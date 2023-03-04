ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 12:00
Історія протистоянь между командами ФК Олександрія (Александрия) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 27.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 23.02.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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