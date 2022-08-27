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Рома - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 05 березня 2023, 21:45 - Олимпийский стадион
Головний суддя: Фабио Марешка
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
3'
Ювентус
Турин
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
32%
Ювентус
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Juventus Turin is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 9 times, there have been 11 draws while Juventus Turin have won 10 times. The goal difference is 39-38 in favour of AS Roma.
  • During the last 65 meetings, AS Roma have won 15 times, there have been 19 draws while Juventus Turin have won 31 times. The goal difference is 101-71 in favour of Juventus Turin.
  • Last season Juventus Turin won both games against AS Roma (1-0 at home and 4-3 away).
  • In Serie A, AS Roma have 4 successive home wins.
  • Juventus Turin have a winning streak of 4 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Juventus Turin scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • AS Roma have won 3 home matches in a row.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 7 games.
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches away from home.
  • AS Roma haven't scored in 3 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 3 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • Paulo Dybala is AS Roma's top scorer with 8 goals. Dusan Vlahovic has scored 8 times for Juventus Turin.
  • Paulo Dybala has assisted the most goals for AS Roma with 6. Filip Kostic is Juventus Turin's biggest assister (6).
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 38% of their matches, Juventus Turin in 40% of their matches.
  • AS Roma wins 38% of halftimes, Juventus Turin wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 0, Juventus Turin won 3, 2 draws.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 0 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • AS Roma scores 1.2 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 2 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Juventus Turin is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Juventus Turin is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AS Roma scores 1.61 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than AS Roma.
  • Did you know that Juventus Turin scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Рома
6
Перемог
26
Ігор
14
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Рома 3 - 4 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.02.2021 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 19:30 Кремонезе 2 - 1 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Рома 2 - 0 Завершено Зальцбург В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Зальцбург 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 19:00 Лечче 1 - 1 Завершено Рома Н
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Нант 0 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 19:00 Спеція 0 - 2 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фіорентина В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
32%
Ювентус
36%
Трансляція
1'
Перша передача Роми до лівого флангу атаки була невдалою.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ювентус іде сьомим із 15 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками — 35 очок через -15 балів штрафу.
Інфо
Рома йде п'ятою з 13 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 44 очки.
Запасні: Бур, Свілар, Челік, Льоренте, Кумбулла, Карсдорп, Камара, Бове, Абрагам, Ель Шаараві, Вольпато, Белотті.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевські, Крістанте, Матич, Спінаццола — Вейналдум, Пеллегріні — Дібала.
Запасні: Пінсольо, Перін, Гатті, Бонуччі, Ругані, Погба, Мілік, Міретті, Паредес, Барренечеа, К’єза, Кін, Суле, Ілінг.
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Влахович.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фабіо Мареска (Неаполь, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 25-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та туринський Ювентус.
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Останні матчі
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Анонс матчу Рома - "Ювентус" 05.03.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рома (Рим) та командою "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ювентус" та Рома у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Ювентус" можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команди Рома був зіграний проти Кремонезе - 28.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кремонезе.

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Торіно - 28.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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