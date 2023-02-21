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Ліверпуль - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 21 лютого 2023, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
1'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
24%
Реал
38%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Liverpool FC have won 2 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 5 times. The goal difference is 11-7 in favour of Real Madrid.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 36% of their matches, Real Madrid in 41% of their matches.
  • Liverpool FC wins 36% of halftimes, Real Madrid wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Liverpool FC scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Real Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Real Madrid is 0.6.
  • Liverpool FC scores 2.09 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
0
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
26.05.2018 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Реал 4 - 0 Завершено Ельче В
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
08.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал П
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Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
38%
Нічия
24%
Реал
38%
Склади команд
1
Alisson
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
2
Gomez, Joe
66
Alexander-Arnold, Trent
43
Bajcetic Maquieira, Stefan
15
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
18
Gakpo, Cody
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
14
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
8
Давід Алаба
15
Федеріко Вальверде
25
Camavinga, Eduardo
10
Лука Модрiч
21
Rodrygo
19
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 43
    Bajcetic Maquieira, Stefan
    Захисник
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Реал
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Реал Мадрид був першим у групі з РБ Лейпциг, Шахтарем та Селтіком.
Інфо
Ліверпуль був другим у групі з Наполі, Аяксом та Рейнджерс.
Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Кроос, Лопес, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Себальйос, Мартін, Аррібас, Родрігес.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Адріан, Келлегер, Мілнер, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Елліотт, Жота, Цимікас, Карвалью, Матіп.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Гакпо, Нуньєс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Реал 21.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 21.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Реал у попередньому футбольному матчі 28.05.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Реал можна подивитися 21.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Ньюкасл - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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