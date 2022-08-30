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Евертон - Лідс Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
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перерыв
Лідс Юнайтед
Лидс
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Лідс Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • During the last 13 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 6 times, there have been 6 draws while Leeds United have won 1 times. The goal difference is 23-8 in favour of Everton FC.
  • During the last 29 meetings, Everton FC have won 8 times, there have been 12 draws while Leeds United have won 9 times. The goal difference is 36-31 in favour of Everton FC.
  • Last season's matches: 3-0 (Everton FC at home) and 2-2 (Leeds United at home).
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Leeds United scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Leeds United haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Leeds United's away record this season: 1-3-7.
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 3 goals. Rodrigo Moreno has scored 10 times for Leeds United.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 5. Jack Harrison is Leeds United's biggest assister (4).
  • Amadou Onana has more yellow cards (6) than any other player at Everton FC. Robin Koch has collected 5 for Leeds United.
  • Everton FC wins 1st half in 24% of their matches, Leeds United in 24% of their matches.
  • Everton FC wins 24% of halftimes, Leeds United wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Leeds United leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Leeds United is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Leeds United.
  • Leeds United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Leeds United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Leeds United won 1, 2 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leeds United.
  • Leeds United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.6 goals in a match against Leeds United and Leeds United scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Leeds United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Leeds United is 1.4.
  • Everton FC scores 1.09 goals when playing at home and Leeds United scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Евертон
2
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 22:00 Лідс Юнайтед 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 17:00 Евертон 3 - 0 Завершено Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Лідс Юнайтед 2 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 21:30 Лідс Юнайтед 1 - 2 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Лідс Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 14:30 Аккрінгтон Стенлі 1 - 3 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Лідс Юнайтед
33%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
23
Coleman, Seamus
18
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
27
Gueye, Idrissa
18
Iwobi, Alex
21
Абдулайе Дукуре
20
Maupay, Neal
23
Meslier, Illan
2
Ayling, Luke
5
Робін Кох
39
Wober, Maximilian
3
Firpo, Junior
28
McKennie, Weston
12
Adams, Tyler
19
Summerville, Crysencio
11
Джек Гарісон
29
Gnonto, Degnand Wilfried
9
Bamford, Patrick
Стартовий склад
  • 20
    Maupay, Neal
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Bamford, Patrick
    Форвард
  • 19
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 29
    Gnonto, Degnand Wilfried
    Форвард
  • 28
    McKennie, Weston
  • 12
    Adams, Tyler
  • 2
    Ayling, Luke
    Захисник
  • 5
    Робін Кох
    Захисник
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 3
    Firpo, Junior
  • 23
    Meslier, Illan
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Skubala, Michael
Статистика матчу
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Удари повз
1
Кутові
2
1
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Висока подача з лівого флангу від Фірпо завершилась на дальньому куті воротарського ударом головою від Саммервіля, але той пробив над воротами.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 2 хв.
45'
Жовта картка
А також і Маккенні попереджений.
44'
Жовта картка
Жовта ще й Дукуре.
44'
Жовта картка
І жовта Макнілу.
43'
Жовта картка
Жовта Адамсу.
42'
Макніла вижбурнули на трибуни.
41'
Макніл та Адамс зчепились біля кутового прапорця на половині гостей.
39'
Подача з правого флангу від Макніла для Тарковські на дальньому куті воротарського була зависокою.
37'
Небезпечний момент
Кутовий із правого флангу пішов на дальній кут воротарського, де Тарковські пробив головою під стійку, але Мельє потягнув!
35'
Вебер зупинив просування правим флангом атаки від Коулмена.
33'
Небезпечний момент
Мопе завершував подачу з правого флангу ударом головою в дальній кут, але захисник на лінії блокував м'яч.
31'
Небезпечний момент
Бамфорд зі входу до лівого флангу штрафного низом пробив повз дальню стійку.
29'
Небезпечний момент
Гує зачепився за м'яч на правому фланзі, після чого віддав на центральний вхід до штрафного, звідки Онана в дотик пробив над воротами.
27'
Адамсу на руку наступив випадково Дукуре біля центральної лінії, коли суперник упав перед ним на газон.
24'
Простріл від Саммервілла з правого флангу захисник зрізав до рук Пікфорду на ближній.
22'
Штрафний на правом фланзі атаки заробив Коулмен за фол від Ньйонто.
20'
Не можуть команди надовго зачепитись за м'яч цими хвилинами.
18'
Миколенко зіграв до лівого флангу атаки, але Саммервіль блокував ривок Макніла без фолу.
16'
Подачу з лівого флангу від Макніла забрав до рук Мельє.
14'
Пікфорд завантажив м'яч ліворуч із власної половини, але Макніл не зберіг його в межах поля.
13'
Ньйонто не встиг до передачі на лівий фланг на хід.
11'
Миколенко отримав скидання до лівого флангу штрафного, але суперник вибив м'яч у нього з-під ніг.
9'
Евертон продовжує тримати м'яч на чужій половині.
7'
Бамфорд зайшов до лівого флангу штрафного на дриблінгу, але суперники змусили його розвернутись.
5'
Вебер травмувався в попередньому епізоді в боротьбі проти Мопе.
5'
Онана прискорився з правого флангу до центрального входу до штрафного, але низом пробив повз праву стійку.
3'
Кутовий
Коуді зняв на черговий кутовий подачу зі стандарту на лівому фланзі від суперників.
2'
Онана віддав невдалий пас до правого флангу атаки на Коулмена.
1'
Евертон розпочав гру з контролю над м'ячем.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лідс Юнайтед іде сімнадцятим із 4 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 19 очок.
Інфо
Евертон іде вісімнадцятим із 4 перемогами, 6 нічиїми та 12 поразками — 18 очок.
Запасні: Роблес, Купер, Крістенсен, Монтейру, Ааронсон, Г’ябі, Рюттер, Грінвуд, Хосеф.
Лідс Юнайтед: Мельє — Ейлінг, Кох, Вебер, Фірпо — Маккенні, Адамс — Саммервілль, Гаррісон, Ньйонто — Бамфорд.
Запасні: Бегович, Голгейт, Кін, Міна, Годфрі, Вінагре, Девіс, Грей, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Коуді, Тарковські, Миколенко — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Мопе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Енді Медлі (Йорк, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Гудісон Парк (Ліверпуль, Англія) зіграють Евертон та Лідс Юнайтед.
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Анонс матчу Евертон - "Лідс Юнайтед" 18.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Евертон (Ливерпуль) та командою "Лідс Юнайтед" (Лидс):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Лідс Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Skubala, Michael розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Лідс Юнайтед" можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Лідс Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Ліверпуль" - 13.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Лідс Юнайтед" (Лидс)
Рік заснування "Лидс Юнайтед" (Лидс): 1919
Країна: Англия

Предыдущий поединок команди "Лідс Юнайтед" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Лідс Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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