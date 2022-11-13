Інтер - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - "Аталанта" 31.01.2023, Кубок Італії

Поединок між командою "Інтер" (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Італії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 31.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Інтер" (Милан) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 13.11.2022 закінчилось с такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Кремонезе - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команди "Аталанта" був зіграний проти Сампдорія - 28.01.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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