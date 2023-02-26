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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 26 лютого 2023, 18:30
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
24'
Ньюкасл
Ньюкасл
Хід матчу
9' Dalot, Diogo
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
41%
Ньюкасл
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Newcastle United is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 19 times, there have been 9 draws while Newcastle United have won 1 times. The goal difference is 65-22 in favour of Manchester United.
  • During the last 57 meetings, Manchester United have won 34 times, there have been 16 draws while Newcastle United have won 7 times. The goal difference is 119-57 in favour of Manchester United.
  • Newcastle United's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Manchester United haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester United have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 40% of their matches, Newcastle United in 36% of their matches.
  • Manchester United wins 40% of halftimes, Newcastle United wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Newcastle United won 0, 2 draws.
  • Manchester United scores 2.4 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Newcastle United is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Newcastle United is 1.2.
  • Manchester United scores 2.06 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
22
Ігор
4
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.10.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2020/2021
21.02.2021 - 21:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Лідс Юнайтед Н
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
31.01.2023 - 22:00 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
24.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ньюкасл В
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Новини команд
Головні події
Dalot, Diogo
9'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
30%
Нічия
41%
Ньюкасл
30%
Склади команд
1
De Gea, David
23
Shaw, Luke
25
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
17
Fred
11
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
21
Antony
27
Weghorst, Wout
18
Лоріс Каріус
12
Кіран Тріпп'єр
22
Schar, Fabian
14
Botman Sven
33
Деніел Берн
36
Longstaff, Sean
39
Guimaraes, Bruno
7
Joelinton
24
Almiron, Miguel
24
Wilson, Callum
10
Saint-Maximin, Allan
Стартовий склад
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
    9
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 24
    Almiron, Miguel
    Півзахисник
  • 24
    Wilson, Callum
    Форвард
  • 10
    Saint-Maximin, Allan
    Форвард
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 39
    Guimaraes, Bruno
    Півзахисник
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 12
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
  • 22
    Schar, Fabian
  • 14
    Botman Sven
  • 33
    Деніел Берн
    Захисник
  • 18
    Лоріс Каріус
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Эдди Хау
Статистика матчу
59%
Володіння м'ячем
41%
1
Штрафні
3
1
Кутові
3
Фоли
1
1
ЖК
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
18'
Каземіро класно зіграв у відборі на чужій половині поля, але далі його передачу на хід партнеру перехопили.
16'
Рашфорд отримав на вістрі атаки передачу від де Хеа, але зажував м'яч. Атаку другим темпом вдалося завершити ударом. Антоні з-за меж штрафного пробив в зону Каріуса - німець у руки взяв круглого.
15'
Далот прострілив у центр штрафного, але Вегхорст не встиг до м'яча.
13'
Вегхорст виборов м'яч на вістрі у боротьбі з кількома захисниками і зміг пробити. Круглий пострибав у руки Каріусу.
9'
Жовта картка
Поки Ньюкасл більше контролює м'яч і краще вибігає в атаки. Далот в одному із наступів "сорок" збив Сен-Максімена і отримав жовту.
7'
Знову Сен-Максімен просувався лівим флангом, але Далот у підкаті вибив м'яч.
6'
Сен-Максімен з Альміроном намагалися на лівому фланзі атаки щось створити, однак номінальні господарі відібрали м'яч. Фред зробив це ціною ушкодження, але до гри повернутися вже готовий.
2'
Рашфорд прорвався лівим флангом, віддавав у центр на партнерів, однак Ботман виніс м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Головним арбітром уього поєдинку призначений Девід Кут.
Запасні гостей: Гіллеспі, Рітчі, Таргетт, Мерфі, Манкільйо, Андерсон, Віллок, Ісак, Ласселс.
Ньюкасл: Каріус - Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Жоелінтон, Гімараеш - Альмірон, Вілсон, Сен-Максімен.
Запасні господарів: Хітон, Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Маласія, Мактоміней, Забітцер, Санчо, Гарначо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Мартінес, Шоу - Фред, Каземіро - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Для "сорок" це буде перший фінальний матч Кубка ліги за 47 років. "Манкуніанці" грали у вирішальному поєдинку за цей трофей шість років тому.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляціяю матчу фіналу Кубка англійської футбольної ліги, у якому зіграють два "Юнайтеди": Манчестер проти Ньюкасла.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл 26.02.2023, Кубок англійської ліги

Поединок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок англійської ліги 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 26.02.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Ньюкасл у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Эдди Хау розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл можна подивитися 26.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Барселона" - 23.02.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Ньюкасл (Ньюкасл)
Рік заснування Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Прошедший матч команди Ньюкасл був зіграний проти "Ліверпуль" - 18.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Ньюкасл онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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