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Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 18 лютого 2023, 22:00 - Рейно де Наварра
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Осасуна
Памплона
0 - 0
Оновити
47'
Реал
Мадрид
Хід матчу
5' Torro, Lucas 45' Moncayola, Jon 45' Junior, Vinicius 45' Gomez, Moi
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
17%
Реал
54%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between CA Osasuna and Real Madrid is 0-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with CA Osasuna playing at home, CA Osasuna have won 4 times, there have been 5 draws while Real Madrid have won 11 times. The goal difference is 38-20 in favour of Real Madrid.
  • During the last 41 meetings, CA Osasuna have won 5 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 26 times. The goal difference is 85-36 in favour of Real Madrid.
  • CA Osasuna's last home win against Real Madrid was in 2011.
  • Last season's matches: 1-3 (CA Osasuna at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Did you know that CA Osasuna scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • CA Osasuna haven't scored in 2 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • CA Osasuna's home record this season: 6-0-4.
  • Real Madrid's away record this season: 8-0-3.
  • Chimy Avila is CA Osasuna's top scorer with 7 goals. Karim Benzema has scored 9 times for Real Madrid.
  • CA Osasuna have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • CA Osasuna wins 1st half in 30% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • CA Osasuna wins 30% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When CA Osasuna leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When CA Osasuna is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than CA Osasuna.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than CA Osasuna's.
  • CA Osasuna wins 66% of OT, Real Madrid wins 50%.
  • CA Osasuna scores 1 goals in overtime and Real Madrid scores 1 goals (on average).
  • In OT CA Osasuna scores 1 goals and Real Madrid scores 1 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1 goals on average.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against CA Osasuna (in all competitions).
  • In the last 5 meetings CA Osasuna won 0, Real Madrid won 2, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against CA Osasuna.
  • CA Osasuna have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • CA Osasuna scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against CA Osasuna (on average).
  • Average number of goals in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between CA Osasuna and Real Madrid is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • CA Osasuna scores 1.38 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • A year ago, CA Osasuna were number 13 in the table with 25 points. Now they are number 9 with 30 points.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Осасуна
0
Перемог
17
Ігор
11
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.10.2022 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершено Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Осасуна
Останні матчі - Осасуна
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 19:30 Вальядолід 0 - 0 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 15:00 Еспаньол 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Кубок Іспанії 2022/2023
25.01.2023 - 23:00 Осасуна 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 17:15 Ельче 1 - 1 Завершено Осасуна Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Реал 4 - 0 Завершено Ельче В
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
08.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія В
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Головні події
Moncayola, Jon
45'
45'
Junior, Vinicius
Gomez, Moi
45'
Torro, Lucas
5'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Осасуна
29%
Нічия
17%
Реал
54%
Склади команд
1
Herrera, Sergio
20
Sanchez, Manu
5
Garcia, David
4
Garcia, Unai
16
Moncayola, Jon
16
Gomez, Moi
6
Torro, Lucas
8
Brasanac, Darko
16
Ezzalzouli, Abdessamad
17
Budimir, Ante
14
Garcia, Ruben
1
Тібо Куртуа
14
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
8
Давід Алаба
10
Лука Модрiч
25
Camavinga, Eduardo
19
Данiель Себальос
15
Федеріко Вальверде
21
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 16
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 14
    Garcia, Ruben
    Півзахисник
  • 16
    Gomez, Moi
    Півзахисник
    45
  • 6
    Torro, Lucas
    Півзахисник
    5
  • 8
    Brasanac, Darko
    Півзахисник
  • 20
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 5
    Garcia, David
    Захисник
  • 4
    Garcia, Unai
    Захисник
  • 16
    Moncayola, Jon
    Півзахисник
    45
  • 1
    Herrera, Sergio
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    45
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ягоба Аррасате
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
3
ЖК
1
8
Штрафні
9
1
Кутові
2
8
Фоли
6
1
Офсайди
2
1
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
1
46%
Володіння м'ячем
54%
2
Удари повз
1
Трансляція
Жовта картка
Монкайола та Вінісіус ледь не спровокували штовханину на полі. Кожному по жовтій.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
43'
Небезпечний момент
Оце серйозний момент! Будімір з лінії карного майданчика цілив у кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Куртуа, до речі, не встигав зреагувати…
41'
Рубен подав зі штрафного, Мілітан зняв другий поверх. Не виходять стандарти в Осасуни сьогодні.
40'
Трохи заспокоїлась гра, жодна з команд зараз не володіє ініціативою.
29'
Офсайд
Абде вивели на ударну позицію, але марокканець, як виявилося, заліз в офсайд.
28'
Сміливо діють «червоні», їм навіть вдалося ненадовго притиснути Реал до своїх воріт.
24'
Осасуна отримала право на штрафний, але не змогла якісно розіграти стандарт. Подача Лопеса була засильною. - (Осасуна)
17'
Вальверде приклався зльоту, м'яч пройшов поруч зі штангою. У будь-якому разі, Еррера контролював ситуацію. Федеріко Вальверде - (Реал)
10'
Небезпечний момент
Еррера врятував свою команду! Вінісіус набрав неймовірну швидкість, оббіг захисника та вийшов віч-на-віч, але переграти кіпера не зміг. - (Реал)
5'
Жовта картка
Торро пішов у невиправдано грубий підкат проти Камавінги. Заслужена картка. - (Реал)
5'
Реал тисне, але поки без конкретики. Суперник зберігає компактність оборони. - (Осасуна)
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Анонс матчу Осасуна - Реал 18.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 18.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Осасуна - Реал можна подивитися 18.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Осасуна - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)
Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920
Країна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команди Осасуна був зіграний проти Вальядолід - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Ельче - 15.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Осасуна - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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