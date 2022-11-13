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Ювентус - Лаціо онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 02 лютого 2023, 22:00
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
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43'
Лаціо
Рим
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
36%
Нічия
32%
Лаціо
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Juventus Turin and Lazio Rome is 2-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Juventus Turin playing at home, Juventus Turin have won 17 times, there have been 9 draws while Lazio Rome have won 6 times. The goal difference is 61-34 in favour of Juventus Turin.
  • During the last 70 meetings, Juventus Turin have won 37 times, there have been 16 draws while Lazio Rome have won 17 times. The goal difference is 114-75 in favour of Juventus Turin.
  • Lazio Rome's last away win against Juventus Turin was in 2017.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Lazio Rome have a winning streak of 3 matches.
  • Lazio Rome haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, Juventus Turin have not lost to Lazio Rome in their last 5 encounters.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Lazio Rome have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Lazio Rome have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 36% of their matches, Lazio Rome in 45% of their matches.
  • Juventus Turin wins 36% of halftimes, Lazio Rome wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 3 goals.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Juventus Turin won 3, Lazio Rome won 0, 2 draws.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 5 Coppa Italia games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 1 of their last 5 Coppa Italia games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin scores 2.2 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 0.8 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Lazio Rome is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Lazio Rome is 1.4.
  • Juventus Turin scores 1.73 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Lazio Rome's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
Особисті зустрічі
Ювентус
21
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.05.2022 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.11.2021 - 19:00 Лаціо 0 - 2 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.03.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершено Лаціо
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 16:00 Ювентус 0 - 2 Завершено Монца П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.01.2023 - 21:45 Ювентус 3 - 3 Завершено Аталанта Н
Кубок Італії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Ювентус 2 - 1 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.01.2023 - 21:45 Наполі 5 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.01.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 1 Завершено Фіорентина Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.01.2023 - 21:45 Лаціо 4 - 0 Завершено Мілан В
Кубок Італії 2022/2023
19.01.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.01.2023 - 13:30 Сассуоло 0 - 2 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.01.2023 - 16:00 Лаціо 2 - 2 Завершено Емполі Н
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
36%
Нічия
32%
Лаціо
32%
Склади команд
36
Маттіа Перін
12
Алекс Сандро
24
Bremer
6
Danilo
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
44
Fagioli, Nicolo
11
Хуан Куадрадо
9
Vlahovic, Dusan
14
Chiesa, Federico
1
Maximiano, Luis
29
Lazzari, Manuel
4
Patric
13
Алессіо Романьйолі
77
Адам Марушич
5
Матіас Весіно
32
Даніло Катальді
10
Луїс Альберто
7
Феліпе Андерсон
17
Чіро Іммобіле
20
Маттіа Дзакканьї
Стартовий склад
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 14
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 36
    Маттіа Перін
    Воротар
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 29
    Lazzari, Manuel
    Півзахисник
  • 4
    Patric
    Захисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 1
    Maximiano, Luis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
5
Штрафні
6
6
Фоли
5
54%
Володіння м'ячем
46%
3
Кутові
2
Удари в отвір
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
Сейви
2
Трансляція
38'
Дуже брудно грає Лаціо. Спочатку сильно отримав по ногах Куадрадо, а тепер - Влаховіч. Здається, скоро будуть гірчичники.
34'
Небезпечний момент
Андерсон вирішив пробити з далекої відстані! Він добре влучив по м'ячу, і той пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.
30'
Іммобіле розігнався на фланзі і віддавав класний розрізний пас на вінгера, що входив у штрафний зліва. Трохи не вистачило точності.
27'
Небезпечний момент
Рабйо! Півзахисник вистрибнув вище за захисників Лаціо і спрямував м'яч у центр воріт. Максимільяну знову у стрибку парирував удар.
23'
Влаховіч дуже високо пресингує. Одного моменту майже вдалося перехопити м'яч, але Патрік все ж встиг скинути на Марушича.
19'
Куадрадо виконав довгу передачу, яка виявилась слабкою, і м'яч дістався не партнеру по команді, а захиснику суперника.
16'
Небезпечний момент
Костіч догнав круглого в штрафному майданчику та пробив у правий нижній кут воріт. Удар був непоганим, але Максимільяну виконав класний сейв.
12'
Костіч виконав якісний пас у штрафний майданчик, який заблокували захисники. Буде тепер кутовий для гостей.
9'
Куадрадо отримав чудову навісну передачу поблизу воротарського та спробував відправити м'яч під праву стійку. Круглого вибив один із гравців Лаціо.
5'
Дзакканьї вдало вбіг в штрафний і майже отримав м'яч після розрізної передачі з лінії карного майданчика. Трохи не вистачило для точного пасу.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
Лаціо: Максимільяну - Лаццарі, Патрік, Романьйолі, Марушич - Весіно, Катальді, Луїс Альберто - Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї. Запасні: Адамоніс, Проведел, Хюсай, Хіла, Ромеро, Раду, Пеллегріні, Педро, Мілінкович-Савич, Канчелльєрі, Казале, Бертіні, Башич, Антоніо.
Ювентус: Перін - Данілу, Бремер, Сандро - Куардадо, Фаджолі, Локателлі, Рабіо, Костич - К‘єза, Влахович. Запасні: Щенсни, Пінсольйо, Суле, Ругані, Паредес, Міретті, Кін, Ілінг, Гатті, Ді Марія, Де Шильйо.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Добрий вечір читачам UA-Футбол! Запрошуємо вас на пряму текстову трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка Італії, у якому Ювентус зіграє проти Лаціо.
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Анонс матчу "Ювентус" - Лаціо 02.02.2023, Кубок Італії

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 02.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ювентус", тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та Лаціо у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Лаціо можна подивитися 02.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Монца - 29.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монца.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команди Лаціо був зіграний проти "Фіорентина" - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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