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Металіст 1925 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 березня 2023, 14:00 - Арена Львов
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
27%
Нічия
24%
Шахтар
49%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Igor Kurylo has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 3. Lassina Franck Traore is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (3).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 27% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 30% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 27% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.2 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено АГМК В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Лишень П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено Бухара В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Колхеті-1913 Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтар 4 - 4 Завершено Марібор Н
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
27%
Нічия
24%
Шахтар
49%
Трансляція
Інфо
Запасні Металіста 1925: Потімков І., Коваленков, Іванніков, Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Дмитренко, Кравченко, Ігор, Островський
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Сидоренко, Курило, Шершень, Безуглий, Жичиков, Мартинюк, Бичек, Вачіберадзе, Ременюк, Русин, Чирук
Інфо
Запасні Шахтаря: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Тейлор, Фарина, Криськів, Очеретько, Назарина, Петряк, Тоіров, Сікан, Келсі
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Конопля, Бондар, Ракіцький, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Зубков, Судаков, Траоре
Шахтар на другій позиції, відстає від Дніпра-1 на 3бали. Тобто сьогодні, у разі виграшу, гірники вийдуть на перший рядок
Металіст 1925 знаходиться на 8-му місці в таблиці - 19 очок
Зазначимо, що гра пройде у Львові!
Інфо
Матч розпочнеться о 14:00, судитиме гру Олександр Шандор!
Добрий день всім! УПЛ повернулася і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн, мабуть, головного матчу туру, в якому Металіст 1925 прийме Шахтар
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Останні матчі
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Анонс матчу Металіст 1925 - Шахтар 05.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Шахтар (Донецк):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Шахтар можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Олександрія - 27.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти ФК Минай - 28.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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