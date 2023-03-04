Верес - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Валмієра - 18.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Валмієра.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Нива - 15.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
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