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Челсі - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 1
Оновити
перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
4' Koulibaly, Kalidou 16' Bella-Kotchap, Armel
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
32%
Саутгемптон
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Southampton FC when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 12 times, there have been 7 draws while Southampton FC have won 4 times. The goal difference is 40-26 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 48 meetings, Chelsea FC have won 28 times, there have been 11 draws while Southampton FC have won 9 times. The goal difference is 92-49 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Southampton FC (3-1 at home and 6-0 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Southampton FC scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Southampton FC in their last 3 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Southampton FC's away record this season: 3-0-8.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 5 goals. James Ward Prowse has scored 5 times for Southampton FC.
  • Conor Gallagher has more yellow cards (4) than any other player at Chelsea FC. Mohammed Salisu has collected 5 for Southampton FC.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 32% of their matches, Southampton FC in 22% of their matches.
  • Chelsea FC wins 32% of halftimes, Southampton FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Southampton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Southampton FC won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2.4 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Southampton FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Southampton FC is 2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 1.36 goals when playing at home and Southampton FC scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 4 games.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Челсі
13
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челсі 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Саутгемптон П
Кубок англійської ліги 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Саутгемптон П
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 17:00 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Блекпул В
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ньюкасл П
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Головні події
16'
Bella-Kotchap, Armel
Koulibaly, Kalidou
4'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
32%
Саутгемптон
24%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
28
Сезар Аспiлiкуета
26
Koulibaly, Kalidou
4
Badiashile, Benoit
21
Chilwell, Ben
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
19
Мейсон Маунт
11
Felix, Joao
31
Madueke, Noni
27
Fofana, David Datro
31
Bazunu, Gavin
17
Armstrong, Stuart
3
Maitland-Niles, Ainsley
35
Ян Беднарек
37
Bella-Kotchap, Armel
15
Perraud, Romain
8
Ward Prowse, James
45
Lavia, Romeo
24
Elyounoussi, Mohamed
22
Sulemana, Kamaldeen
19
Onuachu, Paul
Стартовий склад
  • 27
    Fofana, David Datro
    Форвард
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 31
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
    4
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 22
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 19
    Onuachu, Paul
    Форвард
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
  • 3
    Maitland-Niles, Ainsley
    Півзахисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
    16
  • 15
    Perraud, Romain
    Форвард
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Selles, Ruben
Статистика матчу
1
ЖК
1
40%
Володіння м'ячем
60%
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
7
Штрафні
4
Офсайди
1
1
Сейви
4
Фоли
6
2
Удари повз
1
1
Кутові
Трансляція
45+2'
Інфо
А до першого тайму суддя докинув 4 хвилини
45+1'
Гоооол! Штрафний для Саутгемптона. Метрів 22 до воріт. Уорд-Проуз як рукою кладе у сітку! 1:0, повів Саутгемптон!
44'
Багато дрібних фолів, гра б'ється на якісь дрібні відрізки
43'
Фофана активний - найактивніший, мабуть, у складі Челсі. Але поки що часто заграється, не все в нього виходить, як задумав
41'
А ось штрафний для Сотона - навіс пішов на лінію штрафної, боротьба, м'яч другим темпом прискакав до Ельянузі, який метрів з 25 дав набагато вище воріт.
40'
А ось Фофана показав індивідуально - з м'ячем у ногах смикнув двох захисників, пробив метрів з 25-ти, але прямо в руки кіперу Саутгемптона
38'
Інфо
3:4 статистика за ударами, 1:3 у площину. На користь Соттона
36'
Сумбурна гра. Але й спокійна на моменти
32'
Гра у святих дещо розладналася, але й у синіх теж не особливо поки що клеїться. Якось уривками гра йде зараз, фолів багатенько також
31'
Мудрик пішов побігати на брівку. Розминається українець
28'
Хм, Аспілікуета з досить гострого кута пробив - мимо. А напрошувався простріл у центр. Трохи дивне рішення іспанця
27'
А Лавія порвав шорти і пішов міняти їх на брівці. Й таке трапляється
25'
Мадуеке на газоні, якісь у нього проблеми, лікарі на полі
22'
Штрафний для синіх на фланзі - пішов навіс у штрафну, але Базуну спокійно грає на виході
21'
Інфо
37:63 відсоток володіння м'ячем, 2:4 удари по воротах. така ось статистика на цю хвилину
17'
Дещо заспокоїлася зараз гра. Не те, що заспокоїлася, нерв у гравців є, але перемістилася в центр поля
16'
Жовта картка
Белла-Кочап відверто притримав Фофана. Жовта
15'
Перро на газоні, лікарі на полі. Невдало приземлився на руку захисник Саутгемптона
13'
Кутовий для Челсі завершився ударом другим темпом Фофана, але дуже неточно
12'
А ось контра Челсі - Мадуеке протягнув, пробив, але кіпер святих на місці
11'
І знову Бадьяшиль перспективно вривався у штрафну Челсі, але далеко відпустив м'яч
9'
Досить активні святі, що цікаво. Може і без загострень, але все одно цікаво
6'
Святі поки що впевнено виглядають, початок зустрічі за гостями
4'
Жовта картка
Кулібалі прямою ногою в'їхав у суперника. Це вже жовта
3'
Небезпечний момент
Ой ой! Мало не привезли сині самі собі! Дуже невдало захисник скидав Кепі, м'яч перехопив суперник і Кепі довелося рятувати, виходячи під удар! Нервовий початок у Челсі!
2'
Маунт сфолив у центрі поля, зриваючи атаку суперника. Суддя не дав жовту, але запам'ятав епізод
1'
Свисток
Стартовий свисток, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Базуну, Беднарек, Белла-Котчап, Перро, Армстронг, Мейтленд-Найлс, Уорд-Праус, Лавіа, Ельюнуссі, Сулемана, Онуачу
Інфо
Михайло Мудрик залишився у запасі лондонців
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага, Чілвелл, Бадіашіл, Кулібалі, Аспілікуета, Ковачич, Фернандес, Маунт, Мадуеке, Жоао Фелікс, Фофана
Нагадаємо, що Челсі перед цим матчем розташувався на 10-му місці у турнірній таблиці. Саутгемптон – аутсайдер, останнє місце, 15 очок, та 4 бали відставання від рятівного 17-го місця.
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00, судитиме матч Девід Кут!
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Саутгемптон!
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Коментарі(1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.02.2023 о 16:57
Так а куди його ? в команді -1.
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Анонс матчу Челсі - "Саутгемптон" 18.02.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Челсі у попередньому футбольному матчі 30.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Selles, Ruben розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Саутгемптон" можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Боруссія" - 15.02.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Натан Джонс

Прошедший поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Вулверхемптон - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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