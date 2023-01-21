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СК Дніпро-1 - Сутьєска онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 29 січня 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
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перерыв
Сутьєска
Никшич
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
38%
Нічия
33%
Сутьєска
29%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 11:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 10:30 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Ракув П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 3 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
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Останні матчі - Сутьєска
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 21:00 КІ Клаксвік 1 - 0 Завершено Сутьєска П
Ліга конференцій 2022/2023
20.07.2022 - 22:00 Сутьєска 0 - 0 Завершено КІ Клаксвік Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.07.2022 - 22:00 Сутьєска 0 - 1 Завершено Лудогорець П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.07.2022 - 20:45 Лудогорець 2 - 0 Завершено Сутьєска П
Ліга конференцій 2021/2022
29.07.2021 - 20:30 Маккабі 3 - 1 Завершено Сутьєска П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
38%
Нічия
33%
Сутьєска
29%
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
44'
Багато помиляються дніпрянив в центрі поля наприкінці тайму.
41'
Пасіч порушує правила біля власної штрафної. Перспективний стандарт виконають чорногорці.
38'
Небезпечний момент
Дніпряни привезли момент самі собі. Гуцуляк обрізався в центрі поля, але добре, що Вуковіч опинився поза грою. М'яч у ворота "Дніпра-1" скасували.
37'
Футболісти чорногорського клубу намагаються грати вертикально, але поки що жодних проблем захисту "Дніпра-1" вони не створюють.
35'
Офсайд
Цього разу вже Хайнер зіграв не уважно. Атака "Дніпра-1" завершилася без удару.
33'
Небезпечний момент
Після розіграшу стандарту пробивав Конрад, але прямо в руки Валефу. Пощастило, що акцентований удар Тайрону все ж не вдався.
31'
Досить складно українцям зараз пройти масований захист суперників. Проте, варто відзначити хороший рух м'яча у центрі поля.
28'
Жовта картка
Артем Довбик за гру руокю отримав попередження.
28'
Небезпечний момент
Олексій Гуцуляк реалізував вихід один на один, але арбітр зафіксував гру рукою в Довбика.
25'
Валеф і гравець "Сутьєски" опинилися на газоні. Голкіпер "Дніпра-1" впевнено зіграв на виході.
24'
Пасіч грубо зіграв проти Матановіча, який зараз потребує допомоги.
22'
В першій половині тайму варто відзначити Бланко ,який грає солідно. Без порушення чорногорцям складно відібрати м'яч в легіонера "Дніпра-1".
19'
Команди по черзі контролюють м'яч, але з конструктивом в заключній третині поля суттєві проблеми. Футболісти "Сутьєски" взагалі не можуть віддати дві- три поспіль передачі.
16'
Жовта картка
Попередження за фол проти Рубчинського отримав Бабич.
15'
Дніпряни продовжують контролювати м'яч, але у ці хвилини роботи у голкіпера наших суперників немає.
12'
Офсайд
Марко Матанович зіграв не уважно і опинився поза грою. Атака чорногорців завершилася нічим.
10'
Укранці у ці хвилини грають впевнено, але не поки що підводить реалізація.
7'
Небезпечний момент
Гуцуляк після пасу Рубчинського повинен був забивати, але не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Лише кутовий, який ні до чого небезпечного не призвів.
6'
Спроба удару від гравця "Сутьєски" з-за меж штрафного майданчика - дуже неточно.
4'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у "Дніпра-1". Бланко розігнав атаку по центру, віддав пас на фланг на Пихальонка, той подав на лінію воротарського, звідки бив головою Довбик, але влучив в руки голкіперу.
3'
Пихальонок не зміг подати штрафний з правого флангу - влучив у стінку. Друга спроба була кращою, але на голову захиснику
2'
Новачок Хайнер активно йде в атаку і віддає вперед на Гуцуляка. Олексій м'яч не втримав, довелося Пихальонку йти на тактичний фол.
1'
Свисток
Матч розпочався. "Дніпро-1" розпочав з центру поля
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): 1.Рибак, 6.Горбунов, 18.Гомес, 3.Адамюк, 46.Кононов, 29.Назаренко, 30.Танковський, 28.Підлепенець, 43.Танчик, 47.Пеглоу.
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): 93.Валеф, 42.Пасіч, 5.Сарапій, 45.Сваток, 44.Хайнер, 23.Бланко, 41.Рубчинський, 14.Бабенко, 10.Піхальонок, 19.Гуцуляк, 7.Довбик
Інфо
Колектив Кучера вже зіграв п’ять матчів у 2023 році. Дніпряни дві гри виграли, одну програли і одну зіграли внічию. "Сутьєска" - діючий чемпіон Чорногорії. У поточному чемпіонаті суперник "Дніпра-1" ділить перше місце із "Будучностю" з Подгориці – у обох команд по 37 очок після 19 матчів.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу "Дніпра-1" проти чорногорської "Сутьєски". Українці проведуть свій перший спаринг на другому етапі турецьких зборів. Гра розпочнеться о 16:00.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Сутьєска 29.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Сутьєска (Никшич) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 29.01.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Сутьєска можна подивитися 29.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Сутьєска, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Пюнік - 21.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Сутьєска (Никшич)
Країна: Черногория

команди Сутьєска був зіграний проти КІ Клаксвік - 27.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди КІ Клаксвік.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Сутьєска онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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