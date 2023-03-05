Ворскла - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Зоря 05.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.03.2023

Час початку матчу: 13:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 18.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Рига - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рига.

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