Астон Вілла - Арсенал онлайн трансляція матчу

У першому таймі досить академічну гру від обох команд ми побачили. Проте Вілла краще виконувала настанови тренера. Чітко в обороні, швидко в контратаці, два моменти в контрах - два голи. А ось поки що Арсенал поки що зі своїм академізмом розкрити оборону господарів не дуже може. 1 гол від Саки після кутового, на цьому поки що все...