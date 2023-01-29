СК Дніпро-1 - Мура онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Мура 02.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Мура (Мурск-Собота) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 02.02.2023

Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Сутьєска - 29.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Мура (Мурск-Собота)

Країна: Словения



команди Мура був зіграний проти Сент-Патрікс - 28.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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