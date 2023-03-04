ФК Олександрія - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Цікава, але й трохи дивна гра в першому таймі. Дніпро-1 дуже активно розпочав і таки забив свій гол у середині тайму. Після пропущеного Олександрія ожила і Мустафаєв поклав красеня у відповідь. Більше того, захист дніпрян та Валеф почали везти якісь дивні помилки, та щастя Дніпра-1, що Олександрія ними не скористалася. 1:1 до перерви.