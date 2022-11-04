Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Атлетік - Жирона 26.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 26.02.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 04.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий поединок команди Атлетік був зіграний проти "Атлетіко" - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Альмерія - 17.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

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