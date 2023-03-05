Бетіс - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - Реал 05.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 05.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бетіс (Севилья) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Бетіс у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Предыдущий матч команди Бетіс був зіграний проти Ельче - 24.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 02.03.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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