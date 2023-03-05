ФК Львів - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - ФК Минай 06.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 06.03.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 06.03.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - ФК Минай можна подивитися 06.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.