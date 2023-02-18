Осасуна - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Осасуна - Реал 18.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рейно де Наварра.

Дата проведення матчу: 18.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Осасуна (Памплона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Осасуна у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Осасуна (Памплона)

Рік заснування Осасуна (Памплона): 1920

Країна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Предыдущий матч команди Осасуна був зіграний проти Вальядолід - 12.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Ельче - 15.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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