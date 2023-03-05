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Ворскла - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 березня 2023, 13:05 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
2 - 0
Оновити
40'
Зоря
Луганск
Хід матчу
5' Seferi Sulejmanov, Taulant 13' Максим Імереков 16' Seferi Sulejmanov, Taulant 27' Buletsa, Sergiy
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
39%
Нічия
24%
Зоря
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk when FC Vorskla Poltava is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 20-15 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 33 meetings, FC Vorskla Poltava have won 10 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 11 times. The goal difference is 38-35 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 6 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 4 goals. Igor Kyryukhantsev has scored 5 times for FC Zorya Lugansk.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Igor Kyryukhantsev is FC Zorya Lugansk's biggest assister (3).
  • Oleksandr Sklyar has more yellow cards (5) than any other player at FC Vorskla Poltava. Maksym Imerekov has collected 4 for FC Zorya Lugansk.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 3 in the table with 31 points. Now they are number 9 with 18 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 27% of their matches, FC Zorya Lugansk in 22% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 27% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.3 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.45 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
8
Перемог
25
Ігор
9
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
08.11.2020 - 19:30 Зоря 0 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 18:30 Ворскла 3 - 2 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 14:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Вележ Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ЛКС Н
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Останні матчі - Зоря
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 10:00 Зоря 1 - 4 Завершено Норшелланн П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Горсенс Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Академія Пандєва В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 10:00 Зоря 1 - 2 Завершено Арда П
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Головні події
27'
Buletsa, Sergiy
ГООЛ! Seferi Sulejmanov, Taulant
16'
13'
Максим Імереков
ГООЛ! Seferi Sulejmanov, Taulant
5'
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
39%
Нічия
24%
Зоря
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Ramires, Lucas
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
    16 5
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 22
    Lopes, Ricardo
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
    13
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    27
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 17
    Nahnoinyi, Denys
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
11
Штрафні
6
1
Офсайди
3
1
Сейви
1
5
Фоли
8
1
ЖК
3
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари повз
3
2
Кутові
Трансляція
40'
34'
Небезпечний момент
Русин стріляв до карного, м'яч зачепив захисника і влучив у хрестовину воріт Ісенко.
33'
Жовта картка
Скляр грубо зустрів свого суперника в центрі поля.
31'
Офсайд
Відмінна передача з глибини пройшла на Русина, що призвело у підсумку до забитого м'яча. От тільки в Назарія був офсайд.
28'
Юрченко непогано виконав подачу зі штрафного, але Імереков зняв другий поверх.
27'
Жовта картка
Булеца прийняв суперника на стегно, зірвавши контратаку.
21'
Жовта картка
Патрік ван Леувен також завівся.
20'
Жовта картка
Імереков отримав попередження за розмови з суддею.
20'
Небезпечний момент
Антюх м'яко навісив, Булеца скинув на Нагнойного, а той вдарив по воротах і за інерцією зачепив Ісенка. Вимагав пенальті форвард Зорі, але арбітр усе правильно розсудив. Не було фолу з боку воротаря.
16'
Гоооол!!!
Ворскла подвоює перевагу! Сефері розвів м'яч і воротаря по різних кутах.
15'
Небезпечний момент
Арановський призначає пенальті у ворота Зорі! Сапутін ногами влетів у Степанюка вже після того, як нападник Ворскли пробив по воротах. Складне рішення, але підстави для одинадцятиметрового були.
14'
Подача Юрченка зі штрафного пішла в руки Сапутіну, контратака Зорі теж не вийшла. Булеца задумав непоганий пас, але виконати не зміг.
13'
Жовта картка
Вантух не за правилами зупинив Пердуту. Мабуть, надто жорстке рішення в цьому епізоді прийняв арбітр.
8'
Чудово розіграли полтавці, але Сапутін не дозволив Лопесу віддати останній пас на Сефері.
5'
Гоооол!!!
Ворскла відкриває рахунок! Сефері протиснув Бутко і в дотик пробив у дальній кут.
2'
Ісенко невпевнено вийшов із воріт, Мишньов ледь не скористався помилкою кіпера Ворскли.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Євген Арановський.
Запасні: Домолега (в), Крупський, Кулаковський, Нестеренко, Хрипчук, Черниш, Яворський.
Інфо
Стартовий склад Ворскли (4-2-3-1): Ісенко — Скляр, Чеснаков (к), Лукас, Пердута — Юрченко, Павлюк — Сефері, Степанюк, Феліпе — Лопес. Головний тренер — Віктор Скрипник.
Запасні: Жилкін (в), Кучерук (в), Бурда, Герреро, Гулько, Дришлюк, Погорілий, Полегенько, Сміян, Снурніцин, Хахльов, Хлань.
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-2-3-1): Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков (к), Бутко — Бражко, Мишньов — Русин, Булеца, Антюх — Нагнойний. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
Скрипник проти колишньої команди. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру УПЛ Ворскла — Зоря.
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Коментарі(1)
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vismut (Запорожье)
05.03.2023 о 11:33
Зарей нужней в борьбе за топ. А Полтава вс' равно не вілетит.)
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Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 2 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 0 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 3 Шарлотт Шарлотт 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Даллас Даллас 3 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 1

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Анонс матчу Ворскла - Зоря 05.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 13:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Зоря можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 18.02.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Рига - 17.02.2023, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Рига.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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