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Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 березня 2023, 17:15 - Камп Ноу
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
42'
Валенсія
Валенсия
Хід матчу
16' Raphinha
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
40%
Валенсія
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Valencia CF when FC Barcelona is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Valencia CF is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 19 times, there have been 8 draws while Valencia CF have won 6 times. The goal difference is 81-42 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 68 meetings, FC Barcelona have won 36 times, there have been 18 draws while Valencia CF have won 14 times. The goal difference is 138-82 in favour of FC Barcelona.
  • Valencia CF's last away win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season FC Barcelona won both games against Valencia CF (3-1 at home and 4-1 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • In LaLiga, Valencia CF have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Valencia CF have lost 4 away matches in a row.
  • Valencia CF haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Valencia CF in their last 7 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 5 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 9-2-0.
  • Valencia CF's away record this season: 1-3-7.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 15 goals. Edinson Cavani has scored 5 times for Valencia CF.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 5. Hugo Guillamon is Valencia CF's biggest assister (4).
  • A year ago, Valencia CF were number 11 in the table with 30 points. Now they are number 18 with 23 points.
  • FC Barcelona wins 1st half in 51% of their matches, Valencia CF in 30% of their matches.
  • FC Barcelona wins 51% of halftimes, Valencia CF wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Valencia CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Valencia CF won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.6 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2.07 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
17
Перемог
28
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсія 1 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсія 2 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.02.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Raphinha
16'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
40%
Валенсія
30%
Склади команд
22
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
20
Серхi Роберто
25
Fati, Ansu
11
Torres, Ferran
22
Raphinha
25
Mamardashvili, Giorgi
2
Correia, Thierry
24
Comert, Eray
22
Ozkacar, Cenk
21
Vazquez, Jesus
20
Дімітрі Фулк'є
15
Guillamon, Hugo
14
Moriba, Ilaix
21
Almeida, Andre
19
Duro, Hugo
16
Lino
Стартовий склад
  • 25
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
    16
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 21
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 19
    Duro, Hugo
  • 16
    Lino
    Форвард
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 15
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 14
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 2
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 24
    Comert, Eray
  • 22
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Рубен Бараха
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
4
Штрафні
2
3
Кутові
1
Фоли
4
64%
Володіння м'ячем
36%
2
Блоковано ударів
1
Офсайди
Трансляція
39'
Небезпечний момент
Тер Штеген ледь не привіз гол у власні ворота! Помилився під пресингом німець, але Ліно не покарав.
34'
Небезпечний момент
Васкес подав до карного, а Коррейя головою пробив у правий кут. Міг забивати португалець, оскільки тер Штеген не встигав зреагувати.
32'
Торрес різко змістився з флангу в центр і закручував у дальній нижній кут. Мамардашвілі на місці.
31'
Барса трохи знизила оберти, тримають м'яч в районі центрального кола каталонці
24'
Бальде протягнув м'яч по діагоналі та залишив Рафіньї. Бразилець крутив у дальній, поруч зі штангою.
22'
Гарна позиція для штрафного була, але Рафінья не перебив стінку.
18'
Рафінья вивів Фаті на удар, але Ансу своїм шансом не скористався. Прямо в руки Мамардашвілі пробив.
16'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Барселона! Бускетс віддав видатний пас верхом, а Рафінья випередив воротаря та головою надіслав м'яч у сітку.
10'
Ліно чудово відпрацював в обороні, заблокувавши підключення Кунде флангом.
7'
Де Йонг пробив з-за меж карного. Мамардашвілі впевнено забрав м'яч до рук.
5'
Ліно з м'ячем увійшов до карного та пробив по воротах. Дуже слабко та прямо в руки тер Штегену.
4'
Хаві спостерігає за грою своєї команди с трибун, він сьогодні дискваліфікований.
1'
Свисток
Матч розпочався.
3'
Барселона очікувано розпочинає з контролю м'яча.
Інфо
Суддя в полі — Хав'єр Альберола Рохас.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Педрола, Торре, Аларкон, Алонсо, Альба, Гарсія, Кессьє.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген — Бальде, Крістенсен, Кунде, Араухо — де Йонг, Бускетс (к), Роберто — Фаті, Торрес, Рафінья. Виконуючий обов'язки головного тренера — Оскар Ернандес.
Запасні: Еррерін (в), Ріверо (в), Морено, Ірансо, Діакабі, Домінгес, Кастільєхо, Клюйверт, Москера, Муса, Перес.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Васкес, Озкачар, Джемерт, Коррейя (к) — Моріба, Гільямон, Фулькьє — Ліно, Дуро, Алмейда. Головний тренер — Рубен Бараха.
Лідер проти команди із зони вильоту. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 24-го раунду Ла Ліги між Барселоною та Валенсією.
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Анонс матчу "Барселона" - "Валенсія" 05.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія" можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 02.03.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Воро

Предыдущий поединок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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