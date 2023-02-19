  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Кадіс Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 лютого 2023, 22:00 - Камп Ноу
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
2 - 0
Оновити
перерыв
Кадіс
Кадис
Хід матчу
24' Marti, Roger
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
29%
Нічия
41%
Кадіс
29%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Barcelona have won 3 times, there have been 2 draws while Cadiz CF have won 2 times.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Barcelona at home) and 0-0 (Cadiz CF at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Cadiz CF scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 11 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 17 games.
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • Cadiz CF haven't scored in 4 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 8-2-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 14 goals. Alex has scored 3 times for Cadiz CF.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 52% of their matches, Cadiz CF in 20% of their matches.
  • FC Barcelona wins 52% of halftimes, Cadiz CF wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Cadiz CF leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Cadiz CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • Cadiz CF have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 1, Cadiz CF won 2, 2 draws.
  • Cadiz CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • FC Barcelona scores 1.2 goals in a match against Cadiz CF and Cadiz CF scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Cadiz CF is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Cadiz CF is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2.14 goals when playing at home and Cadiz CF scores 0.77 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 7 in the table with 32 points. Now they are number 1 with 56 points.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 5. Alfonso Espino is Cadiz CF's biggest assister (3).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
1
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Кадіс
Останні матчі - Барселона
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона В
Показати більше
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Атлетік 4 - 1 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 15:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.01.2023 - 22:00 Севілья 1 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.01.2023 - 22:00 Кадіс 1 - 1 Завершено Ельче Н
Показати більше
Новини команд
Головні події
24'
Marti, Roger
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
29%
Нічия
41%
Кадіс
29%
Склади команд
22
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
24
Garcia, Eric
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
9
Gavi
21
De Jong, Frenkie
20
Серхi Роберто
25
Fati, Ansu
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
1
Ledesma, Jeremias
20
Carcelén, Isaac
3
Fali
23
Луїс Ернандес
21
Arzamendia, Santiago
17
Escalante, Gonzalo
4
Alcaraz, Ruben
21
Тео Бонгонда
8
Alex
14
Ocampo, Brian
15
Marti, Roger
Стартовий склад
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Gavi
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 15
    Marti, Roger
    Форвард
    24
  • 21
    Тео Бонгонда
    Форвард
  • 8
    Alex
    Півзахисник
  • 14
    Ocampo, Brian
    Форвард
  • 17
    Escalante, Gonzalo
    Півзахисник
  • 4
    Alcaraz, Ruben
    Півзахисник
  • 20
    Carcelén, Isaac
    Захисник
  • 3
    Fali
    Півзахисник
  • 23
    Луїс Ернандес
    Захисник
  • 21
    Arzamendia, Santiago
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Серхио
Статистика матчу
77%
Володіння м'ячем
23%
9
Штрафні
5
5
Фоли
6
5
Удари повз
2
4
Кутові
2
Офсайди
3
2
Блоковано ударів
1
ЖК
1
3
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
Трансляція
45+1'
Гоооол!!!
Дуже швидко каталонцям вдалося розвинути успіх! Левандовський прийняв м'яч на лінії карного та другим дотиком спрямував ігровий знаряд у дальній кут.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
43'
Гоооол!!!
Барселона відкриває рахунок! Торрес відвозив захисників і прострілив на Левандовського. Удар поляка заблокували, однак першим на добиванні виявився Роберто.
41'
Небезпечний момент
Левандовський міг забивати, скориставшись помилкою Ледесми на виході, але Карселен підстрахував свого кіпера.
35'
Каталонці поки не можуть проявити себе в атаці, суперник діє максимально компактно.
25'
Бальде намагався влучити у дев'ятку, але не закрутив як слід м'яч. Буде удар від воріт.
24'
Жовта картка
Рохер не встиг зіграти у м'яч і влетів у ноги Гарсії. Абсолютно заслужене попередження.
23'
Алькарас перевірив тер Штегена дальнім ударом, кіпер Барси на місці. Це був перший удар у площину в сьогоднішньому матчі.
19'
Офсайд
Рохер забив, але арбітр одразу ж сигналізував про офсайд.
16'
Кутовий. Фернандес пробив із ближньої штанги, м'яч пройшов уздовж воріт і перетнув лицьову.
15'
Бонгонда приблизно з одинадцяти метрів пробивав по воротах, Крістенсен встав на шляху м'яча.
14'
Бальде знайшов Фаті у карному, але Ансу не влучив по м'ячу.
9'
Непогано розіграли, Гаві завершував атаку ударом. Захисник заблокував.
5'
Кутовий пішов другим темпом, Гарсія пробив з подачі Торреса. Повз ворота.
4'
Барселона активно розпочинає, атака за атакою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Пабло Гонсалес Фуертес.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Аларкон, Алонсо, Альба, Бускетс, Кессьє, Рафінья, Торре.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Бальде, Гарсія, Крістенсен, Кунде — Гаві, де Йонг, Роберто (к) — Фаті, Левандовський, Торрес. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Азнар Уссен (в), Алехо, Діарра, Лосано, Мбає, Мере, Парра, Рамос де ла Флор, Собріно, Феде.
Інфо
Стартовий склад Кадіса: Ледесма — Арсамендія, Ернандес, Фалі, Карселен — Алькарас, Ескаланте, Алекс (к) — Окампо, Рохер, Бонгонда. Головний тренер — Серхіо Гонсалес.
Барсі потрібно зберегти відрив від Реала. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру Ла Ліги Барселона – Кадіс.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Байєр Байєр 2 Майнц Майнц 3 Завершено 20:15 - Сьогодні Хапоель Хапоель 0 Бейтар Бейтар 0 Завершено 20:15 - Сьогодні Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Вестерло Вестерло 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Брага Брага 2 Арока Арока 0 Завершено 19:30 - Сьогодні Атлетіко Атлетіко 1 Атлетік Атлетік 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Барселона" - Кадіс 19.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення Кадіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Кадіс можна подивитися 19.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Кадіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано

Предыдущий матч команди Кадіс був зіграний проти Жирона - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Кадіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден