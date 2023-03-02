Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Реал більше прагнув грати в атакувальний футбол, проте вартувало Вінісіусу втратити над собою контроль, як команда одразу отримала на горіхи. Барселона вбивча в контратаках, проте їй не вдається тримати в себе м'яч. Якщо пропустить — будуть проблеми, проте цього, поки що, не відбулось.