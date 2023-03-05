ФК Львів - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 06.03.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 06.03.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.
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