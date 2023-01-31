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Шахтар - Марібор онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 01 лютого 2023, 16:30
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
3 - 1
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48'
Марібор
Марибор
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
35%
Марібор
30%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
27.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Копер Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 16:30 Шахтар 1 - 2 Завершено Аустрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Марібор
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор В
Ліга конференцій 2022/2023
25.08.2022 - 20:00 Клуж 1 - 0 Завершено Марібор П
Ліга конференцій 2022/2023
18.08.2022 - 21:15 Марібор 0 - 0 Завершено Клуж Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.08.2022 - 19:00 ХІК 1 - 0 Завершено Марібор П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
04.08.2022 - 21:15 Марібор 0 - 2 Завершено ХІК П
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
35%
Марібор
30%
Трансляція
Дуже хороший футбол продемонстрували підопічні Йовічівіча у першій половині зустрічі. "Гірники" грають з бажанням, а у "Марібора" поки що нічого не вдається в атаці.
Свисток
Результативний перший тайм завершився - 3:1!
41'
Гоооол!!!
Українці знову збільшують свою перевагу. Дмитро Криськів з меж штрафної влучив у верхній кут - 3:1.
39'
Гоооол!!!
Скорочують відставання у рахунку словенці. Іван Брніч завернув м'яч у дальню дев'ятку.
38'
Небезпечний момент
Перший момент у словенців. Удар Ілічіча з меж штрафної парирував Трубін.
34'
Гоооол!!!
Після передачі Судакова у дальній кут більярдним ударом відзначився Криськів - 2:0.
33'
Зараз основна боротьба йде у центрі поля. Футболісти "Шахтаря" досить вдало обороняються.
30'
Кутовий
Ілічіч подавав з правого флангу, але ніхто з його партнерів до м'яча не дістався.
28'
Жовта картка
Попередження отримав Гочолейшвілі.
26'
Шикарна комбінація пройшла у "гірників", але в останній момент захисник вибив м'яч у Судакова.
24'
Відзначимо гру хавбеків "Шахтаря", які відразу відбирають м'яч після втрати. Українці поки що переважають у центрі поля.
21'
Словенці у першій половині тайму свою гру знайти не можуть. У футболістів "Марібора" нічого не виходить в атаці.
18'
Після забитого м'яча "гірники" відчули впевненість у власних силах. Непросто зараз "Марібору".
16'
Небезпечний момент
У наступній атаці відзначився Судаков, але арбітр скасував гол.
15'
Гоооол!!!
Зубков змістився з флангу в центр і з-за меж штрафної пробив в кут. Шикарний гол!!!
12'
Команди поки що не радують конструктивном футболом. Багато футболісти помиляються у центрі поля.
10'
Жовта картка
Валерій Бондар отримує перше у матчі попередження.
10'
"Гірники" контролюють м'яч у центрі поля, але просунутися вперед поки не можуть. Словенці організовано обороняються.
8'
Темп матчу прогнозовано невисокий. Команди приглядаються одна до одної.
5'
Степаненко грубо зіграв проти Ілічіча, але поки що без попередження. Зі штрафного Йосип пробив вище воріт.
3'
На початку зустрічі словенці грають першим номером, але поки що без ударів по воротам.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Шахтар (запас): Шевченко - Тейлор, Козік, Ракіцький, Сігеєв, Тотовицький, Глущенко, Ющенко, Роспутько, Сікан, Борячук.
Інфо
Шахтар (старт): Трубін - Михайліченко, Фаріна, Бондар, Гочолейшвілі - Бондаренко, Степаненко - Зубков, Криськів, Судаков - Траоре.
Інфо
"Шахтар" на зборах поки що не перемагав: нічия з "Лудогорцем" (2:2) та "Копером" (2:2), а також поразка від "Аустрії" (1:2).
Інфо
Взимку чемпіони Словенії встигли провести 5 спарингів і в жодному не програли: перемогли "Алюміній" (2:0), сербські "Чукарички" (2:1) та київське "Динамо" (2:0), а також зіграли внічию з софійською "Славією" (1:1) й "Шахтарем" U19 (1:1).
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Шахтарем" та "Марібором". Гра розпочнеться о 16:30.
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Анонс матчу Шахтар - Марібор 01.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Марібор (Марибор) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 01.02.2023
Час початку матчу: 16:30

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Марібор можна подивитися 01.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Марібор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

команди Шахтар був зіграний проти Лудогорець - 31.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Марібор (Марибор)
Країна: Словения

команди Марібор був зіграний проти Динамо - 28.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Марібор.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Марібор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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