Айнтрахт - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Айнтрахт - Наполі 21.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Deutsche Bank Park.

Дата проведення матчу: 21.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899

Країна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



Предыдущий поединок команди Айнтрахт був зіграний проти Вердер - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Сассуоло - 17.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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