Ювентус - Лаціо онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 02.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Ювентус" (Турин) та командою Лаціо (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ювентус", тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та Лаціо у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команди "Ювентус" був зіграний проти Монца - 29.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монца.
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команди Лаціо був зіграний проти "Фіорентина" - 29.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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