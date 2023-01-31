  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Уніря Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Уніря онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 03 лютого 2023, 16:10
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
4 - 0
Оновити
61'
Уніря
Деж
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
48%
Нічия
24%
Уніря
28%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 15:35 Динамо 2 - 2 Завершено Аустрія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.01.2023 - 16:05 Динамо 0 - 4 Завершено Рапід П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Останні матчі - Уніря
Клубні товариські матчі 2019/2020
12.02.2020 - 11:00 Universitatea Cluj 3 - 0 Завершено Уніря П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
48%
Нічия
24%
Уніря
28%
Трансляція
52'
Мало подій на початку тайму, в основному команди змагаються у центрі поля.
46'
Заміна
Склад Динамо на другу половину гри: Моргун — Дубінчак, Сирота, Попов, Караваєв — Лонвейк, Андрієвський, Шепелєв — Діалло, Супряга, Волошин.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Веселий перший тайм. Динамо роззабивалося у матчі проти друголігової Унірі.
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Небезпечний момент
Беніто створив момент для Кабаєва, але Владислав не зміг його реалізувати. Голкіпер прийняв на себе потужний удар вінгера Динамо.
43'
Царенко підхопив м'яч у карному і другим дотиком пробив у дальній кут. Райлян потягнув.
39'
Заміна
Керекі отримав попередження і був замінений. Зовсім невдалий спаринг для Унірі.
34'
Небезпечний момент
Тимчик уже викочував Ванату на порожні ворота, але захисник встиг зіграти на перехопленні. Румун зарядив м'яч у поперечину і той відлетів у поле.
32'
Гоооол!!!
Четвертий! Царенко і Ванат змусили суперника помилитися, в результаті чого Владислав опинився на ударній позиції та поклав м'яч точно в кут.
25'
Гоооол!!!
Розгром на 25 хвилині! Тимчик опинився на позиції центрального нападника та головою замкнув ювелірний пас Яцика з глибини.
24'
Жовта картка
Капітан Унірі вчергове грубо зіграв проти молодого Царенка.
20'
Гравець Унірі завдав удару по воротах суперника, скориставшись подачею з кутового. М'яч пройшов поруч із ближньою стійкою.
18'
Незважаючи на товариський статус матчу, обидві команди грають досить жорстко. Медики вже декілька разів з'являлися на полі.
13'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу динамівці! Беніто вдало зіграв на добиванні після спроби Ваната та оформив дубль.
5'
Уніря вибігла у швидку контратаку, яку ударом завершив їхній нападник. Нещерет контролював ситуацію.
5'
Царенко вискочив віч-на-віч з голкіпером, але не зумів спрямувати м'яч повз Райляна.
2'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок уже на другій хвилині! Беніто забив курйозний м'яч. Нігерієць випередив воротаря після неочікуваного рикошету та проткнув знаряд у сітку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Початок матчу було відкладено на 10 хвилин.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Боль, Дячук, Тимчик — Сидорчук (к), Яцик, Царенко — Кабаєв, Ванат, Беніто.
Інфо
Стартовий склад Унірі:
Четверта спроба перемогти. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція контрольного матчу Динамо – Уніря.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Металіст Металіст 0 Торпедо Торпедо 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 1 Гостівар Гостівар 0 Завершено 22:00 - Вчора Ювентус Ювентус 1 Лаціо Лаціо 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Валенсія Валенсія 0 Завершено 21:45 - Вчора Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Мехелен Мехелен 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Динамо - Уніря 03.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Уніря (Деж) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 03.02.2023
Час початку матчу: 16:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Уніря можна подивитися 03.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Уніря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Аустрія - 31.01.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Уніря (Деж)
Рік заснування Униря (Деж): 1921
Країна: Румыния

команди Уніря був зіграний проти - 12.02.2020, у рамках Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Уніря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден