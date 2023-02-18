  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті Дивитися онлайн
У тренді

Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2023, 17:00 - Сити Граунд
Головний суддя: Грэм Скотт
Рейтинг матчу:
Ноттінгем Форест
Ноттингем
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
14' Worrall, Joe
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Nottingham Forest playing at home, Nottingham Forest have won 2 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 2 times.
  • During the last 12 meetings, Nottingham Forest have won 4 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 5 times.
  • Nottingham Forest's last home win against Manchester City was in 1995.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 29% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Nottingham Forest scores 6% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have lost 3 away matches in a row.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Brennan Johnson is Nottingham Forest's top scorer with 5 goals. Erling Haaland has scored 25 times for Manchester City.
  • Morgan Gibbs-White has assisted the most goals for Nottingham Forest with 4. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (11).
  • Nottingham Forest wins 1st half in 39% of their matches, Manchester City in 41% of their matches.
  • Nottingham Forest wins 39% of halftimes, Manchester City wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 6 goals.
  • When Nottingham Forest leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Nottingham Forest won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Nottingham Forest have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Nottingham Forest (on average).
  • Average number of goals in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Nottingham Forest and Manchester City is 2.4.
  • Nottingham Forest scores 1.71 goals when playing at home and Manchester City scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Nottingham Forest.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ноттінгем Форест
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Фулгем 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Новини команд
Головні події
Worrall, Joe
14'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ноттінгем Форест
30%
Нічия
37%
Манчестер Сіті
33%
Склади команд
12
Кейлор Навас
32
Lodi, Renan
4
Worrall, Joe
38
Феліпе
24
Серж Ор'є
6
Shelvey, Jonjo
8
Colback, Jack
28
Oliveira, Danilo
10
Gibbs-White, Morgan
23
Freuler, Remo
20
Johnson, Brennan
31
Едерсон
24
Laporte, Aymeric
4
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
20
Silva, Bernardo
16
Родрi
10
Grealish, Jack
21
Ілкай Гюндоган
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Gibbs-White, Morgan
    Півзахисник
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 6
    Shelvey, Jonjo
    Півзахисник
  • 8
    Colback, Jack
    Півзахисник
  • 28
    Oliveira, Danilo
  • 32
    Lodi, Renan
  • 4
    Worrall, Joe
    Захисник
    14
  • 38
    Феліпе
    Захисник
  • 24
    Серж Ор'є
    Захисник
  • 12
    Кейлор Навас
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
30%
Володіння м'ячем
70%
Блоковано ударів
3
1
ЖК
Кутові
2
1
Удари повз
2
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
41'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Манчестер Сіті! Сілва з другої спроби забив здалеку. Підхопив м'яч після кутового й ударом з підйому прошив Наваса. Усе-таки дотиснули!
39'
Небезпечний момент
Бернарду міг вирішувати! Щільний удар з-за меж карного вийшов у португальця. В останній момент м'яч пірнув повз ворота.
34'
Небезпечний момент
Перший справжній момент у «містян»! Де Брюйне м'яко закинув до карного, а Родрі головою пробивав у верхній кут. М'яч пройшов поруч зі штангою.
33'
Гіббс-Вайт навісив із флангу, Вокер провів м'яч за лицьову.
28'
Дальня спроба де Брюйне також не увінчалася успіхом.
27'
Пішла на Ляпорта подача з кутового, француз не піймав м'яч на ногу.
24'
Джонсон не вперше втікає від захисників Сіті, от тільки з ударом у валлійця проблеми.
19'
У Голанда була можливість пробити по воротах із гарної позиції, але норвежець забарився та втратив м'яч.
16'
Де Брюйне виконав штрафний удар із середньої дистанції, влучив у стінку.
12'
Серйозний тиск на ворота суперника чинить Сіті. Регулярно заходять до карного, не вистачає тільки останнього пасу.
7'
У Гріліша була відмінна позиція, але Воррелл заблокував його удар.
5'
Відгукнувся на подачу з протилежного флангу Фоден і скидав на одинадцять метрів. Нікого з партнерів не було в цій зоні.
2'
Фоден прострілив у руки Навасу. Можна було краще розпорядитися м'ячем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Геннессі (в), Аю, Вільямс, Вуд, Денніс, Мангала, Саррідж, Тоффоло.
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест: Навас — Лоді, Воррелл (к), Феліпе, Ор'є — Шелві, Колбек, Данілу — Гіббс-Вайт, Фройлер, Джонсон. Головний тренер — Стів Купер.
Запасні: Ортега (в), Аканджі, Аке, Альварес, Гомес, Льюїс, Марез, Палмер, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон — Ляпорт, Діаш, Вокер — Сілва, Родрі, Гюндоган (к), де Брюйне — Гріліш, Голанд, Фоден. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Боротьба за титул у самому розпалі. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру АПЛ Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Пакш Пакш 0 Мезйокйовешд-Жорі СЕ Мезйокйовешд-Жорі СЕ 2 Завершено 15:00 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 Сельта Сельта 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Хапоель Іроні Хапоель Іроні 0 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Міллуолл Міллуолл 3 Sheffield United Sheffield United 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Астон Вілла Астон Вілла 2 Арсенал Арсенал 4

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" 18.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сити Граунд.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ноттінгем Форест (Ноттингем) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Ноттінгем Форест у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 6:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттінгем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Стив Купер

Прошедший матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Фулгем - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Арсенал - 15.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Ноттінгем Форест - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден