ФК Минай - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 28.02.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Шахтар (Донецк):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 29.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти Мактаарал - 15.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Мактаарал.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Ренн - 23.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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