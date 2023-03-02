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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 02 березня 2023, 22:00 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 1
Оновити
51'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
24' Junior, Vinicius 26' Militao, Eder 45' Raphinha
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 16 times. The goal difference is 64-60 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 79 meetings, Real Madrid have won 23 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 35 times. The goal difference is 141-108 in favour of FC Barcelona.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, FC Barcelona in 50% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, FC Barcelona wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Copa del Rey, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, FC Barcelona won 3, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 Copa del Rey games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 Copa del Rey games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Real Madrid scores 2.32 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.06 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
15
Перемог
38
Ігор
15
Перемог
Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Реал 4 - 0 Завершено Ельче В
Клубний чемпіонат світу 2023
11.02.2023 - 21:00 Реал 5 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона В
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Головні події
45'
Raphinha
26'
Militao, Eder ГООЛ!
Junior, Vinicius
24'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
29%
Барселона
33%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
14
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
25
Camavinga, Eduardo
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
15
Федеріко Вальверде
22
Ter Stegen, Marc-Andre
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
17
Alonso, Marcos
28
Balde, Alejandro
19
Kessie, Franck
5
Серхiо Бускетс
21
De Jong, Frenkie
22
Raphinha
11
Torres, Ferran
9
Gavi
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
    24
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
    26
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
    45
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Gavi
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Xavi
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
3
Удари повз
9
Штрафні
9
3
Кутові
1
2
Офсайди
1
7
Фоли
8
1
ЖК
1
2
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
49'
Повз ближню стійку пройшов заблокований удар Вінісіуса з центру штрафного на завершення прострілу з правого флангу від Вальверде.
47'
Вінісіус не встиг із прострілом із правого флангу штрафного, випустивши м'яч за лицьову.
46'
Закидання з глибини пішло до правого флангу на Модрича, але той не зачепився за м'яч.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Реал більше прагнув грати в атакувальний футбол, проте вартувало Вінісіусу втратити над собою контроль, як команда одразу отримала на горіхи. Барселона вбивча в контратаках, проте їй не вдається тримати в себе м'яч. Якщо пропустить — будуть проблеми, проте цього, поки що, не відбулось.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Офсайд
Офсайд у Феррана під час передачі Кессьє до лівого флангу штрафного.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
45'
Жовта картка
Фол від Рафіньї проти Вінісіуса в центрі поля, у якому й потреби не було.
43'
Пішла подача з правого флангу від Вальверде вбік воріт, але тер Штеген парирував.
41'
Небезпечний момент
Кроос виконав діагональ до правого флангу штрафного, але Карвахаль зльоту пробив невдало.
39'
Відверта відмашка Гаві в центрі поля проти Мілітао, але арбітр пробачив.
37'
Гаві прострілив із лівого флангу за лицьову на протилежному боці поля.
35'
Не цураються фолити суперники, від чого градус протистояння тільки зростає.
33'
Панікували захисники Барси під час прострілу Вальверде з правого флангу, але м'яч усе ж таки вибили.
31'
Тер Штеген на ближній перехопив простріл Вінісіуса з лівого флангу штрафного.
29'
Вінісіуса збив на правому фланзі чужої половини Араухо.
27'
Інфо
Не було офсайду, тож гол зарахували.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Камавінга віддав безглуздий пас на правому фланзі захисту назад, після чого Кессьє запустив Ферран до лівого флангу штрафного, той пробив у Куртуа, а Мілітао перевів відскок у ворота!
24'
Жовта картка
Руками охопив шию де Йонга Вінісіус на чужій половині, і поклав на газон. І що це було?
23'
Вальверде зробив простріл із правого флангу, але Кунде прочитав передачу.
21'
Мілітао штовхнув у спину Гаві на лівому фланзі захисту.
20'
Усе так само важко виходить до атаки Барселона.
18'
Подачу з правого флангу в напрямку Бензема перехопили захисники.
16'
Начо не зміг пройти повз Рафінью на лівому фланзі штрафного, але заробив кутовий.
14'
Вінісіуса не пустив на правому фланзі штрафного Араухо під завершальний удар зі стінки з Бензема.
12'
Офсайд
М'яко підняв Вінісіус із лівого флангу штрафного на дальній кут воротарського, де Бензема в два дотики завершив у падінні, але був у офсайді.
11'
Вінісіус отримав по ногах від Бускетса біля центральної лінії.
10'
За бокову спрямував м'яч Камавінга переведення до правого флангу.
8'
Пас до лівого флангу контратаки від Модрича пішов у спину Вінісіусу на лівому фланзі.
7'
Вінісіус пішов від Араухо до лівого флангу штрафного, але прострілив за лицьову.
5'
Реал намагається обережно використовувати пресинг на чужій половині.
4'
Зачинили Модрича вдох суперники на правому фланзі атаки.
2'
Барса дуже нервує на початку зустрічі.
1'
Небезпечний момент
Модрич вибіг на побачення з голкіпером під час передачі Карвахаля на хід правим флангом, але дуже поздно пробив у ближній, і навіть не влучив.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона на власному шляху здолала Інтерсіті (4:3), Сеуту (5:0) та Реал Сосьєдад (1:0).
Інфо
Реал на власному шляху здолав Касереньйо (1:0), Вільярреал (3:2) та Атлетіко (3:1).
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Крістенсен, Торрес, Альба, Роберто, Гарсія, Торре, Аларкон, Естаніс.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде — Бускетс, де Йонг, Кесс’є — Рафінья, Торрес, Гаві.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Діас, Алваро.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Камавінга, Кроос, Модрич — Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.
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Коментарі(1)
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Spokoyno (Київ)
02.03.2023 о 22:54
Вініус не у формі та роздратований... Треба це розвинути!
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Марсель Марсель 2 Аннесі Аннесі 3 Завершено 22:00 - Вчора Ліверпуль Ліверпуль 2 Вулверхемптон Вулверхемптон 0 Завершено 22:00 - Вчора Осасуна Осасуна 1 Атлетік Атлетік 0 Завершено 21:55 - Вчора Sheffield United Sheffield United 1 Тоттенхем Тоттенхем 0 Завершено 21:45 - Вчора Арсенал Арсенал 4 Евертон Евертон 0

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Анонс матчу Реал - "Барселона" 02.03.2023, Кубок Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 02.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 02.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Альмерія - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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