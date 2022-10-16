Марсель - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" 08.02.2023, Кубок Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023

Час початку матчу: 22:10

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Марсель у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Хорхе Сампаоли



Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Ніцца - 05.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ніцца.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Тулуза" - 04.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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