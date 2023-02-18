Астон Вілла - Арсенал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Астон Вілла (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Вилла Парк.
Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь между командами Астон Вілла (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Астон Вілла у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вілла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Прошедший матч команди Астон Вілла був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 15.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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