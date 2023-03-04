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Верес - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 березня 2023, 14:00 - Авангард
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
11'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
25%
Чорноморець
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, Veres Rivne have won 5 times, there have been 1 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 12-4 in favour of Veres Rivne.
  • Veres Rivne have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-4.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Sergiy Politylo is FC Chernomorets Odessa's biggest assister (2).
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (5) than any other player at Veres Rivne. Volodymyr Salyuk has collected 4 for FC Chernomorets Odessa.
  • Veres Rivne wins 1st half in 31% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 23% of their matches.
  • Veres Rivne wins 31% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Veres Rivne.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 3, FC Chernomorets Odessa won 2, 0 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne scores 1.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Chernomorets Odessa is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
5
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2020/2021
31.03.2021 - 14:00 Верес 4 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:15 Верес 2 - 3 Завершено Валмієра П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 18:30 Верес 3 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершено Полісся П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
04.02.2023 - 17:00 Верес 1 - 0 Завершено Пюнік В
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Останні матчі - Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 Чорноморець 4 - 2 Завершено Нива В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 2 Завершено Турон В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Шахтьор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Малішева П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 10:30 Чорноморець 1 - 3 Завершено Локомотів П
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Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
25%
Чорноморець
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Маткобожик
    Захисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
Кутові
Фоли
1
Трансляція
5'
Чорноморець поступово оговтується від поганого старту гри.
3'
Верес чинить тиск на чужі ворота на старті матчу.
2'
Кутовий
Гайдучик на ближній завершив подачу кутового з лівого флангу ударом головою, але пробив над воротами.
1'
Простріл із лівого флангу від Шарая на кутовий перевів Васильєв.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Чорноморець іде передостаннім із 2 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 11 очок.
Інфо
Верес іде десятим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 8 поразками — 17 очок.
Запасні: Даскалиця, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Демченко, Алефіренко, Авагімян, Плакса, Гладкий, Черткоєв.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Гучек, Васильєв, Салюк — Брагару, Політило, Бадібанга, Кузик — Юсов, Штогрін.
Запасні: Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Тишинінов, Блізніченко, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Гагун, Курко, Маткобожик, Балан — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та одеський Чорноморець.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - Чорноморець 04.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Чорноморець можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Валмієра - 18.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Валмієра.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Нива - 15.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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