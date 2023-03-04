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Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 березня 2023, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
-
Оновити
0'
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
36%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 5 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 14-2 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 12 meetings, Arsenal FC have won 9 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 1 times. The goal difference is 28-10 in favour of Arsenal FC.
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 32% of their goals between the minutes 16-30?
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 5 encounters.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 7 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 9-2-1.
  • Bukayo Saka has more yellow cards (5) than any other player at Arsenal FC. Adam Smith has collected 8 for AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC wins 1st half in 46% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Arsenal FC wins 46% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 3 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, AFC Bournemouth won 0, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and AFC Bournemouth is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.39 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 9. Dominic Solanke is AFC Bournemouth's biggest assister (5).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
9
Перемог
12
Ігор
1
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
06.10.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
06.10.2019 - 15:45 Арсенал 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Новини команд
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
32%
Нічия
36%
Борнмут
32%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
21
Vieira, Fabio
5
Partey, Thomas
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
17
Saka, Bukayo
13
Нето
15
Smith, Adam
6
Mepham, Chris
3
Джек Стівенс
25
Senesi, Marcos
33
Zemura, Jordan
28
Ouattara, Dango
14
Rothwell, Joe
29
Billing, Philip
24
Semenyo, Antoine
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 28
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 14
    Rothwell, Joe
    Півзахисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 3
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 13
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Гари О'Нил
Трансляція
Український захисник гостей Ілля Забарний досі відновлюється від травми і не зіграє сьогодні. Він лише нещодавно повернувся до тренувань.
Борнмут: Нето - Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура - Уаттара, Ротвелл, Біллінг, Семеніо - Соланке.
Арсенал: Едегор - Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко - Едегор, Партей, Вієйра - Сака, Троссард, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головний арбітр: Кріс Кавана.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 26-го туру АПЛ, у якому Арсенал зіграє проти Борнмута.
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Анонс матчу Арсенал - Борнмут 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення Борнмут та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Борнмут можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Борнмут, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 01.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Прошедший матч команди Борнмут був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Борнмут онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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