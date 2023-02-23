Ренн - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ренн - Шахтар 23.02.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Ренн (Ренн) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Роазон Парк.

Дата проведення матчу: 23.02.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ренн (Ренн) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Ренн залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Ренн у попередньому футбольному матчі 16.02.2023 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно Генезио и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Прошедший матч команди Ренн був зіграний проти Клермон - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ренн.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Ренн - 16.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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