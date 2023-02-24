  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Крістал Пелес - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Крістал Пелес - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 25 лютого 2023, 21:45 - Селхерст Парк
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
23' Набі Кейта 26' Clyne, Nathaniel
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC when Crystal Palace is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 38-17 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 31 meetings, Crystal Palace have won 7 times, there have been 4 draws while Liverpool FC have won 20 times. The goal difference is 68-34 in favour of Liverpool FC.
  • Crystal Palace's last home win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season Liverpool FC won both games against Crystal Palace (3-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Crystal Palace scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't won in their last 8 games.
  • Crystal Palace have played 6 home matches in a row without winning.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Wilfried Zaha is Crystal Palace's top scorer with 6 goals. Mohamed Salah has scored 8 times for Liverpool FC.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Crystal Palace with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (6).
  • Crystal Palace wins 1st half in 26% of their matches, Liverpool FC in 35% of their matches.
  • Crystal Palace wins 26% of halftimes, Liverpool FC wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Crystal Palace.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Crystal Palace scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 1.2.
  • Crystal Palace scores 1.28 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
21
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль П
Показати більше
Головні події
Clyne, Nathaniel
26'
23'
Набі Кейта
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
17
Clyne, Nathaniel
8
Sambi Lokonga, Albert
28
Doucoure, Cheick Oumar
15
Schlupp, Jeffrey
9
Джордан Айю
7
Olise, Michael
14
Жан-Филипп Матета
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
32
Жоель Матіп
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
8
Набі Кейта
14
Джордан Хендерсон
7
Джеймс Мілнер
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
20
Jota, Diogo
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 8
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 28
    Doucoure, Cheick Oumar
    Півзахисник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
    26
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 8
    Набі Кейта
    Півзахисник
    23
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 7
    Джеймс Мілнер
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
9
Штрафні
8
5
Фоли
9
30%
Володіння м'ячем
70%
1
Удари в отвір
2
2
Удари повз
3
2
Кутові
3
Офсайди
2
Сейви
1
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
Контроль м'яча не приніс жодного зиску гостям. Найкращий момент у таймі створили господарі, коли Матета влучив у поперечину. "Ліверпуль" знову відверто розчаровує.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував 1 хвилину.
42'
Небезпечний момент
Найкращий момент у таймі. Матета після передачі Шлуппа влучає в поперечину.
40'
Варто відзначити дуже організовану гру футболістів "Крістал Пеласа" у першій половині зустрічі. В "Ліверпуля" вільних зон для атак немає.
37'
Олісе подавав з флангу, але ніхто з його партнерів по команді до м'яча не дотягнувся.
34'
Господарі розраховують на швидкий вихід із захисту в напад, але їм не вистачає точної завершальної передачі.
31'
Намагаються зараз більш активно грати гості, але з конструктивом все ще суттєві проблеми.
29'
Александер-Арнольд пробивав зі штрафного, але влучив у Хендерсона.
26'
Жовта картка
Попередження за фол проти Жоти отримав Клайн.
24'
Небезпечний момент
Після подачі Олісе пробивав Гуеї, але в площину воріт він не влучив.
23'
Жовта картка
Попередження отримує Кейта.
22'
Небезпечний момент
Жота з гострого кута пробив в стійку. Забити з такої позиції було складно.
21'
Салах поки що взагалі не помітний. Вдало грають господарі проти лідера "Ліверпуля".
18'
Жота в один дотик пробив, але прямо в голкіпера. Перший удар у площину воріт.
16'
Фаворити протистояння поки що взагалі не вражають. В ліверпульців нічого в атаці не виходить.
13'
Темп гри у нас поки що повільний, багато позиційного футбола.
11'
Намагаються гості знайти ключі до захисту суперника, але поки що не вдається.
8'
Великими силами "Ліверпуль" розігрує м'яч на власній половині. Господарі грають дуже уважно.
6'
Багато боротьби у центрі поля, але з просуванням м'яча вперед проблеми.
3'
На перших хвилинах у нас рівна гра і господарі навіть більше володіють м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ліверпуль" (склад): Аліссон - Александр-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон - Мілнер, Хендерсон, Кейта - Салах, Гакпо, Жота
Інфо
"Крістал Пелас" (склад): Гуата - Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл - Дукуре, Локонга - Шлупп, Аю, Олісе - Матета
Інфо
У восьми матчах господарі чотири рази зіграли внічию і стільки ж поступилися.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 25-го туру АПЛ між "Крістал Пелас" та "Ліверпулем". Гра розпочнеться о 21:45.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Вашаш Вашаш 1 Кішварда Кішварда 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Marítimo Marítimo 3 Santa Clara Santa Clara 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 2 Бейтар Бейтар 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Херенвеен Херенвеен 1 Валвейк Валвейк 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Реал Реал 1 Атлетіко Атлетіко 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль" 25.02.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 25.02.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та Крістал Пелес у попередньому футбольному матчі 15.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль" можна подивитися 25.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти Брентфорд - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Реал - 21.02.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден