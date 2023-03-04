Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ньюкасл 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ньюкасл та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брістоль Сіті - 28.02.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)

Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Предыдущий матч команди Ньюкасл був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 26.02.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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