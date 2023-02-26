Тоттенхем - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь между командами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Челсі та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 14.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Кристиан Стеллини и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Саутгемптон" - 18.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
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