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Динамо - Марібор онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 28 січня 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
54'
Марібор
Марибор
Хід матчу
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
37%
Нічия
33%
Марібор
30%
Прогноз на матч
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.01.2023 - 16:05 Динамо 0 - 4 Завершено Рапід П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Марібор
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Клуж 1 - 0 Завершено Марібор П
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 21:15 Марібор 0 - 0 Завершено Клуж Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.08.2022 - 19:00 ХІК 1 - 0 Завершено Марібор П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
04.08.2022 - 21:15 Марібор 0 - 2 Завершено ХІК П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.07.2022 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершено Марібор П
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Новини команд
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
37%
Нічия
33%
Марібор
30%
Трансляція
47'
Пробують пресингувати кияни на початку другого тайму
46'
У Марібора, здається, без замін
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
45+1'
Свисток
Ну і все, свисток, 0:0 у нас після першого тайму, перерва!
42'
Жовта картка
І комусь із словенської команди суддя також гірчичник виписав за черговий фол
40'
Жовта картка
Бесєдіну жовта за черговий фол. Заведений сьогодні Артем, і поки що не в кращу сторону
39'
Кутовий
Марібор заробив кутовий, але після подачі суддя свиснув фол в атаці. На цьому все закінчилося.
37'
Небезпечний момент
А це вже гарно! Царенко увірвався у штрафну суперника з флангу, і пробив на силу. Але кут був досить гострий, і кіпер встиг скластися! Гарний момент у киян!
36'
Тимчик на фланзі фактично через усе поле пробіг у контрі, а от загострити не зумів
33'
Діалло й у захисті встигає відпрацьовувати. Поборовся Самба на фланзі
32'
І знову пара фолів із різних боків. Але суддя видно, що профі. Встигає погасити пристрасті відразу ж
31'
Діалло збили на фланзі. Розіграли кияни цікаво, але удар Сидорчука набагато вищк. А розіграш непоганий, видно, що домашня заготівка
27'
Діалло метрів із 25-ти приклався. Вище воріт. Останні хвилини ініціатива за Динамо
26'
Небезпечний момент
А ось непогана атака киян - після прострілу з флангу захисник Марібора мало не зрізав м'яча у свої ворота. Але кіпер таки встиг накрити м'яч
25'
Пробує Динамо із флангів більше нагнітати. Але поки що до загострень далеченько
23'
І знову фол. Тимчика на фланзі зачепили
22'
За останні 5 хвилин точно 5 фолів ми нарахували
21'
Бесєдін підштовхнув суперника. Потім ще й почав розбиратися. Як для спарингу, нервово злегка гра виглядає
19'
Офсайд
У офсайді хтось із гравців киян
17'
Жовта картка
А суддя ще захиснику Марібора відкладену жовту виписав за зрив контри
16'
Знову непогана контра від ДК - але Дубінчак з флангу знову навісив у нікуди
15'
Небезпечний момент
А ось Іличич стрільнув метрів із 25-ти! Досить небезпечно вийшло, низом, але Нещерет встиг скластися!
13'
Більше зараз боротьба у центрі поля. Ось пішов після флангового проходу пас на Царенка, який не зумів зачепитися за м'яч на лінії штрафної
10'
Непогану контру Марібор організував, але Попов таки прочитав останній пас і зірвав можливий вихід віч-на-віч
9'
Іноді намагаються пресингувати кияни. Але не дуже високо
7'
Начебто і непогано гравець Марібора пробив зі штрафного - але не сильно, і в зону Нещерета
6'
І знову фол. Тимчик фолить недалеко від штрафної
5'
Царенко у центрі поля ліктем зачепив суперника. Нічого страшного, але гра на деякий час була зупинена
4'
Дубінчак пройшов флангом, ось тільки навіс у нікуди
2'
Словенці поки що більше володіють м'ячем. Навіть спробували загострити з флангу, але Нещерет вийшов на простріл
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Марибор (старт): Бергсен, Мілец, Вотсон, Карич, Сікошек, Антолін, Лаушич, Брніч, Божич, Ілічіч, Віпотнік.
Інфо
Динамо (старт): Нещерет - Дубінчак, Попов, Сирота, Тимчик - Сидорчук, Яцик - Діалло, Царенко, Волошин - Бєсєдін.
Ну і кілька слів про суперника киян. Марібор - найтитулованіший клуб Словенії. Чинний чемпіон країни. Але поточний сезон команда проводить не найкращим чином - вилетіла з єврокубків і на даний момент у місцевому чемпіонаті посідає лише 4-е місце.
Зазначимо, що з командою вже перебуває і головний тренер Мірча Луческу, який пропустив початок збору. Також днями команду відвідав і президент клубу Ігор Суркіс.
Це другий спаринг киян на зимовому зборі – у першому кияни програли Рапіду з рахунком 0:4
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 16:00, пройде гра в Туреччині, де зараз проводять зимові збори обидві команди!
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн спарингу, в якому Динамо зіграє зі словенським Марібором!
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Анонс матчу Динамо - Марібор 28.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Марібор (Марибор) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 28.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Марібор можна подивитися 28.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Марібор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Рапід - 24.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рапід.

Команда гостей

Назва: Марібор (Марибор)
Країна: Словения

команди Марібор був зіграний проти Клуж - 25.08.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Клуж.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Марібор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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