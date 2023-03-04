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Металіст - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 березня 2023, 13:01 - Металлист
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 1
Оновити
43'
Рух
Львов
Хід матчу
10' Veremiienko, Oleh 17' Юрій Климчук
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
35%
Нічия
26%
Рух
39%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 35% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 12 games.
  • FC Metalist Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 6 goals. Talles has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 9 matches.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 20% of their matches, FC Rukh Lviv in 26% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 20% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 9 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.6 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.02.2023 - 11:30 Металіст 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 15:30 Металіст 3 - 3 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 10:00 Металіст 1 - 3 Завершено Абдиш-Ата П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:30 Металіст 3 - 1 Завершено Тобол В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 17:30 Металіст 2 - 0 Завершено Кедах В
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Останні матчі - Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
04.02.2023 - 12:00 Рух 2 - 3 Завершено Домжале П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Рух 0 - 0 Завершено ДАК 1904 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
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Головні події
17'
Юрій Климчук ГООЛ!
10'
Veremiienko, Oleh
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
35%
Нічия
26%
Рух
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 28
    Michels Valencio, Samuel
    Захисник
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 5
    Veremiienko, Oleh
    Захисник
    10
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
    17
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матчу
1
Удари повз
4
8
Штрафні
5
1
Кутові
4
3
Фоли
8
ЖК
1
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Офсайди
Трансляція
43'
Максим Прядун намагається зачепитися за м'яч, але проти нього захисники грають уважно.
41'
Повільно у першій половині зустрічі грають харків'яни. До такої гри суперники готові.
39'
Таллес пробивав з меж штрафної, але вище воріт. З реалізацією у гостей сьогодні проблеми.
36'
Помилки у перехідній фазі не дозволяють футболістам "Металіста" створювати гостроту в атаці.
33'
Альваренга вирішив з гострого кута пробити в один дотик, але дуже неточно.
30'
Зараз дуже важливо господарям не пропустити більше до перерви. "Рух" грає активно в першому таймі.
28'
Небезпечний момент
Після передачі з флангу пробивав Климчук, але м'яч пролетів повз ворота. Юрій сьогодні дуже активний.
27'
Роботи у Паньківа поки що немає. М'яч у заключній третині поля у харків'ян не тримається.
25'
Альваренга пробивав з-за меж штрафної, але прямо в руки голкіперу. Львів'яни продовжують домінувати.
23'
Небезпечний момент
Таллес віддав на Климчука ,але в останній момент Картушов завадив пробити Климчуку.
22'
У центрі поля гості виграють боротьбу і це їм допомагає швидко виходити в атаку.
19'
Львів'яни після забитого м'яча продовжують атакувати. Харків'яни не можуть знайти свою гру.
17'
Гоооол!!!
Після передачі Мисика у штрафну м'яч отримав Климчук і він з гострого кута влучив у верхній кут.
17'
Харків'яни поки що відчувають проблеми з комбінаційним футболом. У заключній третині поля у них нічого не вдається.
15'
Альваренга подавав зі штрафного, але ніхто з його партнерів до м'яча не дотягнувся.
13'
Складно поки що віддати комусь ігрову перевагу. Команди по черзі володіють м'ячем.
11'
Жовта картка
Попередження отримує Веремієнко.
11'
Багато боротьби у центрі поля, але варто відзначити, що футболісти намагаються при першій можливості швидко виходити в атаку.
8'
Після швидкої атаки пробивав Бойчук, але він влучив у захисника. Львів'яни обрізалися у центрі поля.
7'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Климчук пробивав в один дотик з меж штрафної, але у площину воріт не влучив.
5'
Притула віддавав на Соломона, але він не дотягнувся до м'яча. Перспективна атака завершилася нічим.
4'
На перших хвилинах активніше грають гості, але поки що без моментів.
2'
Климчук грубо зіграв проти Самуеле, але арбітр попередження не продемонстрував йому.
Свисток
Гра розпочалася!
"Рух" (запасні): Герета, Ледвій, Роман, Холод, Слюбик, Притула, Непейпієв, Квасниця, Карабін, Теслюк
Інфо
"Рух" (склад): Паньків - Лях, Веремієнко, Дідик, Мисик, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес, Соломон, Климчук
Інфо
"Металіст" (запасні): Костик, Панасенко, Чайковський, Коркіішко, Рязанцев, Паті, Багачанський
Інфо
"Металіст" (склад): Єрмолов - Романюк, Мизюк, Порох, Картушов - Ралюченко, Чідомере, Самуель - Наумець, Прядун, Бойчук
Інфо
У харків'ян взимку відбулися суттєві зміни. Залишили команду Танковський, Підлепенець, Каплієнко та Федорів. У львів'ян сьогодні також є відчутна втрата, адже через дискваліфікацію гру пропускатиме Олексій Довгий.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 16-го туру УПЛ між "Металістом" та "Рухом". Гра розпочнеться о 13:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Металіст - Рух 05.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст (Харьков) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 13:01

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Рух (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Металіст у попередньому футбольному матчі 24.08.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Рух можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Дордой - 24.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Домжале - 04.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Домжале.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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