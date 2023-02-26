  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Тоттенхем - Челсі Дивитися онлайн
У тренді

Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 лютого 2023, 15:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
Хід матчу
19' Тьяго Сілва Вийшов: Fofana, Wesley
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
37%
Нічия
37%
Челсі
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Chelsea FC when Tottenham Hotspur is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 7 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 15 times. The goal difference is 53-36 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 71 meetings, Tottenham Hotspur have won 8 times, there have been 24 draws while Chelsea FC have won 39 times. The goal difference is 132-68 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Tottenham Hotspur (2-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 29% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC haven't won in their last 5 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 9 away matches.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur's home record this season: 8-0-4.
  • Harry Kane is Tottenham Hotspur's top scorer with 17 goals. Kai Havertz has scored 5 times for Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 35% of their matches, Chelsea FC in 31% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 35% of halftimes, Chelsea FC wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Tottenham Hotspur scores 0.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.19 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than Chelsea FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
5
Перемог
30
Ігор
16
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 20:00 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Головні події
19'
Тьяго Сілва
Вийшов: Fofana, Wesley
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
37%
Нічия
37%
Челсі
26%
Склади команд
20
Фрейзер Форстер
17
Romero, Cristian
15
Ерік Даєр
34
Lenglet, Clement
12
Емерсон
16
Skipp, Oliver
5
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
33
Бен Девіс
21
Kulusevski, Dejan
9
Richarlison
10
Kane, Harry
1
Кепа Аррiзабалага
24
James, Reece
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
21
Chilwell, Ben
12
Рубен Лофтус-Чік
24
Fernandez, Enzo
22
Хакім Зієш
11
Felix, Joao
17
Рахім Стерлінґ
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 10
    Kane, Harry
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 9
    Richarlison
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 5
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
  • 20
    Фрейзер Форстер
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 22
    Хакім Зієш
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
    19
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристиан Стеллини
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
5
Штрафні
6
6
Фоли
4
Удари в отвір
2
3
Кутові
2
2
Сейви
Офсайди
1
70%
Володіння м'ячем
30%
ЧК
1
1
ЖК
2
Трансляція
Прісна перша половина гри без виразного лідера зустрічі. Моментів обмаль, і якби арбітр не почав VARити під перерву, то так би й пішли відпочивати ні з чим. Проте тепер емоції пробудились.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+5'
Небезпечний момент
НІ! ВИЛУЧЕННЯ СКАСОВУЄТЬСЯ! Зієш залишився в грі з жовтою.
45+3'
Вилучення! Зієш відправився одразу відпочівати.
45+2'
Жовта картка
Емерсон також попереджений.
45+2'
Жовта картка
Гаверц відмахнувся від Емерсона під час сутички.
45+1'
Зієш на картку збив Рішарлісона біля технічної зони.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
44'
Небезпечний момент
Підкручений м'яч у дальній кут летів від Стерлінга зі входу до лівого флангу штрафного, але Форстер потягнув.
42'
Затримується з м'ячем на чужій половині Челсі.
40'
Запустив на трибуни м'яч Рішарлісон ударом із лівого флангу штрафного в дальній кут.
38'
Так і не вдалось Фелішу зачепитись за м'яч на лівому фланзі чужого штрафного проти двох суперників.
36'
Від Гаверца прилетіло Ромеро в щелепу на правому фланзі атаки.
34'
Челсі демонструє гнучкість у захисті, і навіть Стерлінг біля штрафного відбирає м'яч у Емерсона.
31'
Фофана грав на перехопленні подачі з лівого флангу у власному штрафному, і невдало упав на газон.
29'
Челсі намагається закривати суперників на чужій половині.
27'
Небезпечний момент
Штанга! Рикошет від ноги Фофана під час пострілу Гейбр'єрга з центрального входу до штрафного пішов у праву стійку.
25'
По ногах отримав від Зієша Рішарлісон на лівому фланзі оборони.
23'
За лицьову блокував Емерсон простріл Чілвелла з лівого флангу.
21'
Офсайд
Передача на Феліша правим флангом пішла до офсайду.
20'
Кейн низом здалеку пробив із лівого флангу, але поцілив повз ворота.
19'
Заміна
Фофана випустили замість Сілви.
18'
Небезпечний момент
Феліш пробив із центральної зони перед штрафним до рук воротаря.
17'
Інфо
Усе. Сілва попросив заміну.
16'
Кулушевські виконав подачу з правого флангу на ближній кут воротарського, але там не зачепився Ромеро.
15'
Сілва важко залишив межі поля.
13'
Кулібалі отримав м'яч поміж ніг на правому фланзі власного штрафного від Кейна, але його підстрахував Сілва ціною пошкодження.
12'
Навіс від Стерлінга з лівого флангу зняли над штрафним захисники.
10'
Рішарлісона відправив на газон Зієш на правому фланзі захисту.
9'
На лівому фланзі атаки Стерлінг збив суперника невдалим відбиранням.
8'
Даєр грубо зіграв проти Феліша на лівому фланзі захисту.
6'
Феліш у падінні не дотягнувся до закидання від Енцо до правого кута штрафного.
4'
Кепа зіграв на виході під час передачі на хід Кейну до лівого флангу штрафного.
2'
Тільки розпочали гру, а Стерлінг уже почав малювати пенальті на лівому фланзі штрафного.
1'
Форсберг на виході до лівого кута свого штрафного забрав передачу Феліша.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Челсі йде десятим із 8 перемогами, 7 нічиїми та 8 поразками — 31 очко.
Інфо
Тоттенгем іде четвертим із 13 перемогами, 3 нічиїми та 8 поразками — 42 очки.
Запасні: Беттінеллі, Бадьяшиль, В. Фофана, Мудрик, Закарія, Галлагер, Обамеянг, Мадуеке.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвелл — Лофтус-Чік, Фернандес — Зієш, Феліш, Стерлінг — Гаверц.
Запасні: Остін, Санчес, Порро, Танганга, Сарр, Перішич, Данжума, Сон, Моура.
Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Даєр, Ленгле — Емерсон Роял, Скіпп, Гейб’єрг, Девіс — Кулушевські, Рішарлісон — Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонські Тоттенгем та Челсі.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Лор’ян Лор’ян 0 Осер Осер 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Болонья Болонья 1 Інтер Інтер 0 Завершено 13:30 - Сьогодні Сталь Сталь 0 Гурнік Гурнік 1 Завершено 13:15 - Сьогодні Фортуна Фортуна 2 Феєноорд Феєноорд 4 Завершено 05:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Тоттенхем" - Челсі 26.02.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристиан Стеллини и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Челсі можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден