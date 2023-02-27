ФК Олександрія - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

У першій половині гри нас здивував активний футбол у виконанні обох команд. Господарі забили першими за підсумком помилки захисника суперників, але потім він же й відіграв пропущений м'яч під час подачі зі стандарту. Олександрія згодом продовжувала створювати загрозу чужим воротам, але пропустила контратаку, і наразі програє.