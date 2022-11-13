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Інтер - Аталанта онлайн трансляція матчу

Кубок Італії - 31 січня 2023, 22:00
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
36'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
41%
Нічия
35%
Аталанта
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Atalanta BC when Inter Milano is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and Atalanta BC is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 16 times, there have been 4 draws while Atalanta BC have won 4 times. The goal difference is 48-20 in favour of Inter Milano.
  • During the last 49 meetings, Inter Milano have won 25 times, there have been 15 draws while Atalanta BC have won 9 times. The goal difference is 85-51 in favour of Inter Milano.
  • Atalanta BC's last away win against Inter Milano was in 2014.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 7 games.
  • Atalanta BC have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to Atalanta BC in their last 8 encounters.
  • Atalanta BC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 46% of their matches, Atalanta BC in 32% of their matches.
  • Inter Milano wins 46% of halftimes, Atalanta BC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against Atalanta BC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Atalanta BC won 0, 3 draws.
  • Inter Milano scores 1.4 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Atalanta BC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Atalanta BC is 1.
  • Inter Milano scores 2.27 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
Особисті зустрічі
Інтер
8
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.11.2022 - 13:30 Аталанта 2 - 3 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
16.01.2022 - 21:45 Аталанта 0 - 0 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Інтер 2 - 2 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
08.03.2021 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Аталанта
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.01.2023 - 19:00 Кремонезе 1 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.01.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Емполі П
Суперкубок Італії 2023
18.01.2023 - 21:00 Мілан 0 - 3 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.01.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Кубок Італії 2022/2023
10.01.2023 - 22:00 Інтер 2 - 1 Завершено Parma В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.01.2023 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.01.2023 - 21:45 Ювентус 3 - 3 Завершено Аталанта Н
Кубок Італії 2022/2023
19.01.2023 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершено Спеція В
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.01.2023 - 19:00 Аталанта 8 - 2 Завершено Салернітана В
Чемпіонат Італії 2022/2023
09.01.2023 - 21:45 Болонья 1 - 2 Завершено Аталанта В
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Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
41%
Нічия
35%
Аталанта
24%
Склади команд
24
Андре Онана
15
Франческо Ачербі
6
De Vrij, Stefan
36
Маттео Дарміан
8
Робін Гозенс
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
22
Dumfries, Denzel
90
Ромелу Лукаку
22
Martinez, Lautaro
1
Musso, Juan
2
Toloi, Rafael
19
Djimsiti, Berat
42
Scalvini, Giorgio
33
Ханс Хатебур
15
De Roon, Marten
20
Koopmeiners, Teun
5
Maehle, Joakim
88
Маріо Пашаліч
13
Boga, Jeremie
91
Zapata, Duvan
Стартовий склад
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 8
    Робін Гозенс
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 13
    Boga, Jeremie
    Півзахисник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
2
Кутові
1
3
Штрафні
1
Фоли
3
57%
Володіння м'ячем
43%
1
Удари в отвір
Сейви
1
1
ЖК
1
Офсайди
Трансляція
27'
Дамфріс непогано пройшов флангом та зближувався з воротарем. Його спробу прокинути на Мхітаряна блокує Толой.
23'
Де Рон майже вийшлов один на один з голкіпером, але його спроба віддати пас на хід партнеру по команді завершилась невдачею.
19'
В центрі поля команди по черзі змінюються у володінні м'ячем. Жодного акцентованого просування немає, як і гострих моментів.
15'
Атака Інтера захлинулася в останній момент. Дамфріс прорвався до штрафного бергамасків та прострілював в центр. Захисник в останній момент підставив ногу.
11'
Інтер пресингує на половині поля суперника. Аталанта зараз опустилася дуже низько для того, щоб зберегти володіння м'ячем.
7'
На подачу з кутового відгукнувся відкритий Дуван Сапата, але його удар головою зблизька виявився невдалим.
4'
Бога отримав м'яч від Де Рона в центрі поля та протягнув до штрафного Інтера. Там його зустріли захисники та відібрали ігровий снаряд.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Інтер: Онана, Ачербі, Де Врей, Дарміан, Чалханоглу, Мхітарян, Госенс, Барелла, Дамфріс, Лукаку, Мартінес. Аталанта: Муссо, Толой, Джимсіті, Скальвіні, Копмайнерс, Мехле, Де Рон, Гатебур, Пашаліч, Бога, Сапата.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Серії А Інтер - Аталанта.
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Анонс матчу "Інтер" - "Аталанта" 31.01.2023, Кубок Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 31.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Аталанта" можна подивитися 31.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Кремонезе - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сампдорія - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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