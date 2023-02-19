Барселона - Кадіс онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.
Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою Кадіс (Кадис):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Кадіс залишилася з поразкою . Зіткнення Кадіс та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Серхио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Серхио Гонсалес Сориано
Предыдущий матч команди Кадіс був зіграний проти Жирона - 10.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.
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