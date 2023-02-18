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Інтер - Порту онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 лютого 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
45'
Порту
Порту
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Хід матчу
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
39%
Нічия
31%
Порту
30%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Inter Milano have won 3 times, there have been 1 draws while FC Porto have won 1 times. The goal difference is 9-7 in favour of Inter Milano.
  • Inter Milano haven't lost in their last 5 games.
  • FC Porto have a winning streak of 10 matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 22 games.
  • FC Porto have a winning streak of 7 matches away from home.
  • FC Porto have lost none of their last 13 away matches.
  • Inter Milano have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Porto have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 45% of their matches, FC Porto in 59% of their matches.
  • Inter Milano wins 45% of halftimes, FC Porto wins 59%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When FC Porto leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Porto is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than Inter Milano.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against FC Porto (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 3, FC Porto won 1, 1 draws.
  • Inter Milano scores 1.8 goals in a match against FC Porto and FC Porto scores 1.4 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and FC Porto is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and FC Porto is 1.6.
  • Inter Milano scores 2.41 goals when playing at home and FC Porto scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have won 3 home matches in a row.
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.02.2023 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.02.2023 - 21:45 Сампдорія 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан В
Кубок Італії 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.01.2023 - 19:00 Кремонезе 1 - 2 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.02.2023 - 22:30 Порту 1 - 0 Завершено Rio Ave В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
12.02.2023 - 20:00 Спортинг 1 - 2 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
05.02.2023 - 20:00 Порту 2 - 0 Завершено Візела В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.02.2023 - 21:00 Marítimo 0 - 2 Завершено Порту В
Кубок португальської ліги 2022/2023
28.01.2023 - 21:45 Спортинг 0 - 2 Завершено Порту В
Показати більше
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
39%
Нічия
31%
Порту
30%
Склади команд
24
Андре Онана
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
37
Skriniar, Milan
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
36
Маттео Дарміан
11
Едін Джеко
22
Martinez, Lautaro
99
Costa, Diogo
23
Mario, Joao
3
Пепе
5
Marcano, Ivan
12
Sanusi, Zaidu
25
Otavio
8
Uribe, Mateus
16
Марко Ґруїч
13
Galeno, Wenderson
9
Taremi, Mehdi
11
Aquino Cossa, Pepe
Стартовий склад
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 11
    Aquino Cossa, Pepe
  • 25
    Otavio
    Захисник
  • 8
    Uribe, Mateus
  • 16
    Марко Ґруїч
    Півзахисник
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 5
    Marcano, Ivan
    Захисник
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Сержиу Консейсау
Статистика матчу
7
Штрафні
6
6
Фоли
7
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
2
3
Кутові
1
Сейви
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Порту
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр компенсував 2 хвилини.
44'
Дарміан подавав на дальню стійку, але дуже неточно.
41'
Жовта картка
Отавіо та Дімарко отримають попередження.
40'
Дарміан у боротьбі з Галено опинився на газоні, але порушення правил арбітр не побачив.
38'
Небезпечний момент
Момент для "Порту". Марко Груїч пробивав з меж штрафної, але Онана парирував цей удар.
36'
Багато боротьби та емоцій у нашому матчі, але обмаль моментів. Хочеться бачити більш яскравий футбол.
34'
Лаутаро Мартінес після прострілу з флангу не влучив по м'ячу.
31'
Після середини тайму вдалося вирівняти гру португальцям. Зараз вони більше контролюють м'яч.
29'
Отавіо грубо зіграв проти Мартінеса, але поки що без попередження.
27'
Відповідь від гостей. Марко Груїч пробивав з-за меж штрафної, але вище воріт.
Інфо
Господарі 63% володіють м'ячем, а гості - 37.
26'
Футболісти "Інтера" дуже якісно під тиском суперника тримають м'яч. Вони на крок швидше ухвалюють рішення.
24'
Португальцям зараз доводиться грати без м'яча. Дуже непросто гостям захищатися.
22'
Підопічні Індзагі у ці хвилини домінують, не дають своїм суперникам спокійно вйити із захисту.
19'
Небезпечний момент
Після розіграшу з кутового наважився на удар в ближню дев'ятку Чалханоглу, але голкіпер зіграв блискуче.
17'
Помилки в центрі поля не дозволяють командам швидко доставляти м'яч до заключної третини поля.
14'
Лаутаро пробивав з меж штрафної, але у площину воріт не влучив.
13'
Варто відзначити високий пресинг португальців, який не дозволяє господарям спокійно виходити із захисту.
11'
Команди по черзі володіють м'ячем, але у заключній третині поля не вистачає конструктиву.
8'
Барелла з флангу прострілював, але його передачі не вистачило точності.
6'
Темп матчу у нас поки що повільний. Захисники грають досить впевнено.
3'
Італійці на перших хвилинах прогнозовано грають першим номером, але поки що без моментів. Варто підопічним Індзагі остерігатися контратак суперників.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Порту" (запасні): Рамуш, Кардозу, Карму, Консейсау, Намасо, Франку, Венделл, Мартінес, Еванілсон, Еуштакіу, Боржеш, Фолья
Інфо
"Порту" (склад): Діогу Кошта - Пепе, Маркано, Урібе, Таремі, Зайду, Галено, Груїч, Маріу, Отавіо, Пепе
Інфо
"Інтер" (запасні): Хандановіч, Кордац, Думфріс, Гальярдіні, Гозенс, де Врей, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Карбоні, Брозовіч, Лукаку
Інфо
"Інтер" (склад): Онана - Джеко, Мартінес, Ачербі, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Дімарко, Дарміан, Шкріньяр, Бастоні
Інфо
Консейсау взяв з собою у Мілан Еванілсона, Отавіо, Урібе, Кардосо та Галено, хоча вони з травмами і навряд чи готові грати. В "Інтера" травмований лише Корреа.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ між "Інтером" та "Порту". Гра розпочнеться в 22:00.
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Останні матчі
Завершено 02:00 - Сьогодні Курико Унидо Курико Унидо 0 Cerro Porteno Cerro Porteno 1 Завершено 22:00 - Вчора Ліверпуль Ліверпуль 2 Реал Реал 5 Завершено 22:00 - Вчора Айнтрахт Айнтрахт 0 Наполі Наполі 2 Завершено 21:45 - Вчора Морекамбе Морекамбе 1 Порт Вейл Порт Вейл 0 Завершено 21:45 - Вчора Флитвуд Таун Флитвуд Таун 1 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 0

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Анонс матчу "Інтер" - Порту 22.02.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Інтер" (Милан) та командою Порту (Порту) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Сержиу Консейсау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Порту можна подивитися 22.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Порту, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команди "Інтер" був зіграний проти Удінезе - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команди Порту був зіграний проти - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Порту онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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