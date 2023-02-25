Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

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"Евертон" Шона Дайча виграв два з двох матчів Прем'єр-ліги на "Гудісон Парк"."Астон Вілла" пропустила сім голів у семи перших матчах з Унаї Емері в Прем'єр-ліги. Останні три поєдинки – три поспіль поразки та 11 пропущених м'ячів.