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СК Дніпро-1 - Мура онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 02 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
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7'
Мура
Мурск-Собота
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
30%
Мура
33%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Сутьєска Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 11:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 10:30 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Ракув П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 3 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Мура
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Мура 0 - 0 Завершено Сент-Патрікс Н
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 21:45 Сент-Патрікс 1 - 1 Завершено Мура Н
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 21:00 Мура 2 - 1 Завершено Сфинтул Георге В
Ліга конференцій 2022/2023
07.07.2022 - 20:00 Сфинтул Георге 1 - 2 Завершено Мура В
Ліга конференцій 2021/2022
09.12.2021 - 22:00 Вітесс 3 - 1 Завершено Мура П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
30%
Мура
33%
Трансляція
2'
Кутовий
Кутовий для Мури. Пішла подача на дальню стійку, хтось із гравців словенської команди навіть завдав удару, але повз рамку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Мура (старт): Міхелак, Ціпот, Морріс, Бегановіч, Пучко, Коус, Тріпі, Злічіч, Петкович, Даку, Шабанхаксхай.
Інфо
Мура (запас): Радуха, Садріу, Кузміч, Бркіч, Шролер, Шаріч.
Інфо
Дніпро-1 (старт): Кінайрекін, Хайнер, Адамюк, Сарапій, Підлепенець, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Танчик, Пеглоу, Довбик
Інфо
Дніпро-1 (запас): Рибак, Валеф - Пасіч, Горбунов, Гомес, Кононов, Сваток, Танковський, Бланко, Назаренко. Когут.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн чергового спарингу Дніпра-1. Сьогодні лідер УПЛ зустрінеться словенською Мурою.
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Мура 02.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Мура (Мурск-Собота) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 02.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Сутьєска - 29.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мура (Мурск-Собота)
Країна: Словения

команди Мура був зіграний проти Сент-Патрікс - 28.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Мура онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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