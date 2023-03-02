Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Іспанії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 02.03.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Альмерія - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Альмерія.
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