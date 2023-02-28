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ФК Минай - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 лютого 2023, 15:00 - Арена Львов
Головний суддя: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 3
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перерыв
Шахтар
Донецк
Хід матчу
8' Тарас Степаненко 15' Sikan, Danylo 31' Vorobchak, Nazariy 40' Sudakov, Georgiy
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
29%
Нічия
34%
Шахтар
37%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Minaj scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 5 games.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 3 goals. Danylo Sikan has scored 6 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (7) than any other player at FC Minaj. Lassina Franck Traore has collected 3 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 6% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 28% of their matches.
  • FC Minaj wins 6% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Minaj.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Minaj won 0, FC Shakhtar Donetsk won 2, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Minaj scores 0.67 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 3.33 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Shakhtar Donetsk is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Shakhtar Donetsk is 2.
  • FC Minaj scores 0.57 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.76 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтар 5 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 ФК Минай 0 - 1 Завершено Мактаарал П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Насаф Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершено Вележ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 14:00 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтар 4 - 4 Завершено Марібор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець Н
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Головні події
40'
Sudakov, Georgiy ГООЛ!
ГООЛ! Vorobchak, Nazariy
31'
15'
Sikan, Danylo ГООЛ!
8'
Тарас Степаненко ГООЛ!
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
29%
Нічия
34%
Шахтар
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 78
    Валерій Рогозинський
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
    31
  • 10
    Baydal, Anton
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
    8
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
    40
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
    15
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
3
Удари в отвір
3
Удари повз
3
Блоковано ударів
2
3
Штрафні
5
1
Кутові
4
5
Фоли
3
Сейви
2
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 1:3 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Кудись на трибуни пішов дальній постріл Зубкова з правого флангу.
42'
Бондаренко з правого флангу грав до штрафного, але Зубков уже пробіг повз траєкторію передачі.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Постріл Судакова з пенальті пішов у правий нижній кут!
39'
Небезпечний момент
Пенальті! Фол Рогозинського біля лицьової на лівому фланзі власного штрафного проти Коноплі.
37'
Під Горіна підсів на лівому фланзі чужого штрафного Сікан.
35'
Подача Твердохліба з правого флангу пішла за лицьову.
33'
Судаков не зміг пройти повз Гечева на дриблінгу на лівому фланзі.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Під собою примудрився пропустити Трубін дальній постріл Воробчака з лівого флангу.
28'
Небезпечний момент
У дотик завершував тонку передачу до правого флангу штрафного від Судакова Зубков, але пробив над воротами.
26'
Намагається витягнути суперників на власну половину Шахтар.
24'
Небезпечний момент
Байдал на завершення скидання подачі з кутового на правому фланзі на дальню стійку розстрілював ворота, але Трубін дивом урятував!
22'
Бондарь у центрі штрафного перехопив подачу з правого флангу від Гончара.
19'
Кутовий заробив Конопля подачею в Рогозинського з правого флангу.
17'
Контролює м'яч Шахтар на чужій половині.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бандура поміж ніг пропустив удар від Сікана з ближньої стійки під час передачі Матвієнка з лівого флангу штрафного!
12'
Небезпечний момент
Бондар помилився на м'ячі на лівому фланзі штрафного, після чого Вишневський бив шведою під Трубіна, але той потягнув ногами.
11'
Конопля та Бондаренко з центру штрафного добивали відскок від подачі стандарту з правого флангу, але влучили в захисників.
10'
Передача Степаненка до правого флангу штрафного пішла за лицьову.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Степаненко на завершення подачі кутового з правого флангу на ближню стійку від Судакова пробив головою.
7'
Не було фолу проти Джурасека в центрі штрафного від Гончара під час отримання суперником передачі з правого флангу від Бондаренка.
6'
Дві передачі від Гечева з правого флангу перехопили суперники.
4'
Небезпечний момент
Над воротами пройшов удар головою від Ракицького на завершення подачі кутового з лівого флангу на ближній кут воротарського.
3'
Нємчанінов у підкаті на правому фланзі штрафного зупинив просування Сікана.
2'
Матвієенко подавав із лівого флангу, але Нємчанінов зняв на кутовий.
1'
Утримання в глибині від Шахтаря зі старту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Шахтар іде другим із 9 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 30 очок.
Інфо
Минай іде тринадцятим із 3 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 14 очок.
Запасні: Шевченко, Різник, Гочолеішвілі, Михайліченко, Тейлор, Козік, Тотовицький, Топалов, Назарина, Петряк, Траоре, Келсі.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Сікан.
Запасні: Кемкін, Пеньков, Кравчук, Чуєв, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Рогозинський — Вітенчук — Воробчак, Байдал, Твердохліб, Гечев — Вишневський.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Анатолій Абдула (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють закарпатський Минай та донецький Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Минай - Шахтар 28.02.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 28.02.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 29.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Шахтар можна подивитися 28.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Мактаарал - 15.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Мактаарал.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Ренн - 23.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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