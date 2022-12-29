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Тулуза - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 19 лютого 2023, 21:45 - Стадьом-де-Тулуз
Головний суддя: Стефани Фраппарт
Рейтинг матчу:
Тулуза
Тулуза
1 - 0
Оновити
49'
Марсель
Марсель
Хід матчу
3' Dallinga, Thijs
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
28%
Нічия
32%
Марсель
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Toulouse FC and Olympique Marseille when Toulouse FC is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Toulouse FC and Olympique Marseille is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Toulouse FC playing at home, Toulouse FC have won 5 times, there have been 11 draws while Olympique Marseille have won 8 times. The goal difference is 31-20 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 52 meetings, Toulouse FC have won 8 times, there have been 21 draws while Olympique Marseille have won 23 times. The goal difference is 79-41 in favour of Olympique Marseille.
  • Toulouse FC's last home win against Olympique Marseille was in 2007.
  • Did you know that Toulouse FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Toulouse FC have won 4 home matches in a row.
  • Toulouse FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Toulouse FC haven't won any of their last 7 games against Olympique Marseille.
  • Toulouse FC haven't scored in 2 of their 12 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 11 away matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille's away record this season: 8-2-1.
  • Thijs Dallinga is Toulouse FC's top scorer with 8 goals. Alexis Sanchez has scored 9 times for Olympique Marseille.
  • Branco Van den Boomen has assisted the most goals for Toulouse FC with 7. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • Brecht Dejaegere has more yellow cards (5) than any other player at Toulouse FC. Valentin Rongier has collected 5 for Olympique Marseille.
  • Toulouse FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Toulouse FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Toulouse FC wins 1st half in 46% of their matches, Olympique Marseille in 41% of their matches.
  • Toulouse FC wins 46% of halftimes, Olympique Marseille wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 5 goals.
  • When Toulouse FC leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Toulouse FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Toulouse FC's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against Toulouse FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Toulouse FC won 0, Olympique Marseille won 5, 0 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Toulouse FC.
  • Toulouse FC have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Toulouse FC scores 0.6 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 3.6 goals against Toulouse FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Toulouse FC and Olympique Marseille is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Toulouse FC and Olympique Marseille is 1.
  • Toulouse FC scores 2.42 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.79 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Тулуза
1
Перемог
18
Ігор
11
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.12.2022 - 22:00 Марсель 6 - 1 Завершено Тулуза
Чемпіонат Франції 2019/2020
08.02.2020 - 20:15 Марсель 1 - 0 Завершено Тулуза
Чемпіонат Франції 2019/2020
03.12.2019 - 19:45 Тулуза 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2019/2020
24.11.2019 - 22:00 Тулуза 0 - 2 Завершено Марсель
Останні матчі - Тулуза
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 14:00 Тулуза 3 - 1 Завершено Ренн В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 19:15 Тулуза 3 - 1 Завершено Реймс В
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Тулуза 4 - 1 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Страсбур 1 - 2 Завершено Тулуза В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 22:49 Клермон 0 - 2 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Марсель 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Dallinga, Thijs
3'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Тулуза
28%
Нічия
32%
Марсель
40%
Склади команд
30
Dupe, Maxime
15
Suazo, Gabriel
2
Nicolaisen, Rasmus
4
Rouault, Anthony
3
Desler, Mikkel
8
Van den Boomen, Branco
17
Spierings, Stijn
10
Dejaegere, Brecht
21
Ratao, Rafael
27
Dallinga, Thijs
14
Aboukhlal, Zakaria
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
5
Balerdi, Leonardo
23
Сеад Колашінац
7
Clauss, Jonathan
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
30
Tavares, Nuno
17
Under, Cengiz
8
Ounahi, Azzedine
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 21
    Ratao, Rafael
    Форвард
  • 27
    Dallinga, Thijs
    Форвард
    3
  • 14
    Aboukhlal, Zakaria
    Форвард
  • 8
    Van den Boomen, Branco
    Півзахисник
  • 17
    Spierings, Stijn
    Півзахисник
  • 10
    Dejaegere, Brecht
  • 15
    Suazo, Gabriel
    Півзахисник
  • 2
    Nicolaisen, Rasmus
  • 4
    Rouault, Anthony
    Захисник
  • 3
    Desler, Mikkel
  • 30
    Dupe, Maxime
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Филипп Монтанье
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
5
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
4
Штрафні
6
1
Кутові
7
1
Сейви
4
6
Фоли
4
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари повз
2
Трансляція
47'
Ратао збив на правому фланзі атаки Марселя Мбемба.
46'
Заміна
Унахі поміняли на Маліновського.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Немає підстав стверджувати, що Марсель не мав гольових моментів у першому таймі, проте суперники були дійсно вбивчими під час своїх контратак, учергове підтвердивши реноме найбільш результативної команди серед топ-5 ліг у 2023 році. Тулуза просто подобається, а команда Тудора б'ється без Маліновського, але не має успіху.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Небезпечний момент
Лопес на ближній потягнув постріл від Абухляля з лівого флангу штрафного.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
45'
Тавареш не втік від захисників лівим флангом атаки.
43'
Кутовий
Подачу кутового з лівого флангу від Верету кулаками за межі воротарського вибив Дюпе.
41'
Руо відштовхнув від м'яча Санчеса на правому фланзі атаки Тулузи.
39'
Клосс із правого флангу виконав невдалу передачу до правого флангу штрафного.
37'
Даллінзі не вдався удар головою на завершення подачі з лівого флангу штрафного.
35'
Утримання м'яча на власній половині від Марселя.
33'
Відскочив м'яч до лівого флангу штрафного на Мбемба, але той пробив зльоту невдало.
32'
Пас до правого флангу штрафного на Санчеса завершився прострілом у захисника.
30'
Небезпечний момент
Ратао на дальньому куті воротарського завершував подачу з правого флангу, але пробив прямо в голкіпера.
29'
Клосс на правому фланзі штрафного відкинув м'яч під удар Мбемба, але той влучив у захисника.
27'
Кутовий
Кутовий із правого флангу на дальній кут воротарського завершився ударом Мбемба головою над воротами.
26'
Підкат від Ратао на лівому фланзі захисту не дав Клоссу просунутись правим флангом.
23'
Суасо з ходу пробив повз ближню стійку, після передачі Ратао з лівого флангу штрафного під дальній постріл.
21'
Верету ударом по ногах відправив на газон Деягера в центральному колі.
19'
Тулуза відверто перейшла на гру контратаками.
17'
Небезпечний момент
Потужний постріл від Даллінги здалеку з правого флангу Лопесвідбив до центру штрафного, де в падінні добивав Руо, проте поцілив у голкіпера.
15'
Навіс від Юндера з правого флангу до воротарського легко забрав Дюпе.
15'
Спірінгса збив на центральній лінії Унахі.
13'
Деслер грудьми скинув на кутовий подачу Санчеса з правого флангу.
11'
Небезпечний момент
Дюпе парирував на кутовий дальній постріл від Тавареша з лівого флангу.
10'
Небезпечний момент
Клосс із фінта на правому фланзі штрафного пробив у ближню дев'ятку, але воротар відповів сейвом.
8'
Утримання м'яча на чужій половині поля від Марселя.
6'
Подачу з правого флангу від Мбемба Дюпе зняв над воротарським, а з добивання невдало пробив Колашинац.
5'
Ронж'є був збитий на правому фланзі атаки фолом від ван ден Боомена.
4'
Утримання м'яча від Марселя на чужій половині.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Деягер закинув до правого флангу на Деслера, а той прострілив на ближню для Даллінги!
2'
Постріл Ратао з правого флангу штрафного заблокували, як і добивання від Даллінги.
1'
Унахі не пустили до м'яча на правому фланзі штрафного, після передачі п'ятою від Клосса.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Марсель іде на третьому місці з 15 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 49 очок.
Інфо
Тулуза йде на одинадцятому місці з 9 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 32 очки.
Запасні: Бланко, Каборе, Баї, Гендузі, Ельмас, Паєт, Маліновський, Вітінья Олівейра.
Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац — Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі, Юндер — Санчес.
Запасні: Гауг, Коста, Каманці, Женро, Цингарас, Шаїбі, Онаїву, Бірманчевич, Гамулич.
Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суазо — Деягер, Спірінгс, ван ден Боомен — Абухляль, Даллінга, Ратао.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стефані Фраппар (Ерблен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру французької Ліги 1. На полі стадіону Муніципальний стадіон Тулузи (Тулуза, Франція) зіграють Тулуза та Марсель.
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Анонс матчу "Тулуза" - Марсель 19.02.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Тулуза" (Тулуза) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадьом-де-Тулуз.

Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Тулуза" (Тулуза) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда "Тулуза" залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та "Тулуза" у попередньому футбольному матчі 29.12.2022 закінчилось с такими результатами: 6:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Филипп Монтанье и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тулуза" - Марсель можна подивитися 19.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Тулуза" - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тулуза" (Тулуза)
Рік заснування "Тулуза" (Тулуза): 1937
Країна: Франция
Тренер: Филипп Монтанье

Предыдущий поединок команди "Тулуза" був зіграний проти Ренн - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тулуза".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Клермон - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Слідкуйте за результатами матчу "Тулуза" - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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