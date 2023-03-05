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ФК Львів - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 березня 2023, 13:00 - Арена Львов
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
1 - 0
Матч завершено
ФК Минай
Минай
Хід матчу
41' Melnyk, Oleksandr
46' Silva Souza, Guilherme 53' Grysyo, Maksym Вийшов: Адерінсола Есеола 54' Олексій Дитятьєв Вийшов: Роман Никитюк 54' Адерінсола Есеола 63' Svrznjak, Ivijan Вийшов: Remenyak, Artur 64' Ігор Гончар 70' Antonio, Leonardo Вийшов: Milchenko, Artem 72' Ghecev, Mihail Вийшов: Валерій Рогозинський 77' Remenyak, Artur 78' Сергій Петько 80' Сергій Петько Вийшов: Михайло Шишка 80' Horin, Oleh 84' Vitenchuk, Vadym 85' Ігор Гончар
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
24%
Нічия
31%
ФК Минай
45%
Цікаві факти
  • FC Minaj have previously won 4 of 6 matches against FC Lviv.
  • During the last 6 meetings, FC Lviv have won 4 times, there have been 0 draws while FC Minaj have won 2 times.
  • FC Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Minaj scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Minaj haven't won any of their last 4 games against FC Lviv.
  • FC Lviv haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 3 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 3 times for FC Minaj.
  • FC Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 7% of their matches, FC Minaj in 6% of their matches.
  • FC Lviv wins 7% of halftimes, FC Minaj wins 6%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Lviv.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 4, FC Minaj won 1, 0 draws.
  • FC Lviv have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv scores 1.4 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.8 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Minaj is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Minaj is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • FC Minaj have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
5
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 ФК Минай 0 - 1 Завершено Мактаарал П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершено Насаф Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершено Вележ П
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Новини команд
Головні події
85'
Ігор Гончар
84'
Vitenchuk, Vadym
80'
Сергій Петько
Вийшов: Михайло Шишка
80'
Horin, Oleh
78'
Сергій Петько
ГООЛ! Remenyak, Artur
77'
72'
Ghecev, Mihail
Вийшов: Валерій Рогозинський
Antonio, Leonardo
Вийшов: Milchenko, Artem
70'
64'
Ігор Гончар
Svrznjak, Ivijan
Вийшов: Remenyak, Artur
63'
Олексій Дитятьєв
Вийшов: Роман Никитюк
54'
Адерінсола Есеола
54'
Grysyo, Maksym
Вийшов: Адерінсола Есеола
53'
Silva Souza, Guilherme
46'
41'
Melnyk, Oleksandr
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
24%
Нічия
31%
ФК Минай
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
    54
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Antonio, Leonardo
    Захисник
    70
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
    53
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
    63
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 95
    Traore, Oula Abass
    Захисник
  • 30
    Silva Souza, Guilherme
    Захисник
    46
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
    85 64
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
    41
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 8
    Buleza, Andrii
    Захисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
    80
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    84
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Півзахисник
    72
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
    80 78
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
3
Удари повз
4
21
Штрафні
12
1
Кутові
1
10
Фоли
20
2
Удари в отвір
3
2
Офсайди
1
3
Сейви
1
48%
Володіння м'ячем
52%
2
Блоковано ударів
3
1
ЖК
3
Трансляція
Сама гра в нас вийшла не дуже інтенсивною та цікавою, але розвиток подій на полі був досить цікавим. Минай виглядав трохи краще, більше володів ініціативою і створив 2-3 справді гольові моменти. Але не забив. А Львів на 76-й хвилині єдиний шанс реалізував. Не забиваєш ти, забивають тобі. Ця істина на всі 100 відсотків спрацювала у нашому поєдинку. 1:0, мінімальна перемога Львова, який вмикається у боротьбу за виживання.
90+4'
Свисток
Все, фінальний свисток! 1:0, Львів мінімально обіграв Минай!
90+2'
Потягують час львів'яни на чужій половині поля. Аут, штрафний, все це довго господарі виконують
90'
Інфо
4 хвилини компенсував Дердо до другого тайму
89'
Львів, не мудруючи лукаво, зараз просто грає на відбій подалі
88'
У Львові вийшло сонечко. Грати хлопцям стало приємніше, ось тільки часу все менше
87'
Після навісу Булезм знову Твердохліб пробив головою, але цей удар заблокували захисники
85'
Минай поспішає, але через це багато браку під час передач
84'
Заміна
Паламар замість Вітенчука вийшов у Миная. Й Голуб замість Гончара також
83'
Бєляєв на газоні. Схопила судома
82'
Але ще є хвилин 10 у Миная, щоб врятувати гру
80'
Заміна
Шишка замість Петька, Кравчук замість Горіна. Такі заміни від Шарана. Ось тільки чи не запізно?
78'
Жовта картка
Петько у Миная отримав жовту
76'
Гоооол!!!
Не забиваєш ти – забивають тобі! Контратака Львова, м'яч довели до Ременяка, у якого метрів з 18-ти вийшов ідеальний удар - по траєкторії по дузі під штангу! Красивий гол для Львова! 1:0!
75'
Небезпечний момент
Як так? Ох! Минай, Твердохліб! Після м'якого навісу з флангу буквально з двох метрів у напівпорожні ворота не забив! Ух...
72'
Заміна
Рогозинський замість Гечева - перша заміна у Миная
70'
Інфо
3:6 за ударами на даний момент. На користь Ммная. Три з них у площину
69'
Заміна
Мільченко замість Лео Антоніо у Львова – остання заміна від Дулуба
68'
Булеза гарно так дав метрів з 18-ти! Удар добрий, але прямо по центру. Рибка не ризикує, просто відбиває кулаками подалі
66'
Ах, здавалося, ось може Твердохліб вискочити на вбивчу ударну позицію, але хтось із захисників Миная встигає вставити ногу і розрядити ситуацію.
64'
Жовта картка
Гончар отримав жовту у Миная. Не зовсім зрозуміло, за що. Може, за активні протести...
63'
Заміна
Ременяк замість Свржняка – вже четверта заміна у Львова. Минай поки що без замін
61'
Начебто й активно намагалися команди грати на початку тайму, але зараз все знову скотилося до боротьби та боротьби
59'
Штрафний для Львова – метрів 35 до воріт. Пішла подача у штрафну, але Бандура спокійно грає на виході
56'
Бєляєв на лінії штрафної прийняв, хитнув захисника і пробив. Правда, дуже вже неточно
54'
Жовта картка
А Есеола тільки вийшов – одразу отримав жовту. Затоптав Мельника
53'
Заміна
Есеола замість Грисьо, Никитюк замість Дитятьєва – такі заміни у господарів
52'
І ще дві заміни у Львова готуються
50'
Булеза прострілює на рівні метра, Рибка у стрибку рукою грає
49'
Небезпечний момент
Ой ой! Який момент у Минаю - після прострілу з флангу м'яч все-таки прискакав до Петька, який метрів з 8-ми дав на силу вище воріт!
47'
Твердохліб на газоні. Невдало приземлився після верхової боротьби
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Богунов замість Силви виходить у перерві у Львова
Поки що все прогнозовано у нас у першому таймі: багато боротьби, багато дрібних фолів, а ось із моментами все з точністю до навпаки. Минай має деяку територіальну перевагу, але з усього цього вичавив лише один момент після удару в поперечину з-за меж штрафної. Типові весняні українці 0:0 загалом.
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерву. 0:0 після першого тайму у матчі Львів – Минай
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Жовта картка
А жовту одержав Шаран за свої протести. Так ось
43'
Антоніо ззаду дав Мельничуку по ногах, але суддя фол не дає.
41'
Жовта картка
Мельник прийняв на стегно Бєляєва – перша жовта у матчі
40'
Булеза подав з флангу, Твердохліб пробив метрів з 20 з розвороту, але після невеликого рикошету м'яч погасив швидкість і прилетів до рук Рибці.
38'
Багато дрібних фолів у нас. Фолів, свистків, зупинок. Смикана гра
37'
Гєчев повернувся і помстився - сфолив на Кузику
34'
Гєчев на газоні, тримається за поперек. Лікарі на полі
31'
Небезпечний момент
Кутовий для Миная - навіс, метушня, в результаті, Булеза після відскоку все-таки пробив, але вище воріт!
29'
Грисьо завалився у штрафній дуже красиво. Суддя не свистить, а й жовту за симуляцію не показує. При цьому Грисьо в епізоді був у метровому офсайді, хоча й офсайд суддя не запалив. Цікаве суддівство!
27'
Грисьо на газоні. Причому після епізоду, в якому сам порушував правила. Тримається за спину гравець Львова
24'
Габріель завівся, спеціально зачепив суперника, від якого трохи раніше отримав по ногах
22'
Небезпечний момент
А ось і перший момент! Вишневський отримав м'яч, не став нічого вигадувати і дав метрів із 20-ти! Поперечина рятує Львів!
21'
Ось як довели до удару минайці - Булеза на фінті прибрав захисника, скинув під удар Твердохлібу, але у того удар вийшов несильним, без проблем для Рибки.
18'
Чергова висока подача з флангу від гостей - Рибка гучно гукнувши "Я", знімає повітря на виході
16'
Кутовий
Кутовий для Львова - навіть з ударом головою Дитятьєва, але боротьбі вийшло дуже неточно
13'
Пробують із флангів вішати закарпатці, але поки що такі кроси проблем захисникам Львова не приносять
11'
У Львова вимальовувалася контра п'ять у чотири, але пас на загострення виявився неточним
9'
Пройшов закид на Грисьо, але вискочити на ударну форвард Львова не зумів
8'
Спокійно все. Минай намагається шукати підходи, Львів досить впевнено обороняється
5'
Минай трохи активніший, але поки що це лише натяки
3'
Все доволі спокійно у нас поки що. Боротьба у центрі поля. Ось Вишневського зачепили рукою по обличчю у центрі поля
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Минаю: Кемкін, Савченко, Дмитрук, Кравчук, Шишка, Голуб, Колесник, Паламар, Рогозинський
Інфо
Стартовий склад Минаю: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанінов, Булеза, Горін, Вітенчук, Твердохліб, Гечев, Вишневський, Петько
Інфо
Запасні Львова: Юрчук, Ольховський, Ременяк, Есеола, Михайлів Віталій, Михайлів Роман, Никитюк, Мільченко, Бугай, Богунов, Вовкун, Сасовський
Інфо
Стартовий склад Львова: Рибка, Дітятьєв, Фернандес, Траоре, Кузик, Сілва, Алібеков, Антоніо, Бєляєв, Грисьйо, Свржняк
Положення команд у таблиці не найкраще. Львів на останньому місці – 9 очок. Минай – на передостанньому – 14. Тож у битві аутсайдерів перемога життєво необхідна обом командам
Зазначимо, що поєдинок відбудеться у Львові
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00. Головний суддя – Олександр Дердо
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує всім любителям українського футболу текстовий онлайн матчу 16-го туру УПЛ Львів - Минай
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Брага Брага 2 Rio Ave Rio Ave 0 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 0 Реал Реал 0 Завершено 21:45 - Вчора Рома Рома 1 Ювентус Ювентус 0 Завершено 21:45 - Вчора Ренн Ренн 0 Марсель Марсель 1 Завершено 21:00 - Вчора Камбюр Камбюр 4 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1

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Анонс матчу ФК Львів - ФК Минай 06.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 06.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою ФК Минай (Минай):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 06.03.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - ФК Минай можна подивитися 06.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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