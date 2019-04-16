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Барселона - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 лютого 2023, 19:45 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
30' Alba, Jordi 42' Pedri Вийшов: Серхi Роберто 43' Рафаель Варан
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
31%
Нічия
25%
Манчестер Юнайтед
44%
Цікаві факти
  • During the last 11 meetings, FC Barcelona have won 5 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 13-10 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona have a winning streak of 11 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 16 games.
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 52% of their matches, Manchester United in 40% of their matches.
  • FC Barcelona wins 52% of halftimes, Manchester United wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Manchester United is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Manchester United is 1.
  • FC Barcelona scores 2.11 goals when playing at home and Manchester United scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Барселона
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2020
16.04.2019 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2018
10.04.2019 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2010/2011
28.05.2011 - 21:45 Барселона 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона В
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Reading В
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Новини команд
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Головні події
43'
Рафаель Варан
Pedri
Вийшов: Серхi Роберто
42'
Alba, Jordi
30'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
31%
Нічия
25%
Манчестер Юнайтед
44%
Склади команд
22
Ter Stegen, Marc-Andre
18
Alba, Jordi
17
Alonso, Marcos
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
19
Kessie, Franck
21
De Jong, Frenkie
26
Pedri
30
Gavi
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Рафаель Варан
23
Shaw, Luke
16
Malacia, Tyrell
18
Карлос Каземiро
17
Fred
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 30
    Gavi
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 26
    Pedri
    Форвард
    42
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
    30
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
    43
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
7
Штрафні
6
6
Фоли
6
2
Удари в отвір
3
Блоковано ударів
2
Офсайди
1
3
Сейви
2
58%
Володіння м'ячем
42%
3
Удари повз
1
3
Кутові
3
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Гойдалки в обидві сторони. Команди по черзі перехоплювали ініціативу - більше це робила Барселона. Натомість гості були більш гострими, однак реалізація підвела. Обидва голкіпери приклали велику лепту, щоб на перший тайм ми пішли з нулями.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Інфо
Ще дві хвилини зіграють команди у першому таймі.
44'
Змагалися Варан і Левандовський у швидкості - поляк міг втекти ледь не сам на сам з де Хеа - однак саме французький захисник був першим на м'ячі.
43'
Жовта картка
Жовта картка для Варана за грубий фол проти Гаві у центрі поля.
42'
Заміна
Під вигуки стадіону "Педрі, Педрі" іспанець покинув поле - потягнув м'яч півзахисник. Замість нього вийшов його співвітчизник Серджі Роберто.
40'
Педрі на газоні. Попросив заміну ключовий гравець Барси.
37'
Небезпечний момент
А тепер де Хеа повинен був виправляти помилки своїх опонентів. Занадто далеко Ван-Біссака відпустив м'яч від себе, Альба на швидкості забрав круглого і пробив. Аарон встиг дограти у підкаті, але рикошет відправив м'яч у кут воріт - Давід потягнув.
34'
Небезпечний момент
І знову рятує господарів тер Штеген! Рашфорд прорвався у штрафну лівим флангом, пробив у дальній парвий кут - німець потягнув у ефектному стрибку.
31'
Жовта картка
Договорився Жорді Альба до жовтої. Багато емоцій від іспанця за перші пів години.
30'
Каземіро завершував подачу Фернандеша зі стандарту з лівого флангу, але удар бразильця без проблем потягнув тер Штеген.
28'
Небезпечний момент
Ох момент для Вегхорста. Проспали каталонці розрізний пас на нідерландця, нападник МЮ вийшов на ударну позицію, але його постріл потягнув тер Штеген!
27'
Ван-Біссака пролетів повз Гаві на правому фланзі, прострілив в центр, але у Санчо удар не вийшов. Політ м'яча підправив рикошет, завдяки чому гості заробили кутовий. Зі стандарту "манкуніанці" загострення не зробили.
25'
Кутовий
Де Хеа кулаками вибив подачу Педрі з кутового, а з добтивання невдало пробив Рафінья.
22'
Кутовий
Наварили гравці "блауграни" в обороні і привезли собі кутовий. Невдало Шоу його виконав.
19'
Відібрали господарі м'яч на чужій половині поля: Гаві закинув на Педрі, той головою пробив у Шоу, а потім відразу ж добив з лету вище воріт.
18'
Маласія сфолив в атаці гостей. Поки важко "манкуніанцям" ходити до чужих воріт - вони більше обороняються.
15'
Рафінья перевів м'яч ліворуч на Альбу, а той виконав невдалий простріл з лівого флангу.
13'
Алонсо зі стандарту з 19-ти метрів пробив вище стінки і вище воріт.
12'
Кілька разів намагалися загострити господарі, і зрештою Фред сфолив проти Гаві на підступах до штрафного. Хороший шанс може бути.
9'
Небезпечний момент
Ось вперше голкіпер вступив у гру у цьому матчі. Левандовський лівою ногою приклався до м'яча, де Хеа потягнув цей удар. Шоу програв боротьбу поляку.
7'
Фернандеш і Маласія по черзі били з меж штранфого, але у обох випадках удари були заблоковані.
5'
Знову Рафінья намагався проскочити у штрафну правим флангом, але випустив м'яч за лицьову. Але як ж у цьому моменті зіграв Араухо: обіграв на правому фланзі Санчо і Каземіро.
2'
Рафінья справа отримав м'яч, увійшов у штрафну, але неточно прострілив.
Свисток
Матч розпочався!
Команди зійдуться вперше за чотири роки: у квітні 2019-го Барса двічі обіграла МЮ у чвертьфіналі ЛЧ із загальним рахунком 4:0.
"Манкуніанці" опинилися у цьому раунді Ліги Європи, посівши друге місце у своїй групі. "Блауграна" ж опустилася з третьої позиції квартету Ліги чемпіонів.
Запасні гостей: Хітон, Батленд, Еланга, Гарначо, Ікбал, Далот, Лінделеф, Магвайр, Пельїстрі, Мейну.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія - Каземіро, Фред - Санчо, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Запасні господарів: Пенья, Тенас, Касадо, Торре, Аларкон, Бальде, Фаті, Торрес, Роберто, Крістенсен, Гарсія.
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Алонсо, Альба - Педрі, де Йонг, Кессьє - Рафінья, Левандовський, Гаві.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Арбітром цього матчу стане італієць Мауріціо Маріані.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію першого матчу стиків раунду плей-оф Ліги Європи, у якому Барселона зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Коментарі(1)
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Просто любитель (Днепр)
16.02.2023 о 20:07
Барса не забила только что потому что у Левандовского две головы. Левой головой он ударил по мячу. Вот если бы правой головой ударил то был бы гол.
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Анонс матчу "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 16.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 16.02.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.04.2019 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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