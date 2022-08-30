Евертон - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Skubala, Michael розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 13.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия
Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
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