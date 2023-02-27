ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 27.02.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 10.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Алай - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Алай.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти АГМК - 14.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
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