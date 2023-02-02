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СК Дніпро-1 - Атирау онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 03 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
1 - 0
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71'
Атирау
Атырау
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
42%
Нічия
27%
Атирау
30%
Останні матчі - СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Мура В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Сутьєска Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.01.2023 - 11:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Пюнік В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 10:30 СК Дніпро-1 1 - 3 Завершено Ракув П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Pakhtakor Tashkent В
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Останні матчі - Атирау
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Атирау В
Клубні товариські матчі 2019
14.01.2019 - 16:00 Ростов 1 - 0 Завершено Атирау П
Контрольные матчи сборной 2017/2018
02.02.2018 - 16:00 Чорноморець 3 - 1 Завершено Атирау П
Контрольные матчи сборной 2016/2017
15.02.2017 - 16:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Атирау П
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Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
42%
Нічия
27%
Атирау
30%
Трансляція
70'
Кутовий
Після передачі з лівого флангу пробивав Сваток, але вище воріт.
67'
Команди по черзі володіють м'ячем, але основна боротьба йде в центрі поля зараз.
64'
Офсайд
Горбунов зіграв не уважно і опинився поза грою.
62'
Небезпечний момент
Після удару гравця "Атирау" у ближній кут довелося вступати у гру Валефу.
59'
Аміртаєв пробив з-за меж штрафної, але повз ворота.
58'
Після перерви набагато цікавіше в атаці почали грати українці. Суперник дає більше вільних зон для швидких атак.
55'
Небезпечний момент
Після передачі Танчика забив Назаренко, але Олександр був поза грою.
52'
Після забитого м'ячі українці продовжують грати першим номером.
49'
Гоооол!!!
Дніпряни відкривають рахунок. Після передачі Танчика забиває Ігор Когут - 1:0.
48'
Сергій Горбунов наважився не удар, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.
46'
Заміна
Замість Рибака вишов Валеф, а Кононова змінив Пасіч.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першому таймі вся основна боротьба йшла в центрі поля. Представники чемпіонату Казахстану організовано захищалися, а українці не змогли нав'язати свою гру. Не вистачало руху м'яча у центрі поля, хоча наприкінці тайму підопічні Кучера додали.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
41'
Активізувалися українці наприкінці тайму. Зараз дуже непросто футболістам "Атирау" захищатися.
39'
Удар Когута заблокував захисник. М'яч летів у площину воріт.
37'
Володимир Танчик опинився на газоні, але арбітр у цьому епізоді не побачив порушення правил.
34'
Варто віддати належне представникам чемпіонату Казахстану, але не дають українцям вільних зон для своїх атак.
31'
З ударом Підлепенця впорався голкіпер. Занадто слабко пробив гравець української команди.
29'
Підлепенець проривався правим флангом, але віддати точну передачу так і не зміг. Перспективна атака завершилася нічим.
27'
Контроль м'яча поки що не приносить жодного зиску підопічним Кучера.
24'
Жовта картка
Попередження отримує Набіханов.
22'
Дуже багато помиляються футболісти у простих ситуаціях, і це не може не впливати на якість гри.
19'
Володимир Танчик в якості нападника не вражає поки, але на такий експеримент пішов Олександр Кучер.
16'
Небезпечний момент
Відповідь від "Дніпра-1". Назаренко з вигідної позиції пробив повз ворота.
14'
Аміртаєв увійшов до штрафної, але в останній момент його удар заблокував Сваток.
12'
У нас поки що повільний темп матчу. "Атирау" грає в п'ять захисників, а в українців з позиційним футболом проблеми.
9'
Розхитати оборону "Атирау" українцям поки не вдається. Не вистачає швидкості і нестандартних дій.
6'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Довелося вступати у гру Владиславу Рибаку після того, як захисники прогавили гравця "Атираю" у власній штрафній.
5'
Дніпряни перепасовуються у центрі поля, але просунутися вперед не можуть.
3'
Укранці на перших хвилинах намагаються взяти м'яч під свій контроль, але поки що в підопічних Кучера мало що виходить.
Інфо
"Дніпро-1" сьогодні вперше грає у білому комплекті форми.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): 12.Кінарейкін, 93.Валеф, 4.Хайнер, 3.Адамюк, 5.Сарапій, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 24.Пасіч, 7.Довбик.
Інфо
"Дніпро-1" (стартовий склад): 1.Рибак, 2.Кононов, 39. Сваток (кап), 13.Гомес, 20.Горбунов, 6.Танковський, 22.Рубчинський, 25.Когут, 15.Підлепенець, 29.Назаренко, 34.Танчик
Інфо
Раніше спортклубівці чотири рази проводили контрольні матчі із представниками Казахстану: "Акжаїк" (Уральськ) – 3:2, "Тобол" (Костанай) – 1:0, "Жетису" (Талдикурган) – 1:1, "Кайрат" (Алмати) – 2:4.
Інфо
У минулому чемпіонаті "Атирау" посів 11 місце з 14 команд (7 перемог, 8 нічиїх, 11 поразок, м’ячі 30-39).
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Дніпром-1" та "Атирау". Гра розпочнеться о 16:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Атирау 03.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Атирау (Атырау) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 03.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Атирау можна подивитися 03.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Атирау, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Мура - 02.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Атирау (Атырау)
Рік заснування Атырау (Атырау): 1980
Країна: Казахстан

команди Атирау був зіграний проти Ворскла - 12.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Атирау.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Атирау онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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