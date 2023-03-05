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Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 березня 2023, 22:00 - Бенито Вильямарин
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
38%
Нічия
33%
Реал
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid when Real Betis Seville is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Betis Seville and Real Madrid is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Real Betis Seville playing at home, Real Betis Seville have won 6 times, there have been 8 draws while Real Madrid have won 12 times. The goal difference is 45-29 in favour of Real Madrid.
  • During the last 54 meetings, Real Betis Seville have won 11 times, there have been 16 draws while Real Madrid have won 27 times. The goal difference is 92-52 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 0-1 (Real Betis Seville at home) and 0-0 (Real Madrid at home).
  • Real Betis Seville have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Betis Seville scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 3% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Betis Seville have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Real Betis Seville haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 9-0-3.
  • Borja Iglesias is Real Betis Seville's top scorer with 10 goals. Karim Benzema has scored 11 times for Real Madrid.
  • Borja Iglesias has assisted the most goals for Real Betis Seville with 4. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (5).
  • Guido Rodriguez has more yellow cards (5) than any other player at Real Betis Seville. Vinicius Junior has collected 6 for Real Madrid.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 27% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 27% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Betis Seville.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville wins 0% of OT, Real Madrid wins 50%.
  • Real Betis Seville scores 0.5 goals in overtime and Real Madrid scores 1 goals (on average).
  • In OT Real Betis Seville scores 0.5 goals and Real Madrid scores 1 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1 goals on average.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Betis Seville won 0, Real Madrid won 3, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Betis Seville scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Real Betis Seville (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Betis Seville and Real Madrid is 1.
  • Real Betis Seville scores 1.6 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.21 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
4
Перемог
21
Ігор
12
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
28.08.2021 - 23:00 Бетіс 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Ельче 2 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 17:15 Бетіс 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 17:15 Альмерія 2 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 22:00 Бетіс 3 - 4 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Бетіс 1 - 2 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Реал 4 - 0 Завершено Ельче В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
38%
Нічия
33%
Реал
29%
Трансляція
Інфо
Перед цим матчем Реал іде на другій позиції, а Бетіс посідає п'яте місце. Між двома командами розрив нв 10 очок.
Реал: Куртуа - Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга - Вальверде, Чуамені, Кроос - Родріго, Бензема, Вінісіус.
Бетіс: Браво - Сабалі, Песселья, Луїз Феліпе, Міранда - Родрігес, Карвалью - Родрі, Перес, Руїбаль - Іглесіас.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 24-го туру чемпіонату Іспанії, у якому Бетіс зіграє проти Реала.
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Анонс матчу Бетіс - Реал 05.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - Реал можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Бетіс - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий матч команди Бетіс був зіграний проти Ельче - 24.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 02.03.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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