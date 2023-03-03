Кривбас - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Колос 03.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 03.03.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Колос у попередньому футбольному матчі 03.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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