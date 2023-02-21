Ліверпуль - Реал онлайн трансляція матчу

21.02.2023 в 15:48 Ліверпуль - Реал Мадрид. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів на 21.02.2023 Реал і Ліверпуль виграли 20 КЄЧ/ЛЧ на двох, але хтось з них не вийде до чвертьфіналу