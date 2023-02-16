Шахтар - Ренн онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Ренн 16.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 16.02.2023

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Сараєво - 08.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти "Тулуза" - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

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