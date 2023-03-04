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ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 березня 2023, 12:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 2
Оновити
116'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
23' Blanco, Domingo Felipe 30' Mustafaev, Emil
46' Rubchynskyi, Valentyn Вийшов: Ігор Когут 56' Kobzar, Bohdan Вийшов: Олег Кожушко
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
31%
Нічия
34%
СК Дніпро-1
34%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 2 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 12-7 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to SC Dnipro-1 in their last 3 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Tretyakov is FC Oleksandriya's top scorer with 6 goals. Artem Dovbyk has scored 11 times for SC Dnipro-1.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 31% of their matches, SC Dnipro-1 in 41% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 31% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 41%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Oleksandriya.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • SC Dnipro-1 has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 3, SC Dnipro-1 won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 1.6 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.2 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and SC Dnipro-1 is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and SC Dnipro-1 is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 2.25 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 5-2-1.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2020/2021
03.03.2021 - 18:45 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 10:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Алай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено РФШ Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 4 - 1 Завершено Діла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 11:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Пюнік П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено АЕК Н
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Атирау В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Мура В
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Головні події
Kobzar, Bohdan
Вийшов: Олег Кожушко
56'
46'
Rubchynskyi, Valentyn
Вийшов: Ігор Когут
ГООЛ! Mustafaev, Emil
30'
23'
Blanco, Domingo Felipe ГООЛ!
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
31%
Нічия
34%
СК Дніпро-1
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
    56
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
    30
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 13
    Hamache
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
    23
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
    46
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 27
    Hayner
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
5
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
8
2
Кутові
5
9
Штрафні
7
2
Офсайди
5
Фоли
9
2
Удари в отвір
4
3
Сейви
1
Трансляція
60'
Валеф зіграв на виході і навіть не помилився
59'
Поки що пауза пішла на користь гостям
58'
Гоооол!!!
Гооол! Довбик! Вийшов віч-на-віч і спокійно переграв кіпера ударом під стійку! 2:1 для Дніпра-1!
57'
Свисток
Відновився матч!
Інфо
Гра поновиться о 14:05!
57'
Заміна
Кожушко замість Кобзаря вийде в Олександрії з рестартом матчу
Інфо
13:48. Відбій повітряної тривоги у Кіровоградській області!
13:17. У деяких районах Запоріжжя чути вибухи! Залишайтесь у безпеці!
Тривогу оголошено у центральних та південно-східних областях України. Бережіть себе та перебувайте в безпеці
Інфо
Початок повітряної тривоги – 13:16
56'
Небезпечний момент
Повітряна тривога! Матч зупинено!
55'
Заміна
Рубчинський замість Когута вийшов у Дніпра-1
54'
Кутовий
Кутовий для господарів - пішов навіс, але нічого цікавого не вичавили городяни
53'
Все нормально, повертаємось у гру. Нічого цікавого за ці 4 хвилини не сталося
51'
Гра йде, а ми маємо невеликі проблеми з трансляцією
49'
Заміна
А біля Дніпра-1 Когут вийшов замість Рубчинського у перерві
48'
Кутовий
Кутовий для дніпрян. З другої спроби Бланко таки пробив, але просто в руки Шевченка
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
Цікава, але й трохи дивна гра в першому таймі. Дніпро-1 дуже активно розпочав і таки забив свій гол у середині тайму. Після пропущеного Олександрія ожила і Мустафаєв поклав красеня у відповідь. Більше того, захист дніпрян та Валеф почали везти якісь дивні помилки, та щастя Дніпра-1, що Олександрія ними не скористалася. 1:1 до перерви.
45'
Свисток
І все, фінальний свисток! 1:1 у нас після першого тайму!
44'
Небезпечний момент
Боже, що творить Валеф? Не зупинив, не віддав нормально, зрештою, скинув Третьякову, який банально не влучив у напівпорожню рамку!
43'
Дніпро-1 пару хвилин контролював м'яч. Але на своїй половині поля
40'
Піхальонок зі штрафного не перекинув стінку. Не найкращий удар
38'
Небезпечний момент
Ох як, Калитвинцев із флангу мало не закинув за комірець Валефу! Але перекинув й кіпера, й ворота! А епізод цікавий!
35'
Кутовий
Потроху приходить до тями Олександрія! Ось після кутового метушня, але так і не заштовхали м'яч господарі. Хоча ситуація була напружена
33'
Небезпечний момент
І знову шанс для господарів! Мірошниченко зі штрафного перекинув стінку, але трохи не влучив! Сантиметрів забракло!
31'
Гоооол!!!
Ой ой! 1:1! Мустафаєв! Красиво зробив! З флангу увійшов у штрафну, прокинув захисника і м'яко поклав у дальній кут! Краса!
29'
Гуцуляк пробив дуже неточно. Не йде сьогодні в Олексія
28'
А ось і відповідь від Олександрії. Контратака, м'яч довели до Третьякова, який вирішив пробити метрів із 20-ти. А напрошувався пас...
25'
Цікаво, що Дніпро-1 продовжує володіти м'ячем. Щоправда, більше у центрі поля
23'
Гоооол!!!
Гооол! Все-таки забиває Дніпро-1! Бланко змістився з флангу, пробив, і після рикошету м'яч залетів у сітку! 0:1 у нас!
21'
Сарапій пішов у небезпечний підкат у центрі поля. Обійшлося без жовтої
19'
Гуцуляк багатенько помиляється сьогодні у передачах. На нього це не схоже
17'
Поки що гості ведуть гру, у Олександрії нічого попереду не виходить
15'
Небезпечний момент
І знову Довбик! Пробив Артем, але захисники Олександрії знову страхують свого кіпера! Знову небезпечно!
12'
Небезпечний момент
Ох як! Довбик закинув на Гуцуляка у штрафну, але Шевченко вчасно вийшов, там важко було пробити. Хоча міг Артем і сам пробивати!
11'
Зараз гра більше перемістилася до центру поля, нехай і з володінням гостей
8'
Калітвінцев та Рубчинський на газоні. Той варіант, коли ніхто не хотів поступатися
6'
Офсайд
А ось закид між на Кобзаря, який прискорився, але ні, офсайд, офсайд
4'
Кутовий
Дніпряни активно розпочали, пробують одразу взяти ініціативу. Ось подали ще один кутовий
2'
Небезпечний момент
Ох, і одразу момент у Дніпра-1! Після кутового метушня, Сарапій другим темпом пробив, але встигли заблокувати його удар захисники!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Зазначимо, що Артем Довбик відновився після травми та вийде у старті дніпрян
Інфо
Запасні Олександрії: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Цуріков, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Бабогло, Калітвінцев, Третьяков, Мірошниченко, Копіна, Рибалка, Бондаренко, Кобзар, Михайленко, Мустафаєв
Інфо
Запасні Дніпра-1: Рибка, Кінарейкін, Каплієнко, Пасіч, Федорів, Танчик, Назаренко, Підлепенець, Танковський, Когут, Кононов
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Сваток, Хайнер, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Довбик
Дніпро-1 лідирує у турнірній таблиці. Олександрія розташувалася на 5 позиції. Тож буде цікаво
Інфо
Початок поєдинку – 12:00. Головний суддя – Максим Козиряцький
Добрий день всім! 16-й тур УПЛ, матч Олександрія – Дніпро-1 та текстовий онлайн поєдинку від UA-Футбол!
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Коментарі(1)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.03.2023 о 14:02
Это что-то, с 57 минуты никаких событий.
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Анонс матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1 04.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 12:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1 можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 27.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 23.02.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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