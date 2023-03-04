Арсенал - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Борнмут 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення Борнмут та Арсенал у попередньому футбольному матчі 20.08.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Евертон - 01.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)

Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Прошедший матч команди Борнмут був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 25.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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