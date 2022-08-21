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Парі Сен-Жермен - Лілль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 19 лютого 2023, 14:00 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Делажо, Вилли
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
3'
Лілль
Лилль
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
42%
Нічия
26%
Лілль
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Lille OSC when Paris Saint-Germain is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 19 times, there have been 8 draws while Lille OSC have won 2 times. The goal difference is 51-20 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 60 meetings, Paris Saint-Germain have won 31 times, there have been 15 draws while Lille OSC have won 14 times. The goal difference is 86-47 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season Paris Saint-Germain won both games against Lille OSC (2-1 at home and 5-1 away).
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Lille OSC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Paris Saint-Germain haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Lille OSC haven't won any of their last 3 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 11 home matches in Ligue 1 this season.
  • Lille OSC haven't scored in 3 of their 11 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 9-2-0.
  • Kylian Mbappe is Paris Saint-Germain's top scorer with 13 goals. Jonathan David has scored 14 times for Lille OSC.
  • Lionel Messi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 10. Remy Cabella is Lille OSC's biggest assister (6).
  • Marco Verratti has more yellow cards (7) than any other player at Paris Saint-Germain. Tiago Djalo has collected 6 for Lille OSC.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 60% of their matches, Lille OSC in 40% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 60% of halftimes, Lille OSC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 6 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Lille OSC leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Lille OSC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Ligue 1, Lille OSC has better performance than Paris Saint-Germain.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 3, Lille OSC won 2, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Lille OSC.
  • Lille OSC have won just 1 of their last 5 Ligue 1 games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain scores 2.8 goals in a match against Lille OSC and Lille OSC scores 1 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Lille OSC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Lille OSC is 2.2.
  • Both teams lost their last match.
  • Paris Saint-Germain scores 2.62 goals when playing at home and Lille OSC scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Lille OSC were number 11 in the table with 32 points. Now they are number 5 with 41 points.
  • Paris Saint-Germain have lost 3 matches in a row.
  • Lille OSC's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
16
Перемог
25
Ігор
4
Перемог
Лілль
Чемпіонат Франції 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Лілль 1 - 7 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Лілль 1 - 5 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
29.10.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Лілль
Суперкубок Франції 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лілль 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Лілль
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лілль 2 - 0 Завершено Страсбур В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 19:15 Ліон 2 - 2 Завершено Лілль Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 22:00 Ренн 1 - 3 Завершено Лілль В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Лілль 0 - 0 Завершено Клермон Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 14:00 Ніцца 1 - 0 Завершено Лілль П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
42%
Нічия
26%
Лілль
32%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
3
Kimpembe, Presnel
4
Серхiо Рамос
29
Pembele, Timothee
8
Ruiz, Fabian
6
Марко Верратті
17
Vitinha
10
Кіліан Мбаппе
10
Неймар
30
Лiонель Мессi
30
Chevalier, Lucas
18
Diakite, Bafode
6
Жозе Фонте
3
Djalo, Tiago
22
Weah, Tim
20
Gomes, Angel
21
Бенжамін Андре
28
Gomes, Andre
10
Ремі Кабелла
7
Bamba, Jonathan
20
David, Jonathan
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 3
    Kimpembe, Presnel
    Захисник
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 29
    Pembele, Timothee
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 20
    David, Jonathan
    Форвард
  • 28
    Gomes, Andre
  • 10
    Ремі Кабелла
    Півзахисник
  • 7
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 20
    Gomes, Angel
    Півзахисник
  • 21
    Бенжамін Андре
    Півзахисник
  • 18
    Diakite, Bafode
    Захисник
  • 6
    Жозе Фонте
    Захисник
  • 3
    Djalo, Tiago
    Захисник
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 30
    Chevalier, Lucas
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Фонсека, Паулу
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Як бачимо, ударна трійка парижан (Мбаппе, Мессі, Неймар) у стартовому складі
Інфо
Стартовий склад Лілля: Шевальє, Діакіте, Фонте, Джало, Гомес, Андре, Гомеш, Кабелла, Веа, Бамба, Девід
Інфо
Стартовий склад ПСЖ: Доннарумма, Пембеле, Кімпембе, Рамос, Мендеш, Вітінья, Верратті, Руїс, Мессі, Мбаппе, Неймар
Лілль перед цим матчем перебуває на 5-му місці в турнірній таблиці
ПСЖ хоч і лідирує у чемпіонаті, але програв 3 останні матчі - у Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів. Не найкращий період зараз у парижан
Інфо
Матч розпочнеться о 14:00. Головний суддя поєдинку – Віллі Делажо
Добрий день всім! UA-Футбол проводить для вас текстовий онлайн матч 24-го туру чемпіонату Франції, в якому ПСЖ прийме Лілль!
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Лілль" 19.02.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Лілль" (Лилль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Лілль" (Лилль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Лілль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лілль" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось со счетом: 1:7 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Лілль" можна подивитися 19.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - "Лілль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Баварія" - 14.02.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Лілль" (Лилль)
Рік заснування "Лилль" (Лилль): 1944
Країна: Франция

Прошедший матч команди "Лілль" був зіграний проти Страсбур - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - "Лілль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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