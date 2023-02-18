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Ньюкасл - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 лютого 2023, 19:30 - Сент-Джеймс Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
8'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
29%
Нічия
29%
Ліверпуль
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Liverpool FC when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Liverpool FC is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 10 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 44-34 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 56 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 33 times. The goal difference is 113-59 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last home win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (3-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Liverpool FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Newcastle United scores 31% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Newcastle United haven't lost in their last 7 games.
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Newcastle United's home record this season: 6-5-0.
  • Newcastle United wins 1st half in 37% of their matches, Liverpool FC in 35% of their matches.
  • Newcastle United wins 37% of halftimes, Liverpool FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Premier League, Newcastle United has better performance than Liverpool FC.
  • Newcastle United's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.4 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Newcastle United scores 1.54 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
3
Перемог
22
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.04.2022 - 14:30 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
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Новини команд
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
29%
Нічия
29%
Ліверпуль
42%
Трансляція
5'
Над воротами запустив м'яч Максімен, виконавши удар із лівого флангу штрафного з другої спроби.
4'
Небезпечний момент
Максімен прибрав суперників фінтом на лівому фланзі, після чого зіграв до центру штрафного на Альмірона, але тому не вдалось обіграти Аліссона.
3'
Ісаку віддали передачу на хід до правого флангу штрафного з глибини, але його випередив Аліссон.
1'
Ісак виконав подачу з лівого флангу на голову супернику.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ліверпуль іде на дев'ятій сходинці з 9 перемогами, 5 нічиїми та 7 поразками — 32 очки.
Інфо
Ньюкасл іде на четвертій сходинці з 10 перемогами, 11 нічиїми та 1 поразкою — 41 очко.
Запасні: Келлегер, Цимікас, Матіп, Філліпс, Мілнер, Кейта, Елліотт, Фірміно, Жота. Окслейд-Чемберлен, Джонс, Карвалью.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Нуньєс.
Запасні: Дубравка, Дамметт, Ласеллс, Льюїс, Манкільо, Рітчі, Мерфі, Гордон, Вілсон.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Жоелінтон, Андерсон — Альмірон, Ісак, Сен-Максімен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та Ліверпуль.
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Анонс матчу Ньюкасл - "Ліверпуль" 18.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ньюкасл (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Ньюкасл залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 31.08.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ньюкасл - "Ліверпуль" можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ньюкасл - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди Ньюкасл був зіграний проти Борнмут - 11.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Евертон - 13.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Ньюкасл - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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