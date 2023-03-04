Металіст - Рух онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 13:01
Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Рух (Львов):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Металіст у попередньому футбольному матчі 24.08.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Дордой - 24.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Домжале - 04.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Домжале.
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