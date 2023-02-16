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Шахтар - Ренн онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 лютого 2023, 19:45 - Пепси Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Ренн
Ренн
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
31%
Ренн
28%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • Stade Rennes have lost 4 away matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 29% of their matches, Stade Rennes in 45% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 29% of halftimes, Stade Rennes wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Stade Rennes leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.06 goals when playing at home and Stade Rennes scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Stade Rennes's.
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтар 4 - 4 Завершено Марібор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
27.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Копер Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 16:30 Шахтар 1 - 2 Завершено Аустрія П
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Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 14:00 Тулуза 3 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 22:00 Ренн 1 - 3 Завершено Лілль П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Ренн 3 - 0 Завершено Страсбур В
Чемпіонат Франції 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Лор’ян 2 - 1 Завершено Ренн П
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн П
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
42%
Нічия
31%
Ренн
28%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Ренн
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Ренн був другим у групі з Фенербахче, АЕК та Динамо Київ.
Інфо
Шахтар був третім у групі Ліги чемпіонів УЄФА з Реалом, РБ Лейпциг та Селтіком.
Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Сантамарія, Ву, Те, Маєр, Мелінг, Г. Дуе, Д. Дуе, Салах.
Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер — Доку, Бурежо, Угочукву, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуїрі.
Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Фарина, Назарина, Козік, Петряк, Ракицький.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ірфан Пельто (Сараєво, Боснія і Герцеговина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща) зіграють донецький Шахтар та французький Ренн.
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Анонс матчу Шахтар - Ренн 16.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 16.02.2023
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Ренн можна подивитися 16.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Ренн, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 08.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти "Тулуза" - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Ренн онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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