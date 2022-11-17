Динамо - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Інгулець 04.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 14:04

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Динамо у попередньому футбольному матчі 17.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Валмієра - 26.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Вєчиста - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Вєчиста.

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