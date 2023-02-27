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ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 лютого 2023, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 2
Оновити
перерыв
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
7' Максим Третьяков 21' Tkachuk, Yevgeniy 30' Chyruk, Andrii Yuriiovych 32' Bychek, Kostiantyn
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
35%
Металіст 1925
27%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Tsurikov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 33% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 23% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 33% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Oleksandriya scores 2.14 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.57 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Кубок України 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 2 - 5 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 10:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Алай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено РФШ Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 11:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Пюнік П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 16:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Тобол П
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Останні матчі - Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено АГМК В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Лишень П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено Бухара В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Колхеті-1913 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено Ордабаси П
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Головні події
32'
Bychek, Kostiantyn ГООЛ!
30'
Chyruk, Andrii Yuriiovych
21'
Tkachuk, Yevgeniy ГООЛ!
ГООЛ! Максим Третьяков
7'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
38%
Нічия
35%
Металіст 1925
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
    7
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 15
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
  • 20
    Shulyanskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
    21
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
    32
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
    30
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
Блоковано ударів
1
7
Штрафні
2
1
Фоли
7
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Удари повз
1
1
Кутові
2
1
Офсайди
Сейви
2
ЖК
1
Трансляція
У першій половині гри нас здивував активний футбол у виконанні обох команд. Господарі забили першими за підсумком помилки захисника суперників, але потім він же й відіграв пропущений м'яч під час подачі зі стандарту. Олександрія згодом продовжувала створювати загрозу чужим воротам, але пропустила контратаку, і наразі програє.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:2 у нашому матчі за підсумками першої половини.
43'
Пролетів під ногою Цурікова м'яч під час переведення до лівого флангу від Бабогла.
41'
Тайм завершується контролем Олександрії на чужій половині.
39'
Небезпечний момент
Поруч із дальньою стійкою опустився м'яч, після удару головою від Михайленка на завершення подачі штрафного з лівого флангу.
37'
Жичиков на правому фланзі захисту збив Шулянського.
34'
Небезпечний момент
Мірошніченко зіграв до правого флангу штрафного на Мустафаєва, який потім не поклав у дальній кут підкручений удар.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Під ближню стійку завершив Бичек передачу Чирука до правого флангу штрафного під час контратаки!
30'
Жовта картка
Відвертий підкат у ноги Михайленку на лівому фланзі атаки від Чирука.
28'
Жичиков із загрозою для Рибалки пішов прямою ногою вперед у центрі поля.
25'
Удар від Мустафаєва з лівого флангу штрафного низом покотився повз дальню стійку.
23'
За межі штрафного вибили м'яч гравці гостей під час передачі Шулянського з лівого флангу.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ткачук зависнув у повітрі під час подачі Русина з кутового на лівому фланзі до центру штрафного, і пробив головою в дальній кут!
20'
Захисник підправив повз ближню стійку постріл Ременюка зі входу до лівого флангу штрафного.
18'
Офсайд
Пас на хід Волошину до правого флангу атаки пішов до офсайду.
16'
Пас Волошина до лівого флангу атаки пішов до ауту.
13'
М'яка подача зі стандарту від Рибалки пішла на голову захиснику.
12'
Збили Волошина під час просування лівим флангом атаки.
11'
За контролем м'яча проводить час Олександрія в центрі поля.
9'
Зі входу до правого флангу штрафного Русин закрутив у суперника.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ткачук біля правого кута штрафного примудрився віддати м'яч Мустафаєву, який одразу зіграв на Третьякова в центр!
6'
Не було фолу проти Волошина в центрі чужого штрафного, хоча він і впав.
4'
Щось почали ковзати газоном команди.
3'
Не поспішає Олександрія розкриватись за центральною лінією.
1'
Гості намагаються просуватись до атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Металіст 1925 іде сьомим із 4 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 18 очок.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 7 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 24 очки.
Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Ю. Потімков, Абдуллаєв, Дмитренко, Ігор, Островський.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Ткачук, Шершень — Я. Мартинюк — Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк — Чирук.
Запасні: Мінчев, Ковалець, Авагімян, Калітвінцев, Кожушко, Скорко, О. Мартинюк, Матюшенко, Копина, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков.
Олександрія: Горох — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков — Михайленко, Рибалка — Мустафаєв, Волошин, Шулянський — Третьяков.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Анастасія Романюк (Івано-Франківськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 27.02.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 27.02.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 10.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 можна подивитися 27.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Алай - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Алай.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти АГМК - 14.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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