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Манчестер Сіті - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 березня 2023, 14:30 - Этихад
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
37%
Ньюкасл
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Newcastle United is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 17 times, there have been 4 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 57-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 48 meetings, Manchester City have won 29 times, there have been 10 draws while Newcastle United have won 9 times. The goal difference is 97-45 in favour of Manchester City.
  • Newcastle United's last away win against Manchester City was in 2014.
  • Last season Manchester City won both games against Newcastle United (5-0 at home and 4-0 away).
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Newcastle United scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester City have won 5 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Newcastle United in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 10-1-1.
  • Newcastle United's away record this season: 4-6-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 27 goals. Miguel Almiron has scored 10 times for Newcastle United.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 12. Kieran Trippier is Newcastle United's biggest assister (4).
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, Newcastle United in 35% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, Newcastle United wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Newcastle United won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 3.6 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Newcastle United is 4.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Newcastle United is 2.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 3.03 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United haven't won in their last 4 games.
  • Newcastle United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
18
Перемог
22
Ігор
1
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 18:30 Ньюкасл 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
08.05.2022 - 18:30 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 22:00 Брістоль Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Саутгемптон В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
35%
Нічия
37%
Ньюкасл
29%
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Саймон Гупер.
Запасні: Ортега (в), Альварес, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер, Сілва, Стоунс, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Вокер — Гріліш, Гюндоган (к), де Брюйне, Фоден — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Дубравка (в), Андерсон, Віллок, Ісак, Манкільйо, Мерфі, Рітчі, Сен-Максімен, Таргетт.
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла (4-3-3): Поуп — Берн, Ботман, Ласселс (к), Тріпп'єр — Жоелінтон, Гімарайнш, Лонгстафф — Гордон, Вілсон, Альмірон. Головний тренер — Едді Гау.
«Містяни» відстали від Арсенала на 5 очок, але продовжують гонитву за лідером. Ньюкасл випав із зони Ліги чемпіонів, тому що зіграв менше матчів, ніж конкуренти.
Дербі арабських грошей. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 26-го туру АПЛ Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед.
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Останні матчі
Завершено 23:15 - Вчора Бенфіка Бенфіка 2 Famalicao Famalicao 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 0 Кадіс Кадіс 0 Завершено 22:00 - Вчора Ніцца Ніцца 1 Осер Осер 1 Завершено 22:00 - Вчора Халл Сіті Халл Сіті 2 Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 0 Завершено 21:45 - Вчора Наполі Наполі 0 Лаціо Лаціо 1

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ньюкасл 04.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ньюкасл та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 21.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ньюкасл можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брістоль Сіті - 28.02.2023, у рамках турнира Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Предыдущий матч команди Ньюкасл був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 26.02.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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