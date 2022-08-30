Челсі - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та Челсі у попередньому футбольному матчі 30.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Selles, Ruben розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Боруссія" - 15.02.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Натан Джонс
Прошедший поединок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Вулверхемптон - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .
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