.
  • Club Brugge wins 51% of halftimes, Benfica Lisbon wins 47%.
  • When Club Brugge leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Club Brugge is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Club Brugge.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Club Brugge's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Club Brugge scores 1.81 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 1.97 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
10.02.2023 - 21:45 Брюгге 1 - 1 Завершено Юніон Сент-Жілуаз Н
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
05.02.2023 - 14:30 Ройял Антверпен 0 - 0 Завершено Брюгге Н
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
29.01.2023 - 19:30 Зюлте-Варегем 1 - 2 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Брюгге 2 - 2 Завершено Шарлеруа Н
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
19.01.2023 - 21:45 Сент-Трюйден 1 - 1 Завершено Брюгге Н
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Останні матчі - Бенфіка
Кубок Португалії 2022/2023
09.02.2023 - 22:30 Брага 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
04.02.2023 - 20:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Каса Піа В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
31.01.2023 - 23:15 Арока 0 - 3 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
26.01.2023 - 22:15 Пасуш де Феррейра 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
21.01.2023 - 20:00 Santa Clara 0 - 3 Завершено Бенфіка В
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Головні події
51'
Жоау Маріу ГООЛ!
43'
Ніколас Отаменді
Sowah, Kamal
29'
Odoi, Denis
9'
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Брюгге
34%
Нічия
29%
Бенфіка
37%
Склади команд
22
Ciмон Мiньоле
14
Meijer, Bjorn
44
Mechele, Brandon
13
Hendry, Jack
77
Mata, Clinton
15
Onyedika, Raphael
6
Odoi, Denis
24
Sowah, Kamal
20
Ханс Ванакен
17
Buchanan, Tajon
12
Lang, Noa
99
Одіссеас Влаходімос
26
Bah, Alexander
66
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
3
Grimaldo, Alex
61
Luis, Florentino
22
Chiquinho
8
Aursnes, Fredrik
20
Жоау Маріу
27
Рафаел Сілва
88
Ramos, Goncalo
Стартовий склад
  • 12
    Lang, Noa
  • 24
    Sowah, Kamal
    Півзахисник
    29
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 15
    Onyedika, Raphael
    Півзахисник
  • 6
    Odoi, Denis
    9
  • 14
    Meijer, Bjorn
    Захисник
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 13
    Hendry, Jack
    Захисник
  • 77
    Mata, Clinton
    Півзахисник
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 22
    Chiquinho
    Форвард
  • 26
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
    43
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Parker, Scott
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
47%
Володіння м'ячем
53%
1
Удари в отвір
1
4
Штрафні
10
1
Кутові
3
1
Сейви
1
6
Фоли
4
2
ЖК
1
4
Офсайди
1
Удари повз
6
2
Блоковано ударів
3
LIVE
Трансляція матчу Брюгге - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
56'
Брюгге з м'ячем, але Бенфіка чудово справляється, відсуваючи бельгійців подалі від своїх воріт.
53'
Ланг завантажував з лівого флангу до штрафного Бенфіки, Влаходімос на виході м'яч забирає.
51'
Гоооол!!!
Маріу реалізує 11-метровий! Але з величезними труднощами він це робить! Міньоле майже витягнув удар під поперечину, але м'яч прослизнув між рук голкіпера та від каркасу залетів у ворота!
49'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Брюгге! Рамуш випередив захисника у штрафному господарів, Хендрі вдарив його ззаду по ногах!
46'
Небезпечний момент
Момент у Бенфіки! Рамуш відклеївся від захисника та замикав коліном простріл метрів з п'яти з правого флангу повз ворота!
46'
Свисток
Другий тайм стартував. Обидва наставники вирішили приберегти заміни та продовжують матч у тих же складах.
Дуже добрий матч ми спостерігаємо. Бажання, інтенсивність, атаки в обидва боки. Брюгге сьогодні грає краще за очікування вболівальників та експертів, а от від футболу Бенфіки враження неоднозначні: багато хто думав, що "орли" замкнуть кризового суперника на його половині, але ні - "фермери" тримають удар.
45+1'
Свисток
За компенсований арбітром час нічого не сталося. Йдемо на перерву.
45+1'
Інфо
Хвилина додана.
45'
Офсайд
Одой забиває, замикаючи ту саму подачу, до якого привів штрафний від Отаменді! Але радість ганця перервала піднята вгору рука рефері: бригада арбітрів помітила у цьому епізоді офсайд.
43'
Жовта картка
Отаменді не залишить поле без жовтої картки. Капітан Бенфіки випустив опонента та, щоб зупинити швидку атаку, наступив Лангу на ногу.
40'
Останні хвилини доволі сумбурні. Бенфіка наче й хоче перехопити ініціативу, але Брюгге розбиває всі спроби атак португальців.
37'
Знову Рамуш на вістрі. Гонсалу перевисів опонента у повітрі та з лінії воротарського пробив трішки вище.
34'
Кутовий
Рамуш замикав кутовий, але пробив головою невдало.
30'
Рафа Сілва відгукнувся на закидання з глибини після розіграшу штрафного та з гострого кута з пробив у хрестовину! Але, схоже, Міньйоле контролював ситуацію.
29'
Жовта картка
Сова став другим гравцем у нашому матчі, хто отримав попередження. Камаль виставив руку і фактично дав ляпаса гравцю Бенфіки. Що цікаво, сьогодні жовті отримують поки лише гравці з Гани.
27'
Рафа Сілва метрів з шести головою бив, але відправив м'яч трішки вище воріт! Пахне голом у бельгійські ворота в ці хвилини!
26'
Небезпечний момент
Охохо! Грімальдо вигриз м'яч по лівій лицьовій та виконав простріл, серія рикошетів від захисників Брюгге ледь не призвела до автоголу!
25'
Бенфіка вибігла у атаку "три в три". Сілва закинув на Аурснеса (обидва вінгери помінялися флангами), той у дотик пробив по діагоналі повз дальню стійку.
23'
Завдяки контрпресингу Бенфіка дісталася до чужих воріт. Два простріли виконували "орли" з правого краю, перший заблокували, а другий Рафа Сілва не зміг зорієнтуватися, щоб замкнути з ближньої стійки.
19'
Брюгге майже не випускає Бенфіку з її половини поля. Португальці сьогодні точно фаворити?
16'
Гарна швидка атака Брюгге із залученням на лівому фланзі Маєра. Пішов простріл до штрафного, який гравці Бенфіки перехопили. Тут же з підбирання пробивав Ланг, але його постріл заблокували.
14'
Кутовий
Корнер для Брюгге. Ланг зліва від прапорця подавав на ближню стійку, але гості були готові до такої комбінації від бельгійців.
11'
Ланг знайшов можливість для удару та скористався нею. Проте м'яч після пострілу метрів з 23-х пішов над воротами.
9'
Жовта картка
Перша жовта у грі. Одой зрізав Шикінью, за що й отримав попередження.
6'
Офсайд
Тепер закидання з правого краю до штрафного Бенфіки, але Хендрі опинився у офсайді.
5'
Ух! Відповідає Брюгге! Бьюкенен з лівого краю воротарського під гострим кутом намагався пробити Влаходімоса, але голкіпер Бенфіки зреагував.
4'
Кутовий
Абсолютний контроль м'яча за Бенфікою і перший зароблений кутовий. Пішла подача з лівого краю на дальню стійку, скидка до лінії воротарського, Рамуш замикав, але Міньйоле забрав м'яч.
1'
Свисток
Матч стартував! Бенфіка першою розіграла з центра поля.
Команди з'являються на полі. На нас чекає гімн Ліги чемпіонів, розіграш м'яча та старт гри.
Інфо
Брюгге (старт): Міньйоле - Маєр, Мехеле, Хендрі, Клінтон Мата - Оньєдіка, Одой - Сова, Ванакен, Б'юкенен - Ланг.
Інфо
Бенфіка (старт): Влаходімос - Грімальдо, Отаменді, Антоніо Сілва, Ба - Шикіньо, Флорентіну - Рафа Сілва, Жоау Маріу, Аурснес - Рамуш.
Інфо
Брюгге (запас): Буршик - Нуса, Силла, Боята, Нільсен, Ріц, Сандра, Хутгла, Яремчук.
Інфо
Бенфіка (запас): Гомес, Соареш - Шельдеруп, Гуедеш, Дракслер, Жилберту, Веріссімо, Морато, Муса, Невеш, Нерес, Тенгстедт.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів! Тут ми з вами будемо спостерігати за дуеллю нинішньої та колишньої команд Романа Яремчука. Втім, сам українець у старті не вийде, а опинився у запасі.
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Коментарі(1)
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wespoerb3286 (baku)
15.02.2023 о 22:22
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------>> redirect.sk/kiska
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Анонс матчу Брюгге - Бенфіка 15.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Брюгге (Брюгге) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Ян Брейдел.

Дата проведення матчу: 15.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Parker, Scott и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брюгге - Бенфіка можна подивитися 15.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Брюгге - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команди Брюгге був зіграний проти Юніон Сент-Жілуаз - 10.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команди Бенфіка був зіграний проти Брага - 09.02.2023, у рамках чемпионата Кубок Португалії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брюгге - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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