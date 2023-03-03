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Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 березня 2023, 13:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
1 - 0
Матч завершено
Колос
Ковалевка
Хід матчу
11' Андрій Богданов
57' Beskorovainyi, Danylo 60' Віталій Вернидуб 64' Андрій Богданов Вийшов: Milko, Vadym 64' Володимир Лисенко Вийшов: Isaienko, Yevhenii 66' Роман Гончаренко 74' Микита Кравченко 77' Сергій Болбат Вийшов: Олег Ільїн 77' Євген Смірний Вийшов: Myakushko, Sergiy 81' Mykytyshyn, Artur Вийшов: Максим Задерака 81' Ustymenko, Denys Вийшов: Роман Дебелко 86' Денис Безбородько Вийшов: Popov, Kiril 90' Yakimets, Volodymyr Вийшов: Андрій Понєдєльнік 90' Tatarkov, Mykyta
Цікаві факти
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 45% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Roman Debelko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 4 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • Mykyta Tatarkov has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 2. Andrii Bogdanov is Kolos Kovalivka's biggest assister (2).
  • Yevhen Banada has more yellow cards (4) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Vadym Milko has collected 6 for Kolos Kovalivka.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 10 in the table with 15 points. Now they are number 6 with 20 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 15% of their matches, Kolos Kovalivka in 17% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 15% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.8 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Петрокуб П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 16:30 Кривбас 2 - 1 Завершено Нефтчі В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:30 Кривбас 5 - 0 Завершено Септемврі В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Актобе Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла П
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Головні події
Yakimets, Volodymyr
Вийшов: Андрій Понєдєльнік
90'
Tatarkov, Mykyta
90'
86'
Денис Безбородько
Вийшов: Popov, Kiril
Mykytyshyn, Artur
Вийшов: Максим Задерака
81'
Ustymenko, Denys
Вийшов: Роман Дебелко
81'
77'
Сергій Болбат
Вийшов: Олег Ільїн
77'
Євген Смірний
Вийшов: Myakushko, Sergiy
74'
Микита Кравченко
66'
Роман Гончаренко
64'
Андрій Богданов
Вийшов: Milko, Vadym
64'
Володимир Лисенко
Вийшов: Isaienko, Yevhenii
ГООЛ! Віталій Вернидуб
60'
Beskorovainyi, Danylo
57'
11'
Андрій Богданов
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
    81
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
    90
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
    81
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
    60
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
    90
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
    57
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
    86
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
    64 11
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
    77
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
    66
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
    74
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
    64
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
    77
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
11
Штрафні
14
13
Фоли
10
6
Удари повз
7
8
Кутові
3
5
Удари в отвір
1
1
Офсайди
1
1
Сейви
5
1
ЖК
3
1
Блоковано ударів
2
Трансляція
Все просто. Колос був кращк у першому таймі, але нічого цікавого зі свого володіння не вичавив. Кривбас додав після перерви і свій шанс після кутового (Вернидуб головою) таки знайшов. При цьому, в час, що залишився, гості так само нічого не придумали. Мабуть, господарі більше заслужили 3 очки
90+5'
Свисток
Та й усе, фінальний свисток! 1:0, мінімальна перемога Кривбасу над Колосом!
90+2'
Заміна
Приходько замість Татаркова – тактична заміна від Вернидуба
90'
Інфо
4 хвилини компенсував суддя до другого тайму
89'
Заміна
Понєдєльник замість Якимця вийшов у господарів
88'
Якісно вбиває час Кривбас, катаючи м'яч
86'
Заміна
Попов замість Безбородька. Остання заміна у гостей
85'
М'якушко пішов на двох суперників, явно просився на фол, впав після контакту, але суддя на цей прийом не купився
82'
Кутовий
І знову кутовий для господарів. Знову повітря виграє 194-сантиметровий Безкоровайний, але пробити концентровано не зуміл
80'
Заміна
Задерака замість Микитишина, Дебелко замість Устименка – ось і перші заміни у Кривбасу
79'
Кутовий
Кутовий для Кривбас - Безкоровайний виграв м'яч, але пас віддати точний не зумів
78'
А Кривбас все ще без замін
77'
Заміна
Ільїн замість Болбата, М'якушко замість Смирного. Такі заміни у Колоса
75'
Жовта картка
А Кравченко отримав жовту. Притримав руками суперника
74'
Ох, атака Кривбасу - два удари, але обидва заблоковані.
73'
А Кривбас підсушує гру досить впевнено. Наче й тримає м'яч, але більше на флангах, у центрі
70'
А от у Колоса поки що не вдається щось вигадати. Не тримається м'яч у ковалівців
68'
Жовта картка
А Гончаренко отримав відкладену жовту, коли намагався зірвати атаку Кривбасу.
67'
Небезпечний момент
Ну що як? Після контри Кривбасу м'яч таки знайшов Микитишина, який з десятка метрів з розвороту не влучив у фактично порожні ворота! Як так можна не забивати?
64'
Заміна
Ісаєнко та Мілько замість Богданова та Лисенка. Подвійна заміна у Колоса
61'
Інфо
І це, до речі, перший гол Вернидуба за Кривбас
60'
Гоооол!!!
Гоооол! Кривбас! Кутовий, навіс, і Вернидуб, вигравши другий поверх, вколотив у сітку! 1:0!
57'
Жовта картка
Безкоровайному за підніжку рефері виписав жовту
56'
Микитишин після проходу лівим флангом пробив після пасу Капіча – але кут гострий, тож без проблем для Волинця
55'
Плелі-плели свою атаку господарі, поки Капіч з хорошої позиції вирішив не бити, а знову віддав пас. Зайвий, як виявилось
52'
На ногу Богданова наступив Микитишин. Андрій на газоні, лікарі на полі
51'
Микитишин увійшов у штрафну Колоса, але Ємець спокійно корпусом відтирає гравця Кривбасу
48'
Небезпечний момент
І ще момент для Колоса! На Лисенка пройшов закид, майже віч-на-віч вийшло, але Володимир довго обробляв м'яч і Сарнавський встиг вискочити і скоротити кут обвстрілу!
47'
Небезпечний момент
Ох, і одразу момент у Колоса! Після проходу флангом пішов навіс, скмдка далі і Кравченко набіг і пробив - ледт не потрапив під дальню штангу!
46'
Інфо
Здається, без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Перший тайм у нас дещо різномасним вийшов. Почали команди досить активно, але к середині тайму просіли. Загалом більше перевагою володів Колос, хоч і господарі не відсиджувалися. З обох сторін були удари, але все кудись не туди. Підтягнути потрібно завершення
45+3'
Свисток
Свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму
45+2'
Небезпечний момент
А ось класно, після флангового проходу пішов пас назад на лінію штрафної на Оріховського, але той пробив трохи вище воріт! Дуже непогано вийшло!
45+1'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
45'
Цікаво! Волинець пішов на вихід і в підкаті за межами штрафної зіграв і в м'яч, і в ноги Устименка. Але суддя не свистить, хоча було схоже на фол
43'
Якось розладналася у нас гра зовсім ближче до кінця тайму
41'
Вернидуб прикурив трохи - скинув назад воротареві так, що Сарнавському довелося якнайшвидше виходити на цей пас
39'
Але все нормально, повертається Павло у гру
38'
Оріховський на газоні. Тримається за коліно. Лікарі Колоса на полі
36'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу – подача на ближню, але розряджають захисники Колоса, хоч і не з першої спроби
35'
Спокійно все останні хвилин 10-15. Напевно, втомилися вже команди
31'
Гравці Колоса апелюють, що Банада зіграв рукою у своій штрафній але суддя дає грати
29'
Хомченовський навісив із флангу – дуже неточно. М'яч звалився з ноги і полетів за ворота Колоса
27'
Дещо заспокоїлася гра, більше в центрі поля, причому м'яч більше контролює Колос
25'
Болбат на швидкості пройшов суперника, увійшов у штрафну, пробив, але Безкоровайний встиг вставити ногу
22'
Хомченовський відповів тим самим - ударом метрів із 20-ти, але також досить неточним
21'
П'ятихвилинка володіння для Колоса, яка завершилася дуже неточним ударом Богданова
19'
Після навісу та скидки Смирний пробив, але встигли заблокувати його постріл захисники Кривбасу
17'
Інфо
3:4 за ударами, 2:0 у створ - така статистика на цю хвилину
16'
Штрафний для Колоса на фланзі пішов навіс, але Гоначаренко активно працює ліктями. Фол в атаці
14'
Татарков метрів із 30-ти пробив - хльостко, але по центру. Волинець на місці
12'
Жовта картка
Богданов відверто прихопив Капіча – перша жовта у матчі
11'
Але Оріховський пробив у стінку – не найкраще виконання
10'
Вернидуб зачепив Лисенка - небезпечний штрафний для господарів
7'
Поле звичайно важкувате. Видно, що гравці "в'язнуть", тому навряд чи ми великі швидкості сьогодні побачимо
6'
А ось гарна атака Кривбасу з виходом на удар Татаркова, але Волинець знову впевнено забирає м'яч. Але підхід хороший
4'
Офсайд
Безбородько в офсайді. Команди пробують грати вперед, але якості поки що сто не вистачає
3'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу - Капіч навісив, але Волинець спокійно грає на виході
2'
Штрафний для Колоса. Пішов навіс у штрафну, але Лисенко та Чоботенко завадили один одному нормально пробити
1'
Свисток
Матч розпочався!
Команди виходять на поле
Інфо
Запасні Колоса: Маханьків, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Ільїн, Попов, Велетень
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець, Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Богданов, Оріховський, Болбат, Смирний, Безбородько, Лисенко
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Опанасенко, Понєдельнік, Рябов, Шевченко, Приходько, Семотюк, Кораблін, Задерака, Карпусь, Дебелко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Якімець, Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков, Банада, Капіч, Татарков, Микитишин, Хомченовський, Устименко
Кривбас на даний момент посідає 8 місце у таблиці з 18 очками. Колос на 6 позиції (20 балів)
Інфо
Судитиме гру Ярослав Козик
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, пройде поєдинок у Кривому Розі.
Друге коло стартує матчем 16-го туру, в якому Кривбас прийме Колос. Саме цей поєдинок UA-Футбол пропонує вашій увазі як текстовий онлайн.
Доброго дня усім! УПЛ нарешті повертається! У повномасштабному варіанті!
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Анонс матчу Кривбас - Колос 03.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 03.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Колос у попередньому футбольному матчі 03.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Колос можна подивитися 03.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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