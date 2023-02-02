СК Дніпро-1 - Атирау онлайн трансляція матчу

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Атирау (Атырау) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .
Дата проведення матчу: 03.02.2023
Час початку матчу: 16:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Мура - 02.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Атирау (Атырау)
Рік заснування Атырау (Атырау): 1980
Країна: Казахстан
команди Атирау був зіграний проти Ворскла - 12.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Атирау.
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