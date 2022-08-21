Парі Сен-Жермен - Лілль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - "Лілль" 19.02.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Лілль" (Лилль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.02.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою "Лілль" (Лилль):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда "Лілль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лілль" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось со счетом: 1:7 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Баварія" - 14.02.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Лілль" (Лилль)

Рік заснування "Лилль" (Лилль): 1944

Країна: Франция



Прошедший матч команди "Лілль" був зіграний проти Страсбур - 12.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

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