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Атлетік - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 лютого 2023, 15:00 - Сан-Мамес
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
1 - 3
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71'
Жирона
Жирона
Хід матчу
4' Garcia, Aleix 14' Оскар де Маркос 16' Castellanos, Valentin 19' Оскар де Маркос 28' Bueno, Santiago 35' Berchiche, Yuri 37' Arnau, Martinez 45' Alvarez, Yeray 45' Vesga, Mikel
46' Guruzeta, Gorka Вийшов: Рауль Гарсiя 46' Simon, Unai Вийшов: Agirrezabala, Julen 61' Hernandez, Javier Вийшов: Gutierrez, Miguel
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
27%
Нічия
33%
Жирона
40%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Athletic Bilbao have won 3 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 2 times. The goal difference is 6-5 in favour of Athletic Bilbao.
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Girona FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Girona FC haven't won any of their last 5 away matches.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 5 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's away record this season: 1-3-6.
  • Oihan Sancet is Athletic Bilbao's top scorer with 8 goals. Cristhian Stuani has scored 6 times for Girona FC.
  • Athletic Bilbao have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 46% of their matches, Girona FC in 25% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 46% of halftimes, Girona FC wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 3, Girona FC won 2, 0 draws.
  • Athletic Bilbao scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Girona FC is 0.6.
  • Athletic Bilbao scores 1.45 goals when playing at home and Girona FC scores 1.11 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Атлетік
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.11.2022 - 22:00 Жирона 2 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2018
29.03.2019 - 21:45 Жирона 1 - 2 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2018
10.12.2018 - 22:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
04.02.2018 - 19:30 Жирона 2 - 0 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 19:30 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Атлетік 4 - 1 Завершено Кадіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 19:30 Сельта 1 - 0 Завершено Атлетік П
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 21:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.02.2023 - 22:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 17:15 Жирона 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 15:00 Вільярреал 1 - 0 Завершено Жирона П
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Новини команд
Головні події
61'
Hernandez, Javier
Вийшов: Gutierrez, Miguel
Guruzeta, Gorka
Вийшов: Рауль Гарсiя
46'
Simon, Unai
Вийшов: Agirrezabala, Julen
46'
Alvarez, Yeray
45'
45'
Vesga, Mikel ГООЛ!
37'
Arnau, Martinez
ГООЛ! Berchiche, Yuri
35'
28'
Bueno, Santiago
19'
Оскар де Маркос ГООЛ!
16'
Castellanos, Valentin
Оскар де Маркос
14'
4'
Garcia, Aleix ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
27%
Нічия
33%
Жирона
40%
Склади команд
23
Simon, Unai
17
Berchiche, Yuri
5
Alvarez, Yeray
31
Paredes, Aitor
18
Оскар де Маркос
6
Vesga, Mikel
8
Sancet, Oihan
7
Berenguer, Alex
10
Iкер Муньяїн
19
Iньякi Вiльямс
12
Guruzeta, Gorka
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
22
Bueno, Santiago
15
Juanpe
16
Hernandez, Javier
18
Оріоль Ромеу
15
Віктор Циганков
14
Garcia, Aleix
24
Garcia, Borja
22
Riquelme, Rodrigo
9
Castellanos, Valentin
Стартовий склад
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
    46
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 10
    Iкер Муньяїн
    Форвард
  • 19
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
    45
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 17
    Berchiche, Yuri
    Захисник
    35
  • 5
    Alvarez, Yeray
    45
  • 31
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
    19 14
  • 23
    Simon, Unai
    Воротар
    46
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
    16
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
    4
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 22
    Riquelme, Rodrigo
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
    37
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
    28
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Мишел
Статистика матчу
46%
Володіння м'ячем
54%
4
Удари в отвір
3
3
Штрафні
12
10
Фоли
3
2
ЖК
3
2
Удари повз
1
7
Кутові
3
2
Сейви
3
2
Офсайди
2
Блоковано ударів
Трансляція
63'
Намагаються господарі. Щось намагаються вигадати, але поки що Жирона впевнено в обороні виглядає
62'
Бекара в атаці дуже високо задрав ногу, ледь не влучив по обличчю суперника - небезпечна гра
60'
Заміна
Гутьєррес замість Каррери вийшов у Жирони
59'
Небезпечний момент
Ох який момент у Жирони - класний розрізний пас пройшов на Родріго, той дав метрів з 15-ти, але Агірресабала у грі - перший сейв воротаря, який нещодавно вийшов на заміну!
56'
Циганков непогано протягнув, змістився в центр під удар, але пробив не найкращим чином
54'
Кутовий
Кутовий для Атлетіка. Суддя довго заспокоював гравців у штрафній. Пішла таки подача, Жирона спокійно відбивається
52'
Пробують піддавлювати господарі. Ідуть закидання у штрафну гостей, все більше верхи
50'
Штрафний для Атлетіка на фланзі, але навіс Муньяніна знімає захист Жирони
49'
Ну а початок тайму, загалом, спокійний у нас поки що
47'
У Сімона, як нам підказують, травма була
46'
Заміна
І дві цікаві заміни у господарів. Гарсія замість Гурусети. І що цікаво, заміна голкіпера – Агірресабала замість Сімона!
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
Жирона не дуже багато створила попереду, проте примудряється мати в активі аж три голи. Два з них записали на свій рахунок суперники. В цілому, Атлетік виглядає активніше та симпатичніше, але матеріалізував свої моменти лише в один результативний удар.
45+3'
Свисток
Йдемо на перерву.
45+1'
Гоооол!!!
Господи, Атлетік знову забиває у свої! Подача з лівого флангу зі штрафного, м'яч від голови Весги залітає під стійку воріт Сімона!
45+1'
Інфо
Дві хвилини додано до першого тайму.
45'
Жовта картка
Альварес заробляє жовту. Послизнувся він на газоні, і вийшов дуже небезпечний підкат під Рікельме.
44'
Декілька ударів по воротах Жирони з-за меж штрафного, все йде повз рамку.
41'
Кутовий
Атлетік легко зняв м'яч на ближній стійці після подачі кутового.
41'
Нагадала нарешті за себе Жирона попереду. Рікельме загострював лівим краєм, проте його простріл до штрафного не пройшов. Буде кутовий.
38'
Зависла гра трохи в центрі поля, але Атлетік все одно активніше виглядає. У ці хвилини навіть незрозуміло, як Жирона примудрилася забити сьогодні два голи.
35'
Гоооол!!!
Атлетік все ж відігрує один гол! Господарі розіграли кутовий, у декілька передач доставили м'яча до Берчіче і той завдав потужного пострілу майже з лінії штрафного по діагоналі під праву стійку воріт! 1:2!
34'
Іньякі розхитав захисника і прострілював з правого флангу, але заслабко і точно на ногу гравцям Жирони.
31'
Офсайд
Все ж мінімальний офсайд у Вільямса був, тому рахунок залишається 0:2.
30'
Гоооол!!!
Атлетік відіграє один гол! Після подачі кутового та скидки Іньякі Вільямс замикає дальню стійку! Але зараз цей гол будуть перевіряти на предмет офсайду.
29'
Небезпечний момент
Беренгер зі штрафної стріляє під поперечину - Гассаніга тягне! Майже по центру удар був, але ще потрібно було зреагувати.
27'
Жовта картка
Беренгер стріляв низом майже з лінії штрафного, Гассаніга м'яч забрав. Проте арбітр все одно призначив штрафний. Санті Буено пішов у жорсткий підкат як раз під час удару, ще й отримав за цей фол жовту. У Атлетіка буде дуже небезпечний стандарт, майже на лінії штрафного та лівіше центру.
26'
Рікельме здорово закидував по своєму напівфлангу на партнера, проте Сімон на виході опонента випередив. Циганкова зараз майже не видно: Жирона, якщо атакує, то лівим флангом.
23'
Атлетік вже хвилини три тримає м'яч навіть на половині Жирони, проте підійти на відстань удару поки не може.
20'
Гоооол!!!
І все ж Атлетік забиває сам собі! Подача з кутового на лінію воротарського, здається, Гурусета виграє верхову боротьбу і скидає собі за спину, а там де Маркос переправляє м'яч у власну рамку! Чудовий командний автогол від господарів!
18'
Небезпечний момент
Божевільний момент на свої ворота привіз Атлетік! Після перепрасовки біля своїх воріт один із захисників хотів просто вибити м'яч, але влучив у Кастельяноса: рикошетом снаряд йшов під поперечину - Сімон ледь зреагував!
14'
Жовта картка
А ось і перша жовта у матчі. Де Маркос з боку господарів невдало підкотився у центрі поля
13'
Жирона поки що цілком спокійно виглядає. Забили і намагаються грати в контроль
12'
Пробує Атлетік перевести гру на чужу половину поля, але поки що все це нервово виглядає
9'
Циганков заробив штрафний на фланзі, але подача пішла прямо в руки Сімону
7'
Кутовий
Кілька кутових подав Атлетік, але досить впевнено Жирона відбилася.
5'
Захист Атлетика звичайно привіт, яка абсолютно не перешкоджала Гарсії пробити, але і удар вийшов гарний!
4'
Гоооол!!!
Гоооол! Ось так початок! Жирона! Циганков асист! Українець скинув під удар Алексу Гарсії, який і поклав у дальній кут!
1'
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже на полі
Інфо
Віктор Циганков вийде у стартовому складі Жирони
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга, Мартінес, Буено, Хуанпе, Хав'єр Ернандес, Ромеу, Алеш Гарсія, Борха Гарсія, Рікельме, Циганков, Кастельянос
Інфо
Стартовий склад Атлетіка: Сімон, де Маркос, Альварес, Паредес, Берчиче, Бекра, Сансет, Вільямс, Муньяїн, Беренгер, Гурусета
Ну і чекаємо у стартовому складі гостей Віктора Циганкова
Атлетік знаходиться на 7-му місці у турнірній таблиці, Жирона – на 11-му.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00. Судитиме гру Ісідро Ескудерос
Доброго дня! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Атлетік Більбао зіграє з Жироною.
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Анонс матчу Атлетік - Жирона 26.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Атлетік (Бильбао) та командою Жирона (Жирона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Атлетік у попередньому футбольному матчі 04.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Жирона можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команди Атлетік був зіграний проти "Атлетіко" - 19.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Альмерія - 17.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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