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Жирона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 лютого 2023, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи
Головний суддя: Валентин Пицарро Гомез
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
3 - 0
Оновити
40'
Альмерія
Алмерия
Хід матчу
8' Castellanos, Valentin
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
28%
Альмерія
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Girona FC and UD Almeria when Girona FC is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Girona FC and UD Almeria is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 2 draws while UD Almeria have won 5 times.
  • During the last 21 meetings, Girona FC have won 5 times, there have been 6 draws while UD Almeria have won 10 times.
  • Did you know that Girona FC scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that UD Almeria scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • UD Almeria haven't won any of their last 13 away matches.
  • Girona FC haven't scored in 2 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 5 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria's away record this season: 0-3-7.
  • Cristhian Stuani is Girona FC's top scorer with 5 goals. El Bilal Toure has scored 4 times for UD Almeria.
  • Aleix Garcia has assisted the most goals for Girona FC with 4. Lucas Robertone is UD Almeria's biggest assister (4).
  • UD Almeria have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Girona FC wins 1st half in 23% of their matches, UD Almeria in 28% of their matches.
  • Girona FC wins 23% of halftimes, UD Almeria wins 28%.
  • The winner of their last meeting was UD Almeria.
  • On their last meeting UD Almeria won by 1 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than UD Almeria.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, UD Almeria won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.4 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 1 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and UD Almeria is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and UD Almeria is 1.2.
  • Girona FC scores 1.46 goals when playing at home and UD Almeria scores 0.84 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Did you know that UD Almeria scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
Особисті зустрічі
Жирона
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 20:00 Альмерія 3 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 17:15 Жирона 2 - 1 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 17:15 Альмерія 2 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.02.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Альмерія 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.01.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Альмерія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.01.2023 - 17:15 Альмерія 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
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Головні події
ГООЛ! Castellanos, Valentin
8'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
40%
Нічия
28%
Альмерія
32%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
16
Hernandez, Javier
15
Juanpe
22
Bueno, Santiago
4
Arnau, Martinez
18
Оріоль Ромеу
22
Riquelme, Rodrigo
24
Garcia, Borja
14
Garcia, Aleix
15
Віктор Циганков
9
Castellanos, Valentin
13
Martinez, Fernando
24
Mendes, Houboulang
19
Родріго Елі
22
Babic, Srdjan
15
Akieme, Sergio
6
De La Hoz, César
5
Robertone, Lucas
23
Samu
12
Лео Баптiстан
16
Suarez, Luis
10
Адрiан Ембарба
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
    8
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
  • 16
    Suarez, Luis
    Форвард
  • 10
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 6
    De La Hoz, César
    Півзахисник
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
  • 23
    Samu
  • 24
    Mendes, Houboulang
    Захисник
  • 19
    Родріго Елі
    Захисник
  • 22
    Babic, Srdjan
    Захисник
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 13
    Martinez, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Руби
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
2
Штрафні
5
4
Фоли
2
Кутові
2
3
Удари в отвір
Сейви
2
Удари повз
2
1
Офсайди
Трансляція
37'
Гоооол!!!
ГОЛ ЗАРАХОВАНО! Не було офсайду в Рікельме на лівому фланзі штрафного.
36'
Офсайд
ОФСАЙД! Жирона одразу забила й третій, коли Рікельме отримав передачу від Алейша до лівого флангу штрафного, тоді як партнер забрав м'яч у Мендеса, після чого переграв голкіпера.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! ЦИГАНКОВ! Порожні ворота вразив, після подачі Алейша з правого флангу на дальній кут воротарського, яку скинув Рікельме.
32'
Жирона тримає м'яч на власній половині.
30'
Баптістао отримав по ногах від Хаві на правому фланзі захисту.
29'
Гассаніга на середньому виході забрав подачу від Ембарби.
27'
Простріл із лівого флангу на ближню від Ернандеса перехопив суперник.
26'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Офсайд був у Циганкова під час передачі правим флангом від Алейша.
26'
Інфо
Щось дивляться на VAR.
25'
Небезпечний момент
ГОЛ! Арнау в попередній атаці виборов відскок від втрати Циганкова підкатом проти захисника, після чого прострілив на дальню стійку під порожні ворота для Кастельяноса.
24'
Просування від Циганкова з правого флангу зупинив захисник.
22'
Кутовий
Подача на ближню зі стандарту завершилась вибиттям за межі штрафного від захисника.
21'
Кутовий на лівому фланзі атаки для Альмерії.
20'
Робертоне заробив на собі штрафний біля центрального кола.
18'
Кастельянос влетів головою в спину Елі в чужому штрафному, і травмувався сам, та ще й суперника травмував.
17'
Кастельянос виконав постріл від пів кола перед штрафним у лівий кут, але гокліпер забрав.
15'
Подача Ромеу з правого флангу опустилась до рук голкіпера.
14'
Циганков на дриблінгу зайшов до правого флангу штрафного, але прострілити не дали.
12'
Заслабке переведення до правого флангу атаки в напрямку Циганкова.
11'
Ембарба отримав передачу з правого флангу до межі чужого штрафного, і другим дотиком пробив суттєво повз праву стійку.
10'
Штрафний на лівому фланзі атаки заробила Альмерія.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Циганков зіграв із правого флангу назад на Арнау, а той подав на дальню на Кастельяноса, який у падінні пробив у ближній від себе!
6'
Циганков м'яко накидав на центральний вхід до штрафного на Борху, але той зльоту пробив просто до рук голкіпера.
5'
Мендес прискорювався на правому фланзі атаки, але сфолив проти Рікельме.
4'
Суарес цим не обмежився, і на лівому фланзі атаки знову атакував із фолом Буено.
4'
Фол в атаці від Суареса біля чужого штрафного проти Буено.
3'
Кутовий
Подача з правого флангу від кутового прапорця на дальню стійку була невдалою.
3'
Кутовий на правому фланзі для Альмерії.
1'
Обережно почали обидві команди в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Альмерія йде на п'ятнадцятому рядку з 6 перемогами, 4 нічиїми та 11 поразками — 22 очки.
Інфо
Жирона йде на одинадцятому рядку з 6 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 24 очки.
Запасні: Маріно, Кайкі, Мелеро, Егуарас, Рамазані, Портільо, Ель Біляль, Соуза, Лазаро, Арнау, Сентельєс, Чумі.
Альмерія: Фернандо — Мендеш, Елі, Бабич, Акьєме — де ла Хос, Робертоне, Саму — Баптістао, Суарес, Ембарба.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Д. Лопес, Стуані, Вілья, Рейнір, Мартін, Кальєнс, Рока, Артеро.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Хуанпе, Х. Ернандес — Б. Гарсія, Ромеу, А. Гарсія — Циганков, Кастелланос, Рікельме.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Валентин Пісарро Гомес (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та Альмерія.
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Анонс матчу Жирона - Альмерія 17.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 17.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Альмерія, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та Жирона у попередньому футбольному матчі 20.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Руби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Альмерія можна подивитися 17.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Кадіс - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)

Прошедший поединок команди Альмерія був зіграний проти Бетіс - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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