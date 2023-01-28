Динамо - Марібор онлайн трансляція матчу

між командою Динамо (Киев) та командою Марібор (Марибор) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .
Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 16:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
команди Динамо був зіграний проти Рапід - 24.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рапід.
Назва: Марібор (Марибор)
Країна: Словения
команди Марібор був зіграний проти Клуж - 25.08.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Клуж.
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