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Ренн - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 23 лютого 2023, 22:00 - Роазон Парк . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Ренн
Ренн
0 - 0
Оновити
42'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
28%
Нічия
29%
Шахтар
42%
Цікаві факти
  • Stade Rennes have lost 3 matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • The result of the first leg: FC Shakhtar Donetsk - Stade Rennes 2-1.
  • Stade Rennes have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Stade Rennes wins 1st half in 44% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 29% of their matches.
  • Stade Rennes wins 44% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When Stade Rennes leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Stade Rennes's.
  • Stade Rennes scores 2.4 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ренн
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн
Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Ренн 2 - 0 Завершено Клермон В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 14:00 Тулуза 3 - 1 Завершено Ренн П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 22:00 Ренн 1 - 3 Завершено Лілль П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Ренн 3 - 0 Завершено Страсбур В
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Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтар 4 - 4 Завершено Марібор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
27.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Копер Н
Показати більше
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Ренн
28%
Нічия
29%
Шахтар
42%
Склади команд
30
Стів Манданда
3
Truffert, Adrien
18
Belocian, Jeanuel
23
Omari, Warmed
90
Spence, Djed
17
Карл Токо Екамбі
21
Majer, Lovro
8
Santamaria, Baptiste
25
Doku, Jeremy
19
Gouiri, Amine
18
Kalimuendo, Arnaud
81
Trubin, Anatolii
26
Konoplya, Yukhym
77
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
15
Богдан Михайличенко
6
Тарас Степаненко
20
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
10
Sudakov, Georgiy
20
Дмитро Топалов
2
Traore, Lassina Franck
Стартовий склад
  • 19
    Gouiri, Amine
  • 18
    Kalimuendo, Arnaud
    Форвард
  • 17
    Карл Токо Екамбі
    Форвард
  • 21
    Majer, Lovro
    Півзахисник
  • 8
    Santamaria, Baptiste
    Півзахисник
  • 25
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 3
    Truffert, Adrien
    Захисник
  • 18
    Belocian, Jeanuel
    Півзахисник
  • 23
    Omari, Warmed
    Захисник
  • 90
    Spence, Djed
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 20
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно Генезио
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
4
Удари в отвір
1
1
Сейви
4
2
Удари повз
6
Штрафні
2
Кутові
1
Офсайди
1
Фоли
5
2
Блоковано ударів
60%
Володіння м'ячем
40%
LIVE
Трансляція матчу Ренн - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
39'
Фол Михайліченка на лівому фланзі захисту.
38'
Ренн не припиняє пресингувати на чужій половині.
36'
Фол проти Траоре біля чужого штрафного проти Траоре.
34'
Вище та вбік від воріт пробив Доку здалеку з лівого флангу.
33'
Розіграш від Ренна на чужій половині.
31'
Михайліченко подавав із лівого флангу штрафного, і ще б хтось пішов замикати.
29'
Маєр зі штрафного в центральній зоні пробив у стінку.
28'
Небезпечний момент
Гуїрі з правого флангу штрафного покотив назад на Маєра, той пробив під поперчину, але Трубін потягнув.
26'
Топалов смикнув за футболку Спенса на лівому фланзі атаки.
24'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСОВАНО! Бондаренко зіграв рукою.
22'
Небезпечний момент
ГОЛ! Кутовий із правого флангу пішов на ближню для Бондаренка, той скинув на Траоре, а партнер розстріляв ворота!
21'
Конопля заробив кутовий простріл із правого флангу штрафного в ближній кут у голкіпераю
20'
На утримання м'яча знову грає Ренн.
18'
Невдала спроба Топалова та Зубкова зіграти в пас на лівому фланзі атаки.
17'
Це Бондар примудрився вимкнути капітана ногою.
16'
Якісь проблеми в Степаненка.
14'
На Калімуендо грали до правого флангу контратаки, але м'яч пішов у спину.
13'
Важко тримає м'яч Шахтар на власній половині.
11'
Небезпечний момент
Трюффер потужно пробив із лівого флангу штрафного в ближній кут, але Трубін потягнув!
9'
Невдалий удар від Трюффера з лівого флангу штрафного на завершення передачі Доку.
8'
Фол в атаці від Бондаренка перед чужим штрафним проти Омарі.
6'
Небезпечний момент
Спенс пробив під голкіпера з правого флангу штрафного, але Трубін парирував!
5'
Офсайд
Потрапив до офсайду Траоре майже в центральному колі.
4'
Намагається вгамувати гру Шахтар.
3'
Спенс із правого флангу подавав до центру штрафного, але захисники перехопили.
2'
Небезпечний момент
Гуїрі вистрілив від лівого кута штрафного, але Трубін парирував!
1'
Ренн користується тиском трибун та бере гру під контроль.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі донеччани перемогли з рахунком 2:1.
Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Сікан, Джурасек, Келсі, Тейлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Козік, Ракицький.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре.
Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Угочукву, Ву, Те, Мелінг, Г. Дуе, Д. Дуе, Салах.
Ренн: Манданда — Спенс, Омарі, Белосьян, Трюффер — Доку, Сантамарія, Маєр, Токо Екамбі — Калімуендо, Гуїрі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тобіас Штілер (Обертсгаузен, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Роазон Парк (Ренн, Франція) зіграють Ренн та донецький Шахтар.
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Анонс матчу Ренн - Шахтар 23.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Ренн (Ренн) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 23.02.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ренн у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ренн - Шахтар можна подивитися 23.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ренн - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти Клермон - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Ренн - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ренн - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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