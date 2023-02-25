Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Астон Вілла (Бирмингем):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Астон Вілла, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Евертон у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Арсенал - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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