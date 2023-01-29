Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 29.01.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 29.01.2023

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Лестер Сіті - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Челсі - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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