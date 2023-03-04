Верес - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Чорноморець 04.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Валмієра - 18.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Валмієра.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Нива - 15.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

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