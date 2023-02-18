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Айнтрахт - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 21 лютого 2023, 22:00 - Deutsche Bank Park . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
0 - 0
Оновити
0'
Наполі
Неаполь
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Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Айнтрахт
32%
Нічия
32%
Наполі
35%
Цікаві факти
  • Eintracht Frankfurt have won 6 home matches in a row.
  • SSC Napoli have a winning streak of 5 matches.
  • SSC Napoli have a winning streak of 4 matches away from home.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Eintracht Frankfurt wins 1st half in 44% of their matches, SSC Napoli in 54% of their matches.
  • Eintracht Frankfurt wins 44% of halftimes, SSC Napoli wins 54%.
  • When Eintracht Frankfurt leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than Eintracht Frankfurt.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Eintracht Frankfurt's.
  • Eintracht Frankfurt scores 1.75 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.27 goals when playing away (on average).
  • SSC Napoli have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершено Вердер В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Кельн 3 - 0 Завершено Айнтрахт П
Кубок Німеччини 2022/2023
07.02.2023 - 21:45 Айнтрахт 4 - 2 Завершено Дармштадт В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.02.2023 - 16:30 Айнтрахт 3 - 0 Завершено Герта В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
28.01.2023 - 19:30 Баварія 1 - 1 Завершено Айнтрахт Н
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.02.2023 - 21:45 Сассуоло 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 21:45 Наполі 3 - 0 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 13:30 Спеція 0 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.01.2023 - 19:00 Салернітана 0 - 2 Завершено Наполі В
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Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Айнтрахт
32%
Нічия
32%
Наполі
35%
Склади команд
12
Кевін Трапп
2
N Dicka, Evan
26
Jakic, Kristijan
35
Володимир Тутаров
32
Філіпп Макс
15
Sow, Djibril
15
Kamada, Daichi
24
Buta, Aurelio
27
Маріо Ґьотце
29
Lindstrom, Jesper
12
Kolo Muani, Randal
21
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
4
Kim, Min-jae
17
Olivera, Mathias
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
22
Ірвінг Лосано
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 12
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 27
    Маріо Ґьотце
    Півзахисник
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 32
    Філіпп Макс
    Форвард
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 24
    Buta, Aurelio
    Захисник
  • 2
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 26
    Jakic, Kristijan
    Півзахисник
  • 35
    Володимир Тутаров
    Захисник
  • 12
    Кевін Трапп
    Воротар
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Лучано Спаллетти
LIVE
Трансляція матчу Айнтрахт - Наполі
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Наполі" (запасні):Ідасяк, Голліні, Жезус, Руй, Ельмас, Сімеоне, Берешинські, Політано, Гаетано, Естігор, Ндомбеле
Інфо
"Наполі" (старт): Мерет - Кім ,Осімхен, Лосано, Ррахмані, Олівера, Зелінські, Ді Лоренцо, Лоботка, Кварацхелія, Замбо-Ангісса
"Айнтрахт" (запасні): Рамай, Смолчіч, Аліду, Роде, Туре, Борре, Хасебе, Аларіо, Чендлер, Ленц, Кнауфф
Інфо
"Айнтрахт" (старт): Трапп- Н'діка, Якіч, Соу, Коло-Муані, Камада, Бута, Гетце, Ліннстрем, Макс, Тута
Інфо
Команди підходять до гри майже без кадрових проблем. "Айнтрахт" через травму не зможе розраховувати на Ебімбе, а гості на Распадорі.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ між "Айнтрахтом" та "Наполі". Гра розпочнеться о 22:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Айнтрахт - Наполі 21.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Deutsche Bank Park.

Дата проведення матчу: 21.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Айнтрахт - Наполі можна подивитися 21.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Айнтрахт - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Предыдущий поединок команди Айнтрахт був зіграний проти Вердер - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Сассуоло - 17.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Айнтрахт - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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