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Динамо - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 березня 2023, 14:03 - Олимпийский
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
8'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
24%
Інгулець
29%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 25% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in their last 5 games.
  • FC Ingulets Petrove have lost 3 away matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 14 away matches.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev's home record this season: 5-3-1.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-4-3.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 40% of their matches, FC Ingulets Petrove in 23% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 40% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 23%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 4 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Dynamo Kiev won 3, FC Ingulets Petrove won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.5 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.5 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Ingulets Petrove is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Ingulets Petrove is 1.25.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.33 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Динамо
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.08.2021 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
26.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
23.02.2023 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.02.2023 - 16:04 Динамо 1 - 1 Завершено Рига Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
19.02.2023 - 16:07 Динамо 0 - 0 Завершено Адана Демирспор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершено Лієпая В
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Останні матчі - Інгулець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Вєчиста П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Македонія Гьорче Петров В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 14:30 Інгулець 1 - 0 Завершено Подбескідзе В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
30.01.2023 - 12:00 Інгулець 1 - 1 Завершено Бероє Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Верес В
Показати більше
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
24%
Інгулець
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
6'
Гості поки що не можуть навіть перейти центр поля. З такою грою "Інгульцю" сьогодні буде складно.
4'
Дячук пробивав зі штрафного, але прямо в руки голкіперу. Перший удар у площину.
3'
Динамівці на початку зустрічі прогнозовано грають першим номером, але поки що без ударів.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Інгулець" (запасні): Білик, Поспєлов, Осипенко, Мельничук, Козиренко, Головкін, Коробенко, Марусич, Кравчук, Резепов
Інфо
"Інгулець" (склад): Паламарчук - Ченбай, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Клименко, Нагієв, Кухарук, Одарюк, Козак, Сітало
Інфо
"Динамо" (запасні): Моргун, Вівчаренко, Боль, Яцик, Рамірес, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Сирота, Беніто, Парріс, Царенко
Інфо
"Динамо" (склад): Нещерет - Попов, Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Ванат, Караваєв, Дячук, Дубінчак, Буяльський, Волошин
Інфо
Головний трансфером команди Ковальця став перехід голкіпера "Олександрії" Білика. На перший офіційний поєдинок року у "динамівців" є проблеми з воротарською позицією: Бущан та Бойко все ще відновлюються, тому очікуємо в рамці Нещерета.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 16-го туру УПЛ між "Динамо" та "Інгульцем". Гра розпочнеться о 14:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Інгулець 04.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 14:04

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Динамо у попередньому футбольному матчі 17.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Інгулець можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Валмієра - 26.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Вєчиста - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Вєчиста.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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