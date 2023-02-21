Ліверпуль - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 21.02.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Реал у попередньому футбольному матчі 28.05.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ньюкасл - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
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