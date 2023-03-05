Металіст 1925 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Шахтар (Донецк):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Олександрія - 27.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти ФК Минай - 28.02.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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