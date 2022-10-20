Жирона - Альмерія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 17.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Альмерія (Алмерия):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Альмерія, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Альмерія та Жирона у попередньому футбольному матчі 20.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Руби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Прошедший матч команди Жирона був зіграний проти Кадіс - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.
Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)
Прошедший поединок команди Альмерія був зіграний проти Бетіс - 11.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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