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Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 29 січня 2023, 15:30
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
1 - 1
Оновити
61'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
16' Bajcetic Maquieira, Stefan 30' Elliott, Harvey 39' Dunk, Lewis
46' Webster, Adam Вийшов: Veltman, Joel 59' Alexander-Arnold, Trent Вийшов: Джеймс Мілнер 59' Elliott, Harvey Вийшов: Nunez, Darwin 59' Набі Кейта Вийшов: Джордан Хендерсон
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
27%
Нічия
36%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 1 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 14-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 14 meetings, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 32-15 in favour of Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 4 games.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Liverpool FC in 36% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Liverpool FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 3 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Liverpool FC won 1, 2 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.4 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1.4.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.5 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.74 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
2
Перемог
13
Ігор
7
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.01.2023 - 19:30 Брентфорд 3 - 1 Завершено Ліверпуль П
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Новини команд
Головні події
59'
Alexander-Arnold, Trent
Вийшов: Джеймс Мілнер
59'
Elliott, Harvey
Вийшов: Nunez, Darwin
59'
Набі Кейта
Вийшов: Джордан Хендерсон
Webster, Adam
Вийшов: Veltman, Joel
46'
ГООЛ! Dunk, Lewis
39'
30'
Elliott, Harvey ГООЛ!
16'
Bajcetic Maquieira, Stefan
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
27%
Нічия
36%
Ліверпуль
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
    46
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
    39
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 20
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 43
    Bajcetic Maquieira, Stefan
    Захисник
    16
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Півзахисник
  • 8
    Набі Кейта
    Півзахисник
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
    30
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Де Дзерби
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
1
8
Штрафні
7
2
Кутові
1
2
Сейви
2
5
Фоли
8
ЖК
1
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Удари повз
1
2
Офсайди
Трансляція
59'
Заміна
56'
Офсайд
Ох, як класно Трент навісив на загострення, але Гакпо та Салах завадили один одному. Хоча все одно там суддя офсайд запалив
55'
Знову Мітома з флангу прорвався, пройшов лицьовою, навіть скинув під удар Гроссу, але той зарядив набагато вище воріт. Японець хорош все-таки
54'
Офсайд
А ось Мітома в офсайді. Захисники червоних високо розташувалися
52'
Брайтон знову досить активний на початку тайму. Без загострень, але рух є
51'
Данк зі штрафного постарався закинути у дев'ятку, але точністю проблеми вийшли
50'
І знову Гакпо фолить - там може і догратися новачок червоних
49'
Гакпо дав по нозі Волтману, але обійшлося без жовтої
48'
Ох, непоганий простріл із флангу, але Мітома невдало обробив м'яч
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Велтман замість Вебстера вийшов у Брайтона у перерві
У першому таймі доволі якісну гру показали команди. Брайтон краще почав, проте Ліверпуль поступово перехопив ініціативу і після швидкого прориву Салаха Елліот відкрив рахунок. Але в кінцівці Брайтон, хоч і не без везіння, з рикошетом після дальнього удару відігрався. 1:1 до перерви. Незважаючи на везучий гол чайок, мабуть, рахунок по грі
45+3'
Свисток
Свисток на перерву. 1:1 у нас після першого тайму
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Але все гаразд, відновилася гра
43'
Елліотт на газоні після стику з кіпером Брайтона. Перевіряють лікарі, чи немає струсу у гравця Ліверпуля
41'
Цікаво, на кого запишуть м'яч, на Лемпті, який бив, або на Данка, який зіграв роль стовпа
40'
Гоооол!!!
Ох ох! 1:1! Брайтон відігрався! Після кутового Трент виніс м'яч, Лемті дав другим темпом метрів із 30-ти, м'яч просто влучив у Данка, змінив траєкторію, і оскільки Алісон вже летів в один бік, заспокоївся у сітці м'яч!
37'
Де Дзербі не дуже веселий на брівці. Здається, втрачає його команда нитки гри
36'
Ах, мало не пройшов дальній пас на Салаха, який міг вивалитися віч-на-віч, але Данн страхує
34'
Інфо
4:7 за ударами на користь Ліверпуля, а ось за володінням рівність
32'
Митома хорош! Накрутив Трента, увійшов у штрафну, де впав у боротьбі. Але ні, це не пенальті
31'
Гоооол!!!
Гоооол! Еліотт! Контра червоних, дальній закид на Мо на фланг, Салах перевів у центр на Елліотта, який таки пробив воротаря! Кіпер зачепив м'яч, але круглий залетів у ворота! 1:0 для Ліверпуля!
29'
А ось Марч пробив, але удар заблокували захисники червоних. Пожадував, мабуть, напрошувалася передача на партнера
27'
Елліотт пожартував над Де Дзербі, підсмикнувши у того м'яч із рук. Тренер не образився. Суддя залишив без наслідків
25'
Небезпечний момент
Ой ой! Салах убежал от защитника, получил разрезной пас, вывалился один на один, но под углом катнул мяч мимо дальню штангу!
23'
Можна сказати, що команди поки що нікуди не поспішають, акуратно намагаються будувати свої атаки.
22'
І ось знову Мітома – обігрався у стіночку з партнером, пробив, але Алісон впорався. Не те що дуже небезпечно, але хороший підхід
20'
Японець Мітома на фланзі Брайтона непогано виглядає. Ось фол заробив у патовій ситуації
19'
МакАлістер підсів під Кейта, який досить болісно приземлився на газон. Але, все гаразд з Набі
17'
Жовта картка
А Байчетіч клопотав жовту за зрив атаки. Клопп незадоволений
16'
Проблеми Ліверпуля в обороні нікуди не поділися
15'
Небезпечний момент
Ой ой! Після прострілу з флангу м'яч прискакав до Фергюсона, який спокійно пробив, але Трент встиг вставити ногу та винести зі стрічки! Моментище у Брайтона!
14'
А ось позиційні атаки у Ліверпуля поки що не клеяться. Брайтон впевнено обороняється
12'
А ось відмінна розрізна передача на Митому, але не пустив його все-таки в прорив захисник червоних
10'
Тіаго дав по ногах Гроссу на половині поля Брайтона
9'
Ліверпуль більше на контрах поки що грає, але вони досить небезпечні
7'
Кутовий
Кутовий для червоних. Трент навісив, але відбилися чайки
6'
Салах активний. Пройшов флангом, але ось пас віддав у штрафну не найкращий
4'
Небезпечний момент
А ось бадьоро! Салах вивалився на ударну, пробив, але захисник фактично зі стрічки виніс! Перший момент у матчі!
3'
Кутовий
Досить спокійний початок. Брайтон заробив кутовий. Марч навісив, Алісон забрав повітря.
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Алісон, Александер-Арнольд, Конате, Гомес, Робертсон, Байчетіч, Тіаго, Кейта, Еліотт, Салах, Гакпо
Інфо
Стартовий склад Брайтона: Стіл, Лемпті, Вебстер, Данк, Марч, МакАлістер, Гросс, Велбек, Мітома, Фергюсон, Еступінан
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Девід Кут.
Доброго дня всім шанувальникам англійського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 4 раунду Кубка Англії, в якому Брайтон прийме Ліверпуль.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 29.01.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 29.01.2023
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Де Дзерби и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" можна подивитися 29.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Лестер Сіті - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Челсі - 21.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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