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Динамо - Аустрія онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 31 січня 2023, 15:40
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Аустрія
Лустенау
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
32%
Нічия
36%
Аустрія
32%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.01.2023 - 16:05 Динамо 0 - 4 Завершено Рапід П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Аустрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Колос 0 - 3 Завершено Аустрія В
Клубні товариські матчі 2019/2020
09.10.2020 - 15:30 Аустрія 0 - 0 Завершено Шаффгаузен Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
04.09.2020 - 15:00 Виль 1900 0 - 0 Завершено Аустрія Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
24.08.2020 - 13:45 Аустрія 2 - 4 Завершено Вердер П
Клубні товариські матчі 2019/2020
21.08.2020 - 19:30 St. Gallen 0 - 0 Завершено Аустрія Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
32%
Нічия
36%
Аустрія
32%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Дубінчак, Сирота, Бурда, Караваєв — Сидорчук (к), Шепєлєв, Лонвейк — Діалло, Пономаренко, Волошин. Головний тренер — Мірча Луческу.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Аустрії:
Запасні:
У 2023 році підопічні Луческу провели два товариських поєдинки: програли віденському Рапіду (0:4) і Марибору (0:2).
Третій спаринг киян у Туреччині. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Динамо і Аустрією Лустенау.
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Віторія Віторія 2 Chaves Chaves 1 Завершено 22:00 - Вчора Вільярреал Вільярреал 0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Завершено 21:45 - Вчора Derby County Derby County 0 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 2 Завершено 21:45 - Вчора Удінезе Удінезе 1 Еллас Верона Еллас Верона 1 Завершено 20:00 - Вчора Бней Сахнин Бней Сахнин 2 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 1

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Анонс матчу Динамо - Аустрія 31.01.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Аустрія (Лустенау) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 31.01.2023
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Аустрія можна подивитися 31.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Аустрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Марібор - 28.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Марібор.

Команда гостей

Назва: Аустрія (Лустенау)
Країна: Австрия

команди Аустрія був зіграний проти Колос - 06.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Аустрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Аустрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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