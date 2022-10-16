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Марсель - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Кубок Франції - 08 лютого 2023, 22:10
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
До початку
00 : 00 : 00
Парі Сен-Жермен
Париж
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
42%
Парі Сен-Жермен
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain when Olympique Marseille is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1-2. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 10 times, there have been 8 draws while Paris Saint-Germain have won 10 times. The goal difference is 37-33 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 64 meetings, Olympique Marseille have won 16 times, there have been 16 draws while Paris Saint-Germain have won 32 times. The goal difference is 94-62 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Olympique Marseille's last home win against Paris Saint-Germain was in 2011.
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 8 games.
  • Olympique Marseille haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 42% of their matches, Paris Saint-Germain in 61% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 42% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 61%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 1 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Coupe de France, Paris Saint-Germain has better performance than Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 0, Paris Saint-Germain won 4, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain have lost just 0 of their last 5 Coupe de France games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 0 of their last 5 Coupe de France games against Paris Saint-Germain.
  • Olympique Marseille scores 0.4 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 1.4 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Paris Saint-Germain is 1.4.
  • Olympique Marseille scores 1.62 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.79 goals when playing away (on average).
  • Paris Saint-Germain haven't lost in their last 5 games.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
Особисті зустрічі
Марсель
2
Перемог
25
Ігор
19
Перемог
Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
16.10.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
17.04.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Марсель 1 - 3 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 20:00 Нант 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монако Н
Кубок Франції 2022/2023
20.01.2023 - 22:10 Марсель 1 - 0 Завершено Ренн В
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.02.2023 - 18:00 Парі Сен-Жермен 2 - 1 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Реймс Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 0 Завершено Анже В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
29%
Нічия
42%
Парі Сен-Жермен
29%
Трансляція
Інфо
ПСЖ до цього обіграв Шатору (3:1) та Пас-де-Кассель(7:0).
Інфо
Марсель до цього обіграв Єр (2:0) та Ренн (1:0).
Запасні: Ріко, Пембеле, Бітшиабу, Бернат, Екетіке, Шарбі, Солер, Заїр-Емрі, Летельє.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Данілу — Ф. Руїс, Верратті — Вітінья Феррейра — Мессі, Неймар.
Запасні: Бланко, Каборе, Паєт, Унахі, Вітінья Олівейра, Ельмас.
Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Колашинац — Клосс, Ронж'є, Верету, Юндер — Маліновський, Гендузі — Санчес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку Франції. На полі стадіону Велодром (Марсель, Франція) зіграють Марсель та ПСЖ.
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Останні матчі
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Анонс матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" 08.02.2023, Кубок Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 22:10

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Марсель (Марсель) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та Марсель у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 08.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Ніцца - 05.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ніцца.

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Тулуза" - 04.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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