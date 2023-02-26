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Альмерія - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 лютого 2023, 19:30 - Эстадио Медитерранно
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Альмерія
Алмерия
1 - 0
Оновити
84'
Барселона
Барселона
Хід матчу
24' Toure, El Bilal 35' Garcia, Eric
46' Kessie, Franck Вийшов: Raphinha 47' Robertone, Lucas 53' Chumi 54' Raphinha 57' Gavi 67' Garcia, Eric Вийшов: Araujo, Ronald 67' Alba, Jordi Вийшов: Alonso, Marcos 76' Suarez, Luis Javier Вийшов: Ramazani, Largie 76' Серхiо Бускетс
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between UD Almeria and FC Barcelona is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with UD Almeria playing at home, UD Almeria have won 0 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 5 times. The goal difference is 21-5 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 15 meetings, UD Almeria have won 0 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 13 times. The goal difference is 47-7 in favour of FC Barcelona.
  • UD Almeria have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 7 matches in LaLiga.
  • Did you know that UD Almeria scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Barcelona scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • UD Almeria have lost 3 matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 18 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 9 matches away from home.
  • UD Almeria haven't won any of their last 9 games against FC Barcelona.
  • UD Almeria haven't scored in 2 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 10-0-1.
  • El Bilal Toure is UD Almeria's top scorer with 5 goals. Robert Lewandowski has scored 15 times for FC Barcelona.
  • Lucas Robertone has assisted the most goals for UD Almeria with 6. Robert Lewandowski is FC Barcelona's biggest assister (5).
  • UD Almeria have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • UD Almeria wins 1st half in 29% of their matches, FC Barcelona in 52% of their matches.
  • UD Almeria wins 29% of halftimes, FC Barcelona wins 52%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When UD Almeria leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When UD Almeria is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Almeria.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings UD Almeria won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • UD Almeria scores 0.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.8 goals against UD Almeria (on average).
  • Average number of goals in meetings between UD Almeria and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between UD Almeria and FC Barcelona is 1.2.
  • UD Almeria scores 1.67 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 35 points. Now they are number 1 with 59 points.
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Альмерія
0
Перемог
5
Ігор
5
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.11.2022 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.04.2015 - 21:00 Барселона 4 - 0 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
08.11.2014 - 17:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2013/2014
02.03.2014 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Альмерія
Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 17:15 Альмерія 2 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
06.02.2023 - 22:00 Райо Вальєкано 2 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.01.2023 - 22:00 Альмерія 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.01.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Альмерія Н
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Останні матчі - Барселона
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья В
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Головні події
Suarez, Luis Javier
Вийшов: Ramazani, Largie
76'
76'
Серхiо Бускетс
67'
Garcia, Eric
Вийшов: Araujo, Ronald
67'
Alba, Jordi
Вийшов: Alonso, Marcos
57'
Gavi
54'
Raphinha
Chumi
53'
Robertone, Lucas
47'
46'
Kessie, Franck
Вийшов: Raphinha
35'
Garcia, Eric
ГООЛ! Toure, El Bilal
24'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Альмерія
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
Склади команд
13
Martinez, Fernando
15
Akieme, Sergio
22
Babic, Srdjan
19
Родріго Елі
21
Chumi
4
Eguaras
6
De La Hoz, César
5
Robertone, Lucas
16
Suarez, Luis Javier
9
Toure, El Bilal
12
Лео Баптiстан
22
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
15
Андреас Крістенсен
24
Garcia, Eric
18
Alba, Jordi
19
Kessie, Franck
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
11
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
9
Gavi
Стартовий склад
  • 16
    Suarez, Luis Javier
    Форвард
  • 9
    Toure, El Bilal
    Форвард
    24
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
  • 4
    Eguaras
    Півзахисник
  • 6
    De La Hoz, César
    Півзахисник
  • 5
    Robertone, Lucas
    Півзахисник
    47
  • 15
    Akieme, Sergio
    Захисник
  • 22
    Babic, Srdjan
    Захисник
  • 19
    Родріго Елі
    Захисник
  • 21
    Chumi
    Захисник
    53
  • 13
    Martinez, Fernando
    Воротар
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 9
    Gavi
    57
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
    46
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 24
    Garcia, Eric
    35
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Руби
  • Xavi
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
11
Штрафні
13
2
Офсайди
3
2
Сейви
1
11
Фоли
8
1
Блоковано ударів
2
2
ЖК
3
33%
Володіння м'ячем
67%
1
Удари повз
5
3
Кутові
6
Трансляція
82'
Аларкон пробивав у ближній кут, але голкіпер зіграв надійно.
81'
Після подачі Маркоса Алонсо не влучив по м'ячу Левандовскі. Поляк сьогодні не вражає.
79'
Гості намагаються втримати цей результат, але їм досить непросто. Проте, концентрації поки що вистачає.
76'
Заміна
Замість Суареса виходить Ембарба, а Рамазані змінив Робертоне.
74'
Варто відзначити, що у функціональному плані поки що жодних проблем у господарів немає.
72'
Небезпечний момент
Рафінья з декількох метрів не зміг відправить м'яч у сітку. Найкращий момент для гостей.
Інфо
Відсоток володіння м'ячем - 29 на 71. Проте, результат на табло.
71'
Небезпечний момент
Суарес потужно пробивав з меж штрафної, але м"яч влучив у груди Маркосу Алонсо.
70'
У "Барселони" технічні футболісти, але сьогодні їм не вистачає нестандартних дій.
67'
Заміна
Араухо та Маркос Алонсо виходять замість Гарсії та Альби.
65'
Не вистачає завершальної передачі футболістам "Барселони". Наче і грають непогано, а завершення немає.
62'
У другому таймі з атакою у господарів суттєві проблеми. Роботи у голкіпера каталонців немає.
60'
Удар Гаві з лівої заблокував захисник "Альмерії". Гол назріває.
58'
Жовта картка
Попередження отримує Гаві. Емоційна гра у нас у другому таймі.
56'
З кожною хвилиною тиск футболістів "Барселони" посилюється. Господарям зараз дуже непросто захищатися.
54'
Жовта картка
Попередження для вихованця "Барселони" Чумі.
52'
"Барселона" поступово додає і починає грати агресивніше. Цікаво, наскільки вистачить сил господарям, адже зазвичай вони просідають після години гри.
50'
Після передачі Феррана пробивав Де Йонг, але в площину воріт він не влучив.
48'
Жовта картка
Попередження отримує Лукас Робертоне.
47'
Заміна
Замість Кесьє виходить Рафінья.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Господарі у першому таймі приємно вразили своєю сміливістю та організацією, а гості навпаки ,поки що розчаровують. Дуже академічно грає "Барселона".
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0!
Інфо
Арбітр компенсував 1 хвилину.
43'
Каталонці намагаються затиснути суперника біля штрафної, але поки господарі грають дуже найдійно.
40'
Не вистачає підопічним Хаві швидкості в центрі поля. До такої гри каталонців суперники гототі.
37'
Помилки у центрі поля не дозволяють каталонцям тиснути на захист суперника.
35'
Жовта картка
Ерік Гарсія за грубу гру у центрі поля отримує попередження.
34'
Після подачі зі штрафного пробивав Роберто, але він знову пробив вище воріт.
30'
Каталонці не можуть знайти ключі до захисту суперника, а "Альмерія" добре виходить із захисту.
27'
Гостям варто додавати, адже вони поки що грають дуже пасивно. Все йде явно не за планом Хаві.
24'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок. Після передачі Суареса вихід один на один реалізував Туре.
23'
Роберто зіграв грубо проти Роберто, але поки без попередження.
21'
Варто відзначити активний пресинг господарів, який створює чимало проблем фавориту протистояння.
18'
Після подачі Альби пробивав Роберто, але вище воріт.
16'
Хочеться бачити більш яскравий футбол від "каталонців", у яких поки що мало що виходить.
13'
Ферран пробивав з гострого кута, але повз ворота.
11'
Гості поки що не вражають в атаці. Не вистачає швидкого переходу із захисту в атаку.
8'
Господарі на початку зустрічі грають сміливо і намагаються при першій можливості йти в атаку.
5'
Туре прострілював з правого флангу, але ніхто з його партнерів до м'яча не дотягнувся.
4'
Команди по черзі володіють м'ячем, але поки що без моментів.
2'
Офсайд
Де Йонг віддав на Альбу, але він зіграв не уважно і опинився в офсайді.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Альмерія" (склад): Мартінес - Родрігес, Бабіч, Елі, Чумі, де ла Ос, Егуарас, Робертоне, Баптістао, Суарес, Туре
Інфо
"Барселона" (склад): Тер Штеген - Бускетс, Гаві, Левандовскі, Ферран, Крістенсен, Альба, Кесьє, Роберто, Ерік, Де Йонг
Запрошумо вас на текстову трансляцію 23-го туру Прімери між "Альмерією" та "Барселоною". Гра розпочнеться о 19:30.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Удінезе Удінезе 2 Спеція Спеція 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Ньюкасл Ньюкасл 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Баварія Баварія 3 Уніон Уніон 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Шльонськ Шльонськ 2 Лех Лех 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Осієк Осієк 0 Вараждін Вараждін 1

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Анонс матчу Альмерія - "Барселона" 26.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эстадио Медитерранно.

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Альмерія (Алмерия) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Альмерія залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Альмерія у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руби и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Альмерія - "Барселона" можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Альмерія - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Альмерія (Алмерия)
Країна: Испания
Тренер: Хоан Франсеск Феррер Сицилия (Руби)

Прошедший поединок команди Альмерія був зіграний проти Жирона - 17.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 23.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Альмерія - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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