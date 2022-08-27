Рома - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - "Ювентус" 05.03.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 05.03.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти Кремонезе - 28.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кремонезе.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)

Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Торіно - 28.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

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