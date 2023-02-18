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Астон Вілла - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2023, 14:30 - Вилла Парк
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
2 - 2
Оновити
69'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
6' Watkins, Ollie 16' Saka, Bukayo 32' Філіпе Коутіньо 45' Saka, Bukayo 45' Luiz, Douglas
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
37%
Арсенал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Arsenal FC when Aston Villa is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Arsenal FC is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 4 times, there have been 9 draws while Arsenal FC have won 13 times. The goal difference is 39-21 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 55 meetings, Aston Villa have won 9 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 32 times. The goal difference is 101-49 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Aston Villa (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Aston Villa scores 32% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Arsenal FC scores 28% of their goals between the minutes 46-60?
  • Aston Villa haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 6 goals. Martin Odegaard has scored 8 times for Arsenal FC.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 45% of their matches.
  • Aston Villa wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Aston Villa scores 1.2 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Arsenal FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Arsenal FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Aston Villa scores 1.32 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Arsenal FC.
  • Did you know that Aston Villa scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Aston Villa.
  • Douglas Luiz has assisted the most goals for Aston Villa with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (8).
  • Arsenal FC haven't won in their last 4 games.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
4
Перемог
19
Ігор
13
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.03.2022 - 14:30 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Стивенейдж Боро П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок Англії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Головні події
45'
Saka, Bukayo
Luiz, Douglas
45'
ГООЛ! Філіпе Коутіньо
32'
16'
Saka, Bukayo ГООЛ!
ГООЛ! Watkins, Ollie
6'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
37%
Арсенал
30%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
15
Moreno, Alex
5
Mings, Tyrone
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
10
Buendia, Emiliano
44
Kamara, Boubacar
6
Luiz, Douglas
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
23
Філіпе Коутіньо
23
Ramsdale, Aaron
21
White, Ben
17
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
10
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
34
Ґраніт Джака
17
Saka, Bukayo
14
Nketiah, Edward
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
    6
  • 23
    Філіпе Коутіньо
    Півзахисник
    32
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
    45
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 15
    Moreno, Alex
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 17
    Saka, Bukayo
    45 16
  • 14
    Nketiah, Edward
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    White, Ben
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари повз
1
4
Штрафні
6
6
Фоли
3
36%
Володіння м'ячем
64%
2
Удари в отвір
2
Кутові
3
Офсайди
1
1
Сейви
2
Блоковано ударів
1
1
ЖК
1
Трансляція
64'
Домінує зараз Арсенал, і у другому таймі створює моменти
62'
Заміна
Ремзі замість Коутіньо вийшов у Астон Вілли
61'
Гоооол!!!
Гоооол! Зінченко! Арсенал! 2:2! Після розіграшу кутового скинули під удар Алексу, який з лівої дав у кут!
60'
А ось швидка контра від Вілланів - знову закид на Уоткінса, але Саліба тут активно атакує суперника, не як у моменті з першим голом
56'
Небезпечний момент
Ой ой! Після навісу з флангу від Арсеналу Нкеті головою пробив! М'яч навісом упав зверху на пеперечину! Ух момент для канонірів!
55'
Повертається Сака в гру, хоч і накульгує
53'
Сака після стику на газоні. Якщо травма, то це може бути серйозною проблемою для Арса
52'
Піддтискає Арсенал. Ось пара ударів, у тому числі і від Зінченка, але обидва рази накривають ці удари захисники Вілли
51'
Сака активний. Навісив із флангу після проходу, але у боротьбі у воротарській судді свистить фол в атаці
49'
А ось Сака з кута штрафної думав закрутити, але звалився м'яч з ноги і полетів на трибуни
48'
Мартінес не поспішає. Ще й рано потягувати, але явно не поспішає кіпер Вілли вводити м'яч у гру
47'
Інфо
Без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першому таймі досить академічну гру від обох команд ми побачили. Проте Вілла краще виконувала настанови тренера. Чітко в обороні, швидко в контратаці, два моменти в контрах - два голи. А ось поки що Арсенал поки що зі своїм академізмом розкрити оборону господарів не дуже може. 1 гол від Саки після кутового, на цьому поки що все...
45+4'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 2:1 - Вілла поки що обігрує Арсенал
45+3'
Жовта картка
Дав по картці арбітр Саці та Дугласу Луїсу
45+2'
А ось і сутичка на полі. Коутіньо з Сакою поштовхалися, інші підтягнулися. Нервує Сака у цьому матчі, це помітно
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
42'
Буендія намагався організувати контру, закинувши на Уоткінса, але той не має такої швидкості - не Флеш, все-таки
39'
Алекс Морено отримав по ногах від Саки. Може й була така собі помста, бо нещодавно була зворотна ситуація
37'
Загалом не сказати, що темп гри високий. Команди продовжують намагатися розігрувати свої шахові партії
35'
Цікаво, що Вілла продовжує чітко виконувати тренерську установку - досить впевнено в обороні виглядають господарі
32'
Гоооол!!!
Гооол! Вілла! 2:1! Швидка атака вілланів – кілька пасів, простріл з флангу, один із гравців пропустив далі і Коутіньо чітко дав у кут! Знову Вілла попереду!
29'
Бен Уайт отримав по ногах на фланзі. Але, здається, все нормально із гравцем Арсеналу
27'
А ось віллани рідко вибираються на чужу половину. Ось Уоткінс заробив штрафний метрів за 30. Дуглас Луїс дав на силу, але влучив у стінку
23'
Каноніри продовжують володіти ініціативою, більше грають на чужій половині
20'
Знову Зінченко - цього разу подавав з флангу, але звалився м'яч із ноги та пішов за лицьову
19'
Цікаво, що українець досить часто зміщується до центру зі свого флангу
18'
Зінченко метрів із 25-ти стрільнув із лівої. Але так, для Мартінеса це розминка
16'
Гоооол!!!
Гоооол! Арсенал! 1:1! Уайт прострілив з флангу - віллани начебто й винесли, але прямо на ногу Саці, який і влупив метрів з 16 під поперечину!
13'
Кутовий
Кутовий для канонірів - метушня у штрафній вілланів, але ні, до удару не дійшло - розрядили господарі
12'
Офсайд
А ось і перша гарна атака Арсеналу - пройшов гострий закид на Уайта, той зрізав кут, гостро прострелив... Але ні, офсайд запалив суддя
11'
Уоткінс пресингує голкіпера Арсеналу, мало не змусив того помилитися
10'
Не в'яжеться поки що в атаці гра у канонірів. Не можуть розігнати атаку на чужій половині поля
8'
Арсеналу потрібно відповідати, чекаємо, чим все обернеться
6'
Гоооол!!!
Гооол! Вілла! Ось так! Кеш на фланзі відібрав м'яч у Зінченка, закинув на прорив на Уоткінса, той трохи протягнув і дав у дальній кут! 1:0!
4'
Каноніри намагаються встановити контроль. Але і Вілла за можливості грає вперед. Втім, поки що спокійна у нас гра
2'
Вілла сходила в атаку. Луїс дав метрів із 30-ти, але дуже неточно
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Алекс Зінченко у старті, про це окремо слід згадати
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вільям Саліба, Габріел Магальянс, Олександр Зінченко, Мартін Едегор, Жоржіньо, Граніт Джака, Букайо Сака, Едді Нкетіа, Леандро Троссард
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Еміліано Мартінес, Метті Кеш, Езрі Конса, Тайрон Мінґз, Алекс Морено, Джон Макгінн, Дуглас Луїс, Бубакар Камара, Еміліано Буендія, Філіппе Коутіньо, Оллі Уоткінс
Віллани знаходяться в середині таблиці – 11-е місце на даний момент
Арсенал ділить у таблиці перше місце з Манчестер Сіті. Але зараз у канонірів дуже невдала серія. Нічия та дві поразки у чемпіонаті, ще й поразка у Кубку Англії в останніх чотирьох матчах.
Інфо
Матч розпочнеться о 14:30, судитиме Саймон Хупер
Добрий день всім! АПЛ на марші, і сьогодні UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 24-го туру Астон Вілла - Арсенал
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Анонс матчу Астон Вілла - Арсенал 18.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Астон Вілла (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Астон Вілла - Арсенал можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Астон Вілла - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Прошедший матч команди Астон Вілла був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 15.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Астон Вілла - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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