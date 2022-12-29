Тулуза - Марсель онлайн трансляція матчу

Немає підстав стверджувати, що Марсель не мав гольових моментів у першому таймі, проте суперники були дійсно вбивчими під час своїх контратак, учергове підтвердивши реноме найбільш результативної команди серед топ-5 ліг у 2023 році. Тулуза просто подобається, а команда Тудора б'ється без Маліновського, але не має успіху.