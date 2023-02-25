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Евертон - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 лютого 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
перерыв
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
2' Onana, Amadou
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
40%
Нічия
32%
Астон Вілла
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Aston Villa when Everton FC is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 9 times, there have been 10 draws while Aston Villa have won 8 times. The goal difference is 42-34 in favour of Everton FC.
  • During the last 54 meetings, Everton FC have won 13 times, there have been 19 draws while Aston Villa have won 22 times. The goal difference is 78-68 in favour of Aston Villa.
  • Everton FC's last home win against Aston Villa was in 2015.
  • Last season Aston Villa won both games against Everton FC (3-0 at home and 1-0 away).
  • Aston Villa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Aston Villa scores 32% of their goals between the minutes 0-15?
  • Aston Villa have lost 3 matches in a row.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against Aston Villa.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 3 goals. Ollie Watkins has scored 7 times for Aston Villa.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 5. Douglas Luiz is Aston Villa's biggest assister (5).
  • Aston Villa have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 24% of their matches, Aston Villa in 30% of their matches.
  • Everton FC wins 24% of halftimes, Aston Villa wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Everton FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Aston Villa won 4, 1 draws.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Everton FC scores 0.4 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Aston Villa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Aston Villa is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC scores 1.09 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.46 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
16
Ігор
6
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 14:30 Евертон 0 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022
13.05.2021 - 20:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.01.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
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Головні події
Onana, Amadou
2'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
40%
Нічия
32%
Астон Вілла
28%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
30
Coady, Conor
23
Coleman, Seamus
7
McNeil, Dwight
18
Onana, Amadou
27
Gueye, Idrissa
21
Абдулайе Дукуре
18
Iwobi, Alex
20
Maupay, Neal
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
27
Люка Дінь
7
McGinn, John
6
Luiz, Douglas
44
Kamara, Boubacar
41
Ramsey, Jacob
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 20
    Maupay, Neal
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
    2
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 30
    Coady, Conor
    Захисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
1
ЖК
41%
Володіння м'ячем
59%
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
2
1
Сейви
2
3
Штрафні
5
3
Кутові
1
5
Фоли
3
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував 3 хвилини.
42'
Івобі зіграв грубо проти Мінгса, але без попередження.
41'
Намагаються гості збити темп матчу і знову взяти м'яч під свій контроль.
38'
Пауза у нашій грі через пошкодження футболіста "Астон Вілли".
35'
Небезпечний момент
Після подачі Миколенка з близької відстані пробивав Онана, але блискуче зіграв Мартінес.
33'
Підопічні Емері відверто не вражають. В гостей в атаці взагалі нічого не виходить.
30'
Кутовий
Після подачі Івобі пробивав Мопе, але повз дальню стійку.
29'
Господарі перехопили ініціативу і намагаються до перерви відкрити рахунок.
27'
Варто відзначити активний пресинг господарів, який не дає суперникам спокійно розпочинати свої атаки.
24'
Футболістам "Евертона" вдалося вирівняти гру, але в атаці вони не вражають.
21'
У нашому матчі багато боротьби, але обмаль моментів. Проте, темп гри досить жвавий.
18'
В "Евертона" суттєві проблеми з виходом із захисту в атаку. Поки що роботи у Мартінеса немає.
15'
Дінь пробивав зі штрафного, але у площину воріт не влучив.
13'
Гості у ці хвилини володіють ініціативою, але "іриски" поки що грають надійно.
10'
Небезпечний момент
Перший моменті в матчі. Після довгої передачі пробивав Воткінс, але на місці Пікфорд.
8'
Після флангової атаки пробивав Івобі, але прямо в руки голкіпера. Поступово наша гра набирає обертів.
7'
Макгінн наважився на удар з-за меж штрафної, але набагато вище воріт.
6'
Команди приглядаються одна до одної. Ніхто ризикувати поки що не хоче.
3'
Жовта картка
Онана отримує попередження за фол проти Дугласа.
3'
Гості на перших хвилинах більше контролюють м'яч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Астон Вілла" (запасні): Сінісало, Буендіа, Дендонкер, Дуран, Зих, Морено, Траоре, Янг, Чамберг
Інфо
"Астон Вілла" (склад): Мартінес - Кеш, Конса, Мінгс, Дінь - Ремзі, Камара, Дуглас, Макгінн - Бейлі, Воткінс
Інфо
"Евертон" (запасні): Беговіч, Вінагре, Годфрі, Грей, Девіс, Кін, Міна, Сіммс, Холгейт
Інфо
"Евертон" (склад): Пікфорд - Миколенко, Тарковскі, Коулмен, Коуді - Івобі, Дукуре, Гує, Онана, Макніл - Мопе
Інфо
"Евертон" не перемагає "Астон Віллу" з 2016 року. У першому колі бірмінгемці виграли 2:1, у минулому сезоні – у "Вілли" було 3:0 на своєму полі та 1:0 на "Гудісон Парк".
Інфо
"Евертон" Шона Дайча виграв два з двох матчів Прем'єр-ліги на "Гудісон Парк"."Астон Вілла" пропустила сім голів у семи перших матчах з Унаї Емері в Прем'єр-ліги. Останні три поєдинки – три поспіль поразки та 11 пропущених м'ячів.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 25-го туру АПЛ між "Евертоном" та "Астон Віллою". Гра розпочнеться о 17:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - Астон Вілла 25.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Астон Вілла (Бирмингем):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Астон Вілла, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Евертон у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Астон Вілла можна подивитися 25.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Астон Вілла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший матч команди Евертон був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Арсенал - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Астон Вілла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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